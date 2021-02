Flugversuche – Gedichte auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

„Flugversuche“ ist eine Gedichtsammlung von Roland Greis, die lyrische Werke aus insgesamt vier Jahrzehnten vereint. Dabei markieren die Gedichte Wege des Denkens und des Suchens nach Erkenntnis.

Was kann der Einzelne tun, um Zwietracht, Vorurteile und Hass zu überwinden? Wie kann man die eigene geistige Entwicklung fördern sowie Sinn und Glück im Leben finden? Dieser und anderen Fragen geht der Autor Roland Greis in seinem neuen Gedichtband nach. Seiner Ansicht nach leben wir in einer Welt, die immer mehr von egoistischen, kurzfristigen und oberflächlichen Zielen bestimmt ist. In einer Welt, in der die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens sowie die Umwelt und damit auch die menschliche Existenz selbst zerstört werden. Mit seinen Gedichten möchte der Autor hierzu einen Gegenpol schaffen und zeigt auf, dass eine Besinnung auf das, was das Leben schön und wertvoll macht, dringend erforderlich ist.

Der Autor Roland Greis studierte Germanistik, Anglistik sowie Philosophie. Von 1977 bis 2015 war er an einem Gymnasium tätig. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer bildete er dort auch Streitschlichter aus und absolvierte im Laufe der Zeit Fortbildungen in Waldorf- und Montessori-Pädagogik. Heute ist er als Bildhauer, Maler und Autor tätig.

„Flugversuche“ von Roland Greis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21887-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

War doch klar – Außergewöhnlicher Bildungsroman aus dem Ruhrpott Barnie und die heimlichen Denker – die unterhaltsame Geschichte von einem Hütehund, der nicht hüten kann