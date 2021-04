Flori und Hannes und Uromas alte Bücherkiste – Ein moderner Kinderbuchklassiker

Klaus Drebes stellt jungen Lesern in „Flori und Hannes und Uromas alte Bücherkiste“ einige Kinderbuchklassiker vor und verwandelt damit sein eigenes Buch in einen modernen Klassiker.

Floris Uroma lebt seit ein paar Tagen im Johannes-Stift und alles veränderte sich im Leben des fast sechs Jahre alten Jungen. Früher hatte Flori die Uroma immer gerne in ihrer gemütlichen Wohnung besucht. Diese Wohnung war voller Andenken, Bücher, Bilder und anderer Dinge. Am meisten liebte der Junge es, wenn seine Uroma ihm etwas vorlas, was oft geschah. Sie holte dann ihr dickes Märchenbuch, das bestimmt genauso alt war wie sie selbst, setzte ihre Brille auf die Nase und las und las, bis ihr irgendwann beinahe die Augen zufielen. Sie sagte ihrem Urenkel, dass sie sich auf den Tag, an dem er das Lesen lernt, freut, denn dann könne er ihr auch vorlesen. Aber noch bevor Flori in die Schule kam, musste die Uroma in ein kleines Zimmer in einem Stift umziehen. Bei seinem ersten Besuch konnte Flori keine Bücher entdecken.

Würde seine Uroma ihm in dem Kinderbuch „Flori und Hannes und Uromas alte Bücherkiste“ von Klaus Drebes nun nie wieder vorlesen können? Doch dann kam Hannes, ein alter Seemann, ins Spiel – und eine alte Bücherkiste wird entdeckt. In dieser befinden sich so manche literarische Schätze. Am Ende des Buchs finden die Leser eine Liste mit den Büchern in dieser Truhe, die alle ideale Literatur für junge Leser sind. Das Buch erzählt eine wunderbare Geschichte über die Liebe zum Lesen und eine besondere Familienbeziehung.

„Flori und Hannes und Uromas alte Bücherkiste" von Klaus Drebes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24409-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

