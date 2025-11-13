Florian Pertl: Vom Bäcker zum Begleiter für innere Ruhe

Mehr Klarheit und Entspannung durch Meditation jetzt auch in Neubeuern

Neubeuern, 13.11.25 – In einer Zeit, die von Hektik, Stress und ständigen Verpflichtungen geprägt ist, suchen immer mehr Menschen nach einem Anker der Ruhe. Eine Antwort auf diese Sehnsucht bietet Florian Pertl aus Neubeuern, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen durch geführte Meditationen und spirituelle Begleitung zurück zu ihrem inneren Gleichgewicht zu führen.

Auf seiner Website florianpertl.de präsentiert der erfahrene Meditationslehrer sein Angebot, das darauf abzielt, trotz Alltagstrubel ein ausgeglichenes und glückliches Leben zu führen.

Der Weg zur inneren Mitte:

Florian Pertl kennt die Herausforderungen des stressigen Alltags aus eigener Erfahrung. Nach einer Karriere, die ihn in die Selbstständigkeit als Bäcker führte – oft mit Sieben-Tage-Wochen -, sah er sich mit Erschöpfung und Unruhe konfrontiert. Diese persönliche Krise war der Wendepunkt, der ihn auf einen jahrelangen spirituellen Weg und zur Meditationspraxis brachte.

„Ich war gestresst, genervt und gereizt. Ständig lastete ein Druck auf mir, bis ich beschloss: So kann es nicht weitergehen“, erklärt Pertl. „Heute weiß ich, wie man durch einfache Methoden den Kopf freibekommt und in stressigen Momenten gelassen bleibt. Diese Erfahrung möchte ich teilen.“

Florian Pertl bietet in Neubeuern regelmäßige Meditationsabende an, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.

Die Vorteile der Meditation nach Pertl sind klar definiert:

– Mehr Gesundheit: Stärkung des Immunsystems und verbesserte Schlafgewohnheiten.

– Mehr Fokus: Stärkung der Willenskraft, Aufmerksamkeit und Konzentration.

– Mehr Wohlbefinden: Gelassenheit und Klarheit in stressigen Situationen.

– Mehr Zeit für sich: Schaffung eines persönlichen Rückzugsortes und inneren Friedens.

Die geführten Meditationen, die rund eine Stunde dauern, behandeln Themen wie Achtsamkeit, Entspannung, das Spüren der inneren Liebe und die bewusste Gestaltung des Tages. Der Fokus liegt darauf, den Teilnehmern Werkzeuge an die Hand zu geben, um ein selbstbestimmtes Leben voller Freude und Ausgeglichenheit zu führen. Neben den Gruppenangeboten steht Florian Pertl auch für Einzelgespräche zur Verfügung, um Menschen intensiv auf ihrem individuellen Lebensweg zu begleiten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, unverbindlich am ersten Meditationsabend in Neubeuern teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jede weitere Sitzung kostet 10 Euro. Alle Informationen zu aktuellen Terminen, dem Kursangebot und der Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website: florianpertl.de.

