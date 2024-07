Food & Health-Kantinentest: Aramark-Restaurants erneut unter den Top 50

Der Verein Food & Health kürte zum 6. Mal die 50 besten Betriebsrestaurants in Deutschland.

Auch in diesem Jahr ist Aramark wieder mit einer Vielzahl von Restaurants in den Top 50 des Food & Health-Kantinentests vertreten, darunter auch das Betriebsrestaurant der Haufe Group in Freiburg, das in der Gesamtwertung bundesweit den dritten Platz belegt. Der Kantinentest bewertet in den Kategorien Verantwortung, Gesundheit und Genuss, zudem wurde in diesem Jahr auch das Thema Kommunikation berücksichtigt, um die Bedeutung von Information und Transparenz zu betonen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Restaurants wieder unter den Top 50 des Food & Health-Kantinentests sind und dass unser mehrfach ausgezeichnetes Betriebsrestaurant der Haufe Group in diesem Jahr gleich dreimal unter den Top Fünf ist“, sagt Arnd Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Aramark. Neben dem dritten Platz in der Gesamtwertung der Kategorie über 400 Essen am Tag darf sich das Restaurant in Freiburg auch mit dem ersten Platz in der Kategorie Verantwortung und dem vierten Platz in der Kategorie Genuss schmücken. „Unsere Partnerschaft mit Aramark zeichnet sich durch ein hohes Maß an Engagement und innovative Ideen aus,“ sagt Tim Fischer, Betriebsleiter Facility Management & Services und verantwortlich für die Zusammenarbeit der Haufe Group mit Aramark. „Aramark hat stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen und geht proaktiv auf unsere Wünsche ein. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Speisenangebote und das gemeinsame Streben nach höchsten Qualitätsstandards haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Wir sind stolz darauf, Aramark als starken Partner an unserer Seite zu haben.“

So funktioniert der Kantinentest

Jedes Jahr werden von einer Jury aus Branchenprofis und Wissenschaftlern unter allen Einreichungen die 50 besten Betriebsrestaurants Deutschlands ausgewählt, unterteilt in die Größenordnungen über oder unter 400 Essen am Tag. Nach ausführlichen Gesprächen erfolgt ein Besuch vor Ort, bevor die Jury endgültig entscheidet. Die Platzierungen werden im Focus-Magazin veröffentlicht, die Preisverleihung fand dieses Jahr zum zweiten Mal im Rahmen der Munich Food Convention statt.

In diesem Jahr sind folgende Aramark-Restaurants, die am Kantinentest teilgenommen haben, unter den Top 50:

– BASF Coatings, Münster

– Bavaria Towers, München

– Haufe Group, Freiburg

– Intersport Deutschland eG, Heilbronn

– Knorr-Bremse, München

– Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG, Mannheim

– Techno Campus Berlin, Berlin

– Vaillant Group, Remscheid

Arnd Rune Thomas im Gespräch mit Theresa Geisel vom Food & Health e.V.

Im Podcast „Bistro Bonanza“ sprechen Arnd Rune Thomas und Theresa Geisel, Geschäftsführerin des Vereins Food & Health e.V., ausführlich über den Kantinentest und seine Bedeutung. In dem Talk geht es insbesondere um die Verantwortung der Branche und darum, wie durch den Kantinentest Unternehmen zum Umdenken bewegt werden können. Die Episode gibt es unter www.bistrobonanza.de und überall dort, wo Podcasts angeboten werden.

