Flussdurchquerungen im Sommer: Wie Offroader ihren Motor vor dem Wasserschlag schützen

Mit der Reisesaison steigen die Wasserdurchfahrten im Gelände. Der Ansaugschnorchel schützt den Motor vor dem gefürchteten Wasserschlag – Material und Verarbeitung entscheiden über den Erfolg.

Mit dem Sommer beginnt für viele Geländewagen-Fahrer die intensivste Reisezeit des Jahres. Flussdurchquerungen, aufgeweichte Waldwege und tiefe Pfützen gehören bei anspruchsvollen Offroad-Touren zum Alltag – und genau hier zeigt sich, ob der Motor unbeschadet bleibt.

Der Grund liegt im sogenannten Wasserschlag: Dringt über die serienmäßige Luftansaugung Wasser in den Motor ein, drohen massive und teure Schäden. Ein Ansaugschnorchel verlagert die Luftansaugung nach oben und schützt den Luftfilterkasten zuverlässig vor eindringendem Wasser. Tiefe Wasserdurchfahrten werden dadurch erst risikofrei möglich. Gleichzeitig verhindert die erhöhte Position, dass Staub aus Bodennähe angesaugt wird.

Ein Beispiel für hochwertige Verarbeitung liefert die Marke Bravo Snorkel: Die europäische Qualitätsmarke fertigt ihre Schnorchel-Systeme aus dem Rohmaterial LLDPE 8446.21 von ExxonMobil – speziell abgestimmt auf Offroad-Fahrzeuge am europäischen Markt. Jedes Produkt durchläuft im Herstellerwerk eine gründliche Endkontrolle, bevor es mit fünf Jahren Herstellergarantie ausgeliefert wird.

Offroadmanni.eu führt als deutscher Händler das Bravo Snorkel Sortiment direkt ab Lager in Freilassing und unterstützt bei der Montage des Schnorchel-Kits. Kunden aus Deutschland und Österreich erhalten ihre Bestellung in der Regel innerhalb von zwei Werktagen – ohne lange Wartezeiten oder Umwege über ausländische Anbieter.

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Herr Manfred Gfrerer

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Sie brauchen keine Straßen – wohl aber robuste Offroad-Ausrüstung, auf die Sie sich auch in schwierigem Gelände verlassen können. Das beginnt bereits beim Unterfahrschutz, der Steinschläge und andere Schäden vom Fahrzeugboden fernhält, die den Wagen ansonsten lahmlegen könnten. Motor, Getriebe, Ölwanne – diese und weitere Komponenten liegen sicher hinter einem Unterbodenschutz aus Stahl oder Aluminium.

Das Dachzelt: ein Hotel zum Mitnehmen! Ein Dachzelt ist ein Domizil, das innerhalb weniger Minuten errichtet ist und zuverlässig Schutz vor Insekten, Tieren und schlechtem Wetter bietet. Der atmungsaktive Stoff verhindert Schimmelbildung, und die im Lieferumfang enthaltene Komfortmatratze sorgt für ruhigen und erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen wird das Dachzelt ebenso schnell wieder zusammengebaut wie es aufgebaut wurde und der Offroader kann losstarten.

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