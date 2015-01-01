  • Fnezx Mitteilung zum Upgrade der Matching-Engine und Netzwerk-Infrastruktur

    Fnezx aktualisiert Matching-Engine und Netzwerk-Stack, um Latenz zu senken, Durchsatz zu erhöhen „und macht Proximity-Routing, Delta-Feeds und gestaffelte Rollouts zur täglichen Zuverlässigkeit.

    Fnezx hat eine neue Runde von Upgrades an der Trading-Engine und der Netzwerkarchitektur abgeschlossen, mit dem Ziel, geringere Latenz, höheren Durchsatz und ein stabileres Handelserlebnis zu gewährleisten. Das Kern-Matching-Modul wurde hinsichtlich Speichermanagement und Queue-Scheduling optimiert, während die Genauigkeit der Timestamp-Synchronisation verbessert wurde, was zu einer signifikanten Reduktion der regulären Latenz führte. Die Markt-Datenverteilung nutzt nun Multi-Channel-Push und Delta-Encoding, wodurch auch bei hoher Parallelität ein reibungsloses Client-Refreshing sichergestellt wird.

    Auf der Zugriffsebene verkürzten beschleunigtes Networking und Proximity-Routing die Round-Trip-Latenz, während der grenzüberschreitende Traffic dynamisch nach Last verteilt wird. Auftragstypen umfassen nun Iceberg-, TWAP- und bedingte Trigger-Aufträge, um die Anforderungen großer Ausführungen und Risikoabsicherungen zu erfüllen. Risikokontroll- und Matching-Kanäle wurden weiter entkoppelt, sodass abnorme Instruktionen innerhalb von Millisekunden isoliert werden können, ohne andere Aufträge zu beeinträchtigen.

    Die Plattform implementierte gestaffelte Rollout- und Rollback-Mechanismen für das Upgrade, wobei Stabilitätsmetriken und Performance-Ergebnisse regelmäßig veröffentlicht werden. Das Operations-System verfügt über Kapazitätsprognosen und Peak-Management-Pläne, um während ereignisgetriebener Handelsspitzen einen kontinuierlichen Service sicherzustellen. Die neueste Version ist mit der offenen Plattformdokumentation synchronisiert, sodass Entwickler sich nach einem klaren Zeitplan anpassen können.

    Das Monitoring-System bietet eine umfassende Sicht auf Latenz, Paketverluste, Retries und Auftragsplatzierungsraten. Abnormale Indikatoren werden automatisch bestimmten Microservices und Versionen zugeordnet, wodurch die Zeit zur Problemidentifikation reduziert wird. Log-Sampling und Tracing-Tools unterstützen Playback auf Minutenebene und erleichtern die Analyse der Ursachen von Peak- und Tail-Latenzen. Die Kapazitätsplanung basiert auf historischen Spitzen, bevorstehenden Aktivitäten und Branchenereignissen, mit Redundanzreserven und Unterstützung für domänenübergreifendes Scheduling.

    Clientseitige Protokolloptimierungen umfassen Heartbeat-Frequenz und Kompressionsstrategien, die Stabilität auch in schwachen Netzwerken sicherstellen. Zukünftige Versionen von Fnezx werden weitere algorithmische Auftragstypen und Strategie-Schnittstellen einführen, damit Benutzer Risiko und Kosten mit größerer Flexibilität managen können. Schlüsselmetriken und Fortschritte bei der Fehlerbehebung werden regelmäßig offengelegt, um eine Angleichung externer Erwartungen und interner Ausführung zu gewährleisten.

