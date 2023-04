„Flowers of Light“ – Blumen mit Bedeutung zum Sammeln und Verschenken

Kunstdrucke in kristallklarem Acrylglas widmen sich bestimmten Farben und deren Bedeutung. Wunderbare visuelle Anker für persönliche Ziele u. tolle Energie im Raum. Perfekt zum Sammeln und Verschenken

Die abstrakten Blumen der Serien „Magische Begleiter“ und „Free Spirit Botanicals“ von Künstlerin Ulrike Dorau sind jetzt auch als Kunstdruck „Flowers of Light“ in kristallklarem Acrylglas erhältlich und können wunderbar gesammelt oder verschenkt werden. Sie sind ab sofort auf der Webseite www.ulrikedorau.com der Künstlerin für jeweils 79 EUR bestellbar.

Jede Blume ist einem bestimmten Farbthema gewidmet und bringt die jeweilige Energie mit in den Raum.

Flowers of Light können wunderbar als visueller Anker für bestimmte Ziele bei der persönlichen Entwicklung genutzt werden und so im Alltag helfen, diese immer wieder in Erinnerung zu rufen. Du wünschst Dir mehr Klarheit und Ruhe? Die Flower of Light No. 2 in Violett könnte die richtige Wahl für Dich sein.

Bei der Flower of Light No. 3 hingegen steht die Farbe Blau im Vordergrund. Blau hilft uns zu entspannen und tiefe Klarheit zu finden. Wir finden wieder zu Ruhe und Gelassenheit. Blau ist auch in der Lage, eine friedliche Atmosphäre zu schaffen und hilft uns, uns auszudrücken. Wir fokussieren uns auf den wahren Kern. So können friedvolle Kommunikation und damit erfüllte Gespräche entstehen.

Ulrike Dorau arbeitet für die Acryl-Kunstdrucke mit dem mehrfach ausgezeichneten Fotolabor WhiteWall zusammen, bekannt durch die weltweiten LUMAS-Galerien und für viele Fotografen, Museen und Galerien die erste Wahl bei der Herstellung professioneller Drucke.

Durch das glänzende Fotopapier hinter 2,5 cm starkem, kristallklarem Acrylglas entsteht ein einzigartiger 3D-Effekt mit beeindruckender Tiefe. Während die Rückseite weiß und blickdicht ist, bleibt das Motiv von vorn und seitlich klar zu sehen. Für den Fotoabzug wird das hochwertige Markenpapier Fujifilm Crystal Archive DPII verwendet. Dadurch wird eine hohe Schärfe und enorme Farbbrillanz erreicht.

Mit einer Tiefe von 2,5 cm lassen sich die Flowers of Light freistehend vielseitig platzieren – auf dem Schreibtisch, im Büro, auf dem Fensterbrett, im Wohn- oder Esszimmer, im Schlafzimmer neben dem Bett. Es gibt so viele Möglichkeiten.

„Ich habe lange Zeit nach einer Art und Weise gesucht, meine Bilder auch als Kunstdruck anbieten zu können“, so Ulrike Dorau zum erstmaligen Angebot ihrer Originalwerke als Kunstdrucke. „Die Acrylblöcke, klar wie ein Kristall, haben mich mit ihrer Eleganz und der außerordentlichen Druckqualität einfach begeistert und überzeugt.“

„Flowers of Light“ sind individuelle Geschenke für besondere Anlässe wie Hochzeit, Geburt, Jubiläum und Jahrestage. Aktuell sind fünf verschiedene „Flowers of Light“ erhältlich. Die Serie wird kontinuierlich erweitert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ulrike Dorau Happy Free Spirit

Frau Ulrike Dorau

Basler Str. 29

78628 Rottweil

Deutschland

fon ..: 01742143927

web ..: https://www.ulrikedorau.com

email : contact@ullidorau.com

Ulrike Dorau arbeitet in Rottweil am Rande des Schwarzwalds mit natürlichen Materialien und einer ganz eigenen, der Jahrtausende alten Enkaustik ähnlichen Technik mit pigmentiertem Wachs und Schellack.

„Kunst verändert die Energie in einem Raum, denn Farben haben eine eigene universelle Sprache und eine transformierende Kraft. Mit dem Wissen um dieses Potential und die Wirkung von Edelsteinen und Metallen schaffe ich einzigartige Kunstwerke, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen.“

Ulrike Dorau ist Mitglied der International Encaustic Artists Association und des Kunst Stuttgart International e.V.



