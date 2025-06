Food-Innovation trifft Musiklegenden – Stadionliebe® rockt das Festivalgeschäft

Rock am Ring, Wacken und neue Festival-Kooperationen: Stadionliebe® bringt die Currywurst der Meisterklasse in die erste Reihe der Festivalgastronomie.

Was haben Slipknot, Foo Fighters und die Currywurst gemeinsam? Richtig: Sie standen dieses Jahr bei Rock am Ring auf der Hauptbühne – zumindest fast. Denn während musikalisch die Gitarren brannten, brachte Stadionliebe® mit der Heissen Kiste, dem eigenen Premium-Foodtruck-Konzept, echtes Stadionfeeling auf das Festivalgelände am Nürburgring.

Die Festivalpremiere bei Rock am Ring markiert den Auftakt einer ganzen Serie von Kooperationen mit großen Veranstaltern: Auch beim legendären Wacken Open Air und beim Branchentreffen Future of Festivals in Berlin wird die Marke mit innovativer High-Convenience vertreten sein. Die Zielgruppe: hungrige Festivalgäste, die Qualität, Tempo und Geschmack schätzen – und Organisatoren, die auf verlässliche Lösungen mit emotionalem Markenkern setzen.

Eine Currywurst, vier Sorten, null Aufwand

Stadionliebe® bietet eine ready-to-eat Currywurst aus dem High-Convenience-Bereich, die innerhalb von Minuten zubereitet werden kann – ganz ohne komplizierte Infrastruktur, hohe Qualitätsansprüche beim Personal oder kulinarische Kompromisse. Das Besondere: Statt Ketchup bilden echte Tomaten, karamellisierte Zwiebeln, Ahornsirup und fein abgestimmte Gewürze die Basis der Soße. Angeboten werden vier Sorten:

– Classic

– Chicken (nach Halal-Art)

– Vegan

– Trüffel (VIP-Edition)

Damit wird Stadionliebe® zur perfekten Lösung für Festivalgastronomie mit hohen Frequenzen, stark limitierten Produktionsbedingungen und Gästen, die sich nicht zwischen Genuss und Geschwindigkeit entscheiden wollen.

Headliner auf der Hand

„Wir glauben, dass die Zukunft der Festivalverpflegung smart, emotional und kompromisslos gut sein muss“, sagt Tobias Stockmann, COO von Stadionliebe®. „Unsere Heisse Kiste steht genau dafür. Sie bringt Spitzenqualität auf kleinstem Raum – und passt perfekt zu Veranstaltern, die das Beste für ihr Publikum wollen.“

Die Resonanz auf das Festival-Debüt war gewaltig: Hunderte Besucher, darunter Influencer, Foodies und Medienvertreter, teilten das Erlebnis auf Social Media.

Und das nächste Highlight steht bereits in den Startlöchern

Beim Saisonabschluss des FSV Mainz 05 servierte Stadionliebe® zuletzt vor dem Hyatt Regency Mainz – dort ist die Currywurst der Meisterklasse ab sofort dauerhaft verfügbar.

Mehr Infos unter: https://www.stadion-liebe.com/

Stadionliebe® ist ein Münchner Food-Startup, das mit seiner ready-to-eat Currywurst der Meisterklasse neue Maßstäbe im High-Convenience-Markt setzt. Die Produkte sind tiefgekühlt, innerhalb weniger Minuten servierfertig und dabei kompromisslos in Geschmack und Qualität. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Spitzenköchen, verfügbar in Gastronomie, Handel, Stadien, Hotels, Freizeitparks und bald auch flächendeckend im LEH.

.

