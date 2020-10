„Fluchmonat“ Oktober

Bezogen auf Aktien ist der Oktober der volatilste Monat und auch diesmal scheint es genauso zu werden.

In diesem Jahr werden die Aktienmärkte nicht nur von den Wahlen in den USA, sondern zusätzlich durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Wobei manche Experten davon ausgehen, dass die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten Wähler zu der Einschätzung bringen könnte, dass er nicht effektiv mit dem Virus umgehen kann.

Auch der Brexit rückt wieder ins Interesse, ist also eine weitere Unsicherheit. Denn obwohl die Übergangsfrist Ende Dezember endet, konnte noch kein Handelsabkommen mit der EU geschlossen werden. Die EU leitete sogar rechtliche Schritte gegen die Vorhaben der Briten ein.

Diese Gegebenheiten können dem Goldpreis weiteren Aufschwung verleihen, gerade wenn es zeitlich näher an die US-Wahlen geht. So stieg Gold Ende September zum achten Mal in Folge. Zum Vergleich: Zwischen 2008 und 2011 konnte der Preis des Edelmetalls zwölf Quartale in Folge zulegen. Diesmal ist Gold allein im September preislich aber nach unten gegangen. Meist ist der September jedoch ein starker Goldmonat, vor allem weil in Indien aus saisonalen Gründen eine starke Nachfrage kommt.

Aktuell sind als Goldpreis-Treiber Unsicherheiten, negative Realzinsen und ein beispielloses Gelddrucken vorhanden. Dass die Zentralbanken im laufenden Jahr weniger stark Gold gekauft haben, sollte sich 2021, so schreiben etwa die Analysten der Citigroup, wieder ändern. Zu den Gesellschaften, die von höheren Edelmetallpreisen profitieren, gehört beispielsweise Aurania Resources.

Das The Lost Cities-Cutucu-Projekt von Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/aurania-resources-start-eines-aggressiven-bohrprogramms-von-36000m-auf-mehreren-gebieten/ – liegt in den Anden im Südosten Ecuadors und enthält Silber, Gold und Kupfer. Der Name des Projektes kommt von der Geschichte der beiden verloren gegangenen beziehungsweise in Vergessenheit geratenen ehemaligen spanischen Goldminen in Ecuador. CEO Keith Barron wurde mit der Entdeckung des Zehn-Millionen-Unzen Goldprojektes Fruta del Norte in Ecuador berühmt.

Auch Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-skeena-resources-trillium-gold-vizsla-resources-und-karora-resources/ – konzentriert sich auf Gold und Silber, dabei auf die früher produzierenden Minen Eskay Creek und Snip. Gelegen im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, liegen bereits vielversprechende Bohrergebnisse vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

