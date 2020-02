Flittern wie im 7. Himmel

Die Seychellen zählen unlängst zu den beliebtesten Honeymoon Destinationen der Welt. Mit ihren weißen Traumstränden und erlesenen Luxushotels sorgen sie für einen perfekten Start ins Glück zu zweit.

Nach dem „Ja“ Wort die Koffer packen und Hand in Hand über sonnengeküsste Traumstrände spazieren?

Die Inseln der Seychellen bieten mit ihrer Vielzahl an traumhaften Kulissen und der warmen Luft des ewigen Sommers ideale Voraussetzungen und lassen die Flitterwochen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Aber wie jedes andere Reiseerlebnis wollen auch die Flitterwochen gut geplant sein. „Die Planung sollte, genauso wie die Hochzeit selbst, frühzeitig erfolgen. Denn abhängig vom Reiseziel sollte auch die ideale Reisezeit berücksichtigt werden“, rät die Seychellen Expertin Anikó Dietrich von Seychelles Dreams.

Konstant warmes, tropisches Klima mit einer Durchschnittstemperatur von 29 Grad macht dieses Traumziel zu einer Ganzjahresdestination. „Um die Flitterwochen zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zu lassen, empfehlen wir die Reisezeit während des Monsunwechsels in den Monaten März bis Mai und September bis November. In dieser Periode herrscht ein warmes und windstilles Wetter. Das Meer ist ruhig und klar sowie der Himmel meist wolkenlos“, so Dietrich.

Für Hochzeitsreisende können auch spezielle Konditionen von Interesse sein. Denn sämtliche Hotels bieten nicht nur den perfekten Rahmen, sondern gewähren auch großzügige Ermäßigungen. Bis zu 70% auf den regulären Zimmerpreis der Braut und Annehmlichkeiten, wie z.B. ein romantisches Candle-Light-Dinner oder eine Paar-Massage versüßen garantiert die ersehnten Flitterwochen.

Ist die Planung dann abgeschlossen, heißt es nur noch: „Zurücklehnen und in eine paradiesische Welt abtauchen“ so Dietrich. Egal ob beim Sonnenbaden an einem der unzählig malerischen Traumstrände oder beim Schnorcheln im schimmernd blauen Ozean. Die Seychellen bieten unendlich viele Möglichkeiten, um die Zweisamkeit in absoluter Ruhe zu genießen und die Liebe auf eine ganz besondere Art und Weise zu feiern!

Seychelles Dreams, der Spezialist für Reisen auf die Seychellen, stellt nachfolgend 3 Unterkünfte vor, die für höchsten Komfort stehen und die Hochzeitsreise zu einem unvergesslich schönen Erlebnis werden lässt.

Carana Beach Hotel, Mahé

Das an der Nordküste Mahés gelegene Boutique Hotel Carana Beach versprüht den Spirit der Seychellen und bietet dadurch eine entspannte Auszeit zu zweit. Das Hotel liegt an einem der schönsten Strände der Insel Mahé und ist umringt von üppig grüner, tropischer Vegetation sowie massiven Granitfelsen. Moderne Einrichtungselemente gepaart mit einem traditionellen, kreolischen Architekturstil versprechen Luxus und Wohlfühlambiente in einem. Von den 40 großzügigen Chalets, wovon 12 Chalets mit einem eigenen kleinen Pool ausgestattet sind, genießt man einen atemberaubenden Blick auf den weißen Sandstrand und den tiefblauen Indischen Ozean. Egal ob im hoteleigenen Restaurant oder am Strand; die Speisen werden mit viel Liebe zubereitet und treffen garantiert jedermanns Geschmack. Ausflüge in die Hauptstadt Mahé oder an den nahegelegenen Strand Beau Vallon runden einen gelungenen Aufenthalt ab.

Raffles Seychelles, Praslin

Das Raffles Seychelles Resort im Nordosten Pralins zeichnet sich nicht nur durch puren Luxus aus, sondern ist zudem eine Oase der Ruhe und Erholung. Eingebettet in eine grüne Vegetation genießt man in den 86 traumhaft eingerichteten und sehr großzügig geschnittenen Villen seine absolute Privatsphäre. Zudem verfügt jede Villa über ein privates Sonnendeck mit eigenem Outdoor-Pool, der nicht nur für die Abkühlung zwischendurch sorgt, sondern zudem eine atemberaubende Aussicht auf die Anse Takamaka bietet. Im Raffles Seychelles Spa findet man sozusagen den Himmel auf Erden, denn die insgesamt 12 Massagepavillons und das breite Angebot an Wellnessanwendungen sorgen für das perfekte Verwöhnprogramm und lassen keine Wünsche offen. Nicht zuletzt punktet das Resort auch mit seinen zwei hochklassigen Restaurants. Sie überzeugen nicht nur mit Speisen der indisch-asiatischen, sondern auch mit der mediterranen Küche und Sushi-Spezialitäten.

Le Domaine de L’Orangeraie, La Digue

Die malerische, am Hang gelegene Hotelanlage Le Domaine de L’Orangeraie liegt an der Nordwestküste La Digues und ist eine sehr gern besuchte Anlage von Hochzeitsreisenden. Inmitten eines großen tropischen Gartens mit Hibiskus, Bougainvillea, Orchideen und Vogelgezwitscher hat man das Gefühl, im Paradies zu sein. Das Eden Rock Wellness Centre & Spa mit seinen drei Anwendungszimmern, einem Maniküre- und Pediküreraum, einem Jacuzzi, einem Hammam sowie einem eleganten Dusch- und Loungebereich sorgen zudem für absolute Wohlfühlstunden. Auch für den kulinarischen Genuss ist gesorgt. Die Restaurants Combava und Santosha bieten lokale und internationale Köstlichkeiten sowie mediterrane Menüs, die mit kreolischen und asiatischen Akzenten garniert sind. Für Aktivreisende bietet sich zudem die Gelegenheit die nahezu autofreie Insel und die traumhaften Strände mit dem Fahrrad zu erkunden und dabei das Glück zu zweit in vollen Zügen zu genießen.

