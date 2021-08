Flüssiges Gold gefunden

Günter & Regina Triebaumers flüssiges Gold aus Rust jetzt auch bei WEiNDOTCOM

Neusäß 25.08.2021: Beim WEiNDOTCOM Weinversand geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach den jüngsten Neuzugängen hält der Augsburger Weinhändler das Tempo hoch und bleibt weiter auf Wachstumskurs. Mit dem Weingut Günter & Regina Triebaumer aus Rust am Neusiedlersee können sich die WEiNDOTCOM Kunden über einen weiteren hochkarätigen Zugang für ihr Österreich Weinsortiment freuen. Der Ruster Traditonsbetrieb gehört zur 1. Liga der österreichischen Weinszene und bietet ein spannendes Portfolio aus internationalen Rebsorten und regionalen Spezialitäten, wie Blaufränkisch, Furmint und gelber Muskateller. Natürlich muss hier auch der berühmte Ruster Ausbruch erwähnt werden, der einst wie flüssiges Gold gehandelt wurde und der kleinen Gemeinde Rust im Mittelalter zum Status einer Freistadt verhalf und seinen Bürgern großen Wohlstand brachte.

„Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach spannenden Weingütern und tollen Weinen für unser Sortiment. Das Weingut Triebaumer ist in der österreichischen Weinszene sicherlich keine Unbekannte. Wir hatten auch schon einmal vor geraumer Zeit Tuchfühlung aufgenommen, aber irgendwie hat es damals einfach nicht geklappt. So richtig gefunkt hat es zwischen uns dann tatsächlich erst kürzlich über den persönlichen Kontakt – auch wenn dieser in Zeiten von Corona bisher leider nur virtuell war. Dass die Triebaumer Weine einfach genial sind und nicht umsonst einen festen Platz in der Spitzengastronomie haben, das wussten wir schon, darüber schreiben sich die Weinjournalisten schließlich schon seit Jahren die Finger wund. Dass das Weingut mit Günter und Regina Triebaumer aber auch noch von einem überaus sympathischen und bodenständigen Unternehmerpaar geleitet wird, macht die Sache für uns erst so richtig rund. Irgendwie hat mich die Story auch an meinen eigenen Werdegang und die Entstehung von WEiNDOTCOM erinnert. Außerdem macht die Zusammenarbeit mit familiär geführten Betrieben immer besonders viel Spaß. Dazu kommen noch eine nachhaltige Betriebsphilosophie, Hammer-Weine und ein phänomenaler Ruster Ausbruch. Auf das flüssige Gold aus Rust haben wir ja schon länger ein Auge geworfen und wir freuen uns sehr den einstigen Wein von Kaisern und Königen jetzt auch endlich unseren Kunden zu erschwinglichen Preisen anbieten zu können.“, erklärt Florian Janek Gründer und Inhaber von WEiNDOTCOM.

Das Weingut Günter & Regina Triebaumer

Die Triebaumers sind schon seit Generationen in Rust verwurzelt und können auf eine lange Tradition im Weinbau zurückblicken. Die Rotweine belegen mit rund 60 Prozent den größten Teil der Rebflächen. Dazu kommen noch 30 Prozent Weißwein und 10% Süßweine. Der Fokus des Weingutes liegt auf den traditionellen Ruster Kernkompetenzen, wie Blaufränkisch, gelber Muskateller und dem sehr selten gewordenen Furmint. Der Ruster Ausbruch ist nochmal eine Kategorie für sich und für das Weingut Triebaumer ebenfalls von großer Bedeutung. Eine echte Rarität, die auf eine 500-jährige Geschichte zurückblicken kann und der Gemeinde Rust einst zu Ruhm und Wohlstand verholfen hat. Trotz aller Tradition, schafft es der Betrieb aber auch sich immer wieder mit Innovationen und frischen Ideen zu verjüngen und damit am Puls der Zeit zu bleiben. So finden sich auch zahlreiche internationale Weine und sogar experimentelle Rebsorten, wie der Nebbiolo auf der Karte von Triebaumer. 4 von 5 Sternen im Falstaff, sowie eine schier endlose Liste von Top-Prämierungen für zahlreiche Triebaumer Weine unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch des Betriebes und sprechen einfach für sich. Die moderne Stilistik der Weine ist überaus elegant und filigran aber trotzdem sehr dicht: Keine Angeber-Weine, vielmehr stehen Zurückhaltung und Understatement auf dem Programm. Dabei offenbaren die Weine aber eine faszinierende geschmackliche Tiefe und einen enormen Facettenreichtum. Alles Eigenschaften, welche die Triebaumer Weine auch für die gehobene Gastronomie so wertvoll machen, denn auch hier geht es darum ein feines Menü stilvoll zu begleiten und nicht den ganzen Tisch zu dominieren.

Der WEiNDOTCOM Wein Onlineshop bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Weingeschenke und Weinprobierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch stilvolle Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch eine beliebte Adresse für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten.

