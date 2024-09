Foran treibt regionale Explorationsstrategie voran, um Potenziale auf Distrikt-Ebene zu erschließen

Geophysik & Strukturgeowissenschaften als methodische Triebkräfte für künftige Wachstumsaussichten

Fortschritte offenbaren eine beträchtliche Anzahl ungenutzter regionaler Möglichkeiten

Luftgestützte elektromagnetische Untersuchung über dem neuen Grundstück Denare West soll beginnen

Vancouver, BC (19. September 2024) – Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) („Foran“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seiner regionalen Explorationsstrategie auf seinen Grundstücken (die „Grundstücke“) in Saskatchewan, Kanada, zu geben. Aufbauend auf einer zweijährigen detaillierten geophysikalischen Analyse und entscheidenden Erkenntnissen aus der Entdeckung der Tesla-Zone arbeitet Foran an der Erschließung von Anomalien mit hoher Priorität, um weitere potenzielle Entdeckungen auf seinem ausgedehnten Landpaket zu erschließen. Das Sommer-Herbst-Bohrprogramm des Unternehmens mit einem Umfang von ca. 8.000 m schreitet gut voran, wobei eine robuste Pipeline von Zielen durch die Exploration vorangetrieben wird.

Wichtigste Highlights:

– Foran nutzt seinen Erfolg aus dem Mineralisierungskorridor McIlvenna Bay Deposit-Tesla Zone, um die Explorationsbemühungen voranzutreiben und neue Entdeckungen auf den Grundstücken zu verfolgen.

– Zur Verbesserung der Zielgenauigkeit hat Foran in den Jahren 2023-2024 über 17.800 Linienkilometer modernster geophysikalischer Untersuchungen aus der Luft durchgeführt, wobei fortschrittliche Falcon-Gravitationsgradiometrie und elektromagnetische HeliTEM2- und/oder VTEM-Max-Daten verwendet wurden.

– Es wurden Genehmigungen für eine elektromagnetische Untersuchung aus der Luft über dem Grundstück Denare West eingeholt, die auf neues Explorationspotenzial entlang des Streichs von McIlvenna Bay abzielt.

– Das regionale Sommer-Herbst-Bohrprogramm ist im Gange und konzentriert sich auf interessante Standorte wie das Bacchus-Prospekt, um den Explorationserfolg zu steigern.

– Die regionale Explorationsstrategie von Foran zielt darauf ab, bedeutende Möglichkeiten zu erschließen, da neue Daten und Explorationserkenntnisse die nächste Phase der gezielten Bohrungen auf bestimmten Grundstücken bestimmen.

Erin Carswell, Vice President, Exploration von Foran, kommentierte: „Während wir die Zone Tesla weiter ausbauen und abgrenzen, konzentrieren wir uns auch darauf, die Bemühungen um unsere nächste große regionale Entdeckung voranzutreiben. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einen äußerst strukturierten Ansatz verfolgt, bei dem wir die Erkenntnisse aus der Tesla-Zone mit geophysikalischen und strukturgeowissenschaftlichen Daten kombiniert haben, um das Potenzial unserer Grundstücke aufzuzeigen. Dieser Ansatz unterstreicht die produktive Natur unseres Landpakets und die verschiedenen Wachstumschancen. Unsere anhaltenden Bemühungen, unterstützt durch fortschrittliche, qualitativ hochwertige luftgestützte Datensätze, bilden eine solide Grundlage für die Erkundung potenzieller zukünftiger Entdeckungen. Durch die Optimierung der Erfolgschancen treiben wir unseren Ansatz auf Bezirksebene voran, um Forans Vision eines Bergbaukomplexes für mehrere Jahrzehnte zu verwirklichen, während wir gleichzeitig die risikoangepassten Erträge für unsere Aktionäre in den Vordergrund stellen.“

Eine seltene Gelegenheit zur Erkundung

Die Grundstücke von Foran umfassen das unterexplorierte westliche Ende des berühmten Flin Flon Greenstone Belt (Abbildung 1), einem der produktivsten Cu-Zn-Au-Ag-Bergbaugürtel der Welt, in dem in der Vergangenheit und Gegenwart 29 produzierende Minen betrieben wurden und der mehrere „Lager“ mit vulkanischen Massivsulfidlagerstätten (VHMS) in Manitoba und Saskatchewan beherbergt. Die Grundstücke von Foran haben zwar in der Vergangenheit weniger Explorationsinvestitionen erhalten als die benachbarten Lagerstätten, haben jedoch in den letzten Jahren mit der Entdeckung der Tesla-Zone eine neue Bedeutung erlangt, die Foran ein beträchtliches Größenpotenzial verleiht, wenn man die bereits solide McIlvenna Bay-Lagerstätte berücksichtigt. Darüber hinaus deuten neue regionale Bohrergebnisse in der Nähe der Bigstone-Lagerstätte und an anderen Standorten auf unseren Grundstücken darauf hin, dass die Mineralisierungsprozesse weiter verbreitet sind als bisher bekannt.

Abbildung 1 – Cluster von VHMS-Lagerstätten im Grünsteingürtel von Flin Flon, die die vergleichsweise geringe Bohrdichte der wenig erkundeten Grundstücke von Foran zeigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.001.jpeg

Quelle: Saskatchewan Geological Survey, Manitoba Economic Development, Investment, Trade and Natural Resources

Ein wichtiges Merkmal der Foran-Liegenschaften und ein weiterer Grund für die historisch niedrige Bohrdichte ist eine dünne Sand- und Dolomitschicht, die etwa 90 % des aussichtsreichen geologischen Grundgebirges bedeckt (Abbildung 2). Diese Deckschicht verhinderte in den vergangenen Jahrhunderten der Exploration eine Schürfung am Boden, was auch bedeutet, dass eine darunter liegende Mineralisierung auch heute noch mit modernen geophysikalischen Techniken entdeckt werden kann. Aus diesem Grund sind detaillierte und hochwertige geophysikalische Datensätze für die Explorationsstrategie von Foran von entscheidender Bedeutung.

Abbildung 2 – Magnetische Daten aus der Luft über den Foran-Liegenschaften sind ein grundlegender Datensatz für die Interpretation der Geologie und die Festlegung von aussichtsreichen Korridoren. Ebenfalls dargestellt sind dünne Deckensequenzen (braun), die für die moderne Geophysik transparent sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.002.png

Neue geophysikalische Untersuchungen aus der Luft

Drei neue detaillierte geophysikalische Datensätze aus der Luft (Elektromagnetik, Aeromagnetik und Gravitationsgradiometrie) wurden im Jahr 2023 und Anfang 2024 auf den nördlichen Claims von Foran gesammelt (siehe elektromagnetische und Gravitationsdaten in Abbildung 3). Foran verfügt nun über eine hochspezialisierte Ansammlung von Datensätzen, die speziell als Plattform für die Verfolgung neuer VHMS-Entdeckungen ausgewählt wurden. Wir können nun Anomalien durch dünne Deckensequenzen deutlicher erkennen, die bewährten Entdeckungsmethoden von Foran zuverlässiger extrapolieren und die bestehenden Ziele des Unternehmens besser auflösen, um die Effizienz der Bohrungen zu steigern.

Abbildung 3 – A) Neue luftgestützte Gravitationsgradiometriedaten; und B) Neue luftgestützte elektromagnetische Daten; beide über die nördlichen Claims von Foran dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.003.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.004.png

Jede Art der gesammelten geophysikalischen Daten misst eine unabhängige physikalische Eigenschaft des geologischen Untergrunds, wie im Folgenden beschrieben:

– Elektromagnetische (EM) Daten sind das wichtigste Instrument für die Suche nach Grundmetallen und messen die elektrische Leitfähigkeit der Erdkruste. Stark leitfähige Antworten können von nativen Metallen und Metallsulfidmineralien wie Chalkopyrit und Pyrrhotit, Graphit oder bestimmten Tonmineralien stammen. Unser Ziel ist es, durch das Abfliegen von Fluglinien im Abstand von 100 Metern Sulfidmineralisierungen in den Bereichen aufzuspüren, in denen sie vorkommen.

– Magnetische Daten messen die magnetische Suszeptibilität von Gesteinen und sind die häufigsten geophysikalischen Daten, die zur Unterstützung der geologischen Kartierung, Interpretation und gelegentlich auch zur direkten Suche nach Erzlagerstätten erhoben werden. Typischerweise werden hohe magnetische Signaturen durch das Vorhandensein von Magnetit oder, seltener, Pyrrhotit in den Wirtsgesteinen verursacht. Auf den Foran-Liegenschaften kommt Magnetit in der Regel in Eruptivgestein und in gebänderten Eisenformationen vor und kann auch Teil von Alterations- und Mineralisierungsassemblagen sein. Während auf den Foran-Grundstücken bereits magnetische Daten vorhanden waren, wurden die neuen Daten mit einer detaillierteren Auflösung erfasst und bieten eine zusätzliche Granularität in wichtigen Zielgebieten.

– Schweregradiometrische Daten liefern einen wichtigen ergänzenden regionalen Datensatz, indem sie Dichtekontraste im Untergrundgestein messen. Dichtere Gesteine sind in der Regel solche, die höhere Anteile an eisen- oder titanhaltigen Mineralien enthalten, wie Basalte, Gabbros, Eisenformationen und (seltener) Ansammlungen von Eisen- oder Grundmetallsulfiden. Die neuen Gravitationsgradiometriedaten des Unternehmens FalconTM heben Dichteanomalien und Trends hervor, die in den magnetischen Daten nicht immer ersichtlich sind, und können Einblicke in Prozesse geben, die die Gesteinsdichte verändern, wie etwa Verwitterung oder Alteration.

Die folgende Tabelle 1 fasst die jüngsten geophysikalischen Untersuchungen und deren Spezifikationen zusammen, einschließlich der bevorstehenden luftgestützten elektromagnetischen Untersuchung VTEMTM Max über dem Grundstück Denare West.

Tabelle 1 – Abgeschlossene und bevorstehende luftgestützte geophysikalische Erkundungen in den Jahren 2023-2024.

Umfrage FalconTM Schwerkraftgradiometrie HeliTEM2 Transiente Elektromagnetik VTEMTM Max Airborne

und Magnetik aus der Electromagnetics

Luft

Geflogene 7.356 km 6.007 km 4.496 km plus 3.394 km aufwärts

Streckenkilometer

Geflogene Fläche 676 km2 (nördliche Ansprüche) 550 km2 (nördliche Ansprüche) 400 km2 (südliche Claims) plus

300 km2 (Grundstück Denare

West)

Spezifikationen 100 m Abstand zwischen den Linien, 100 m Abstand zwischen den Linien, 35 100 m Abstand zwischen den

70 m m Sensorhöhe Linien, 55 m

Sensorhöhe Sensorhöhe

Zusammen ermöglichen uns diese hochwertigen Datensätze, die Geologie zu differenzieren, Mineralisierungssignaturen zu definieren und aussichtsreiche Trends und Strukturen zu verfolgen. Sie werden auch eine wichtige Grundlage für die Anwendung von maschinellem Lernen (ein Zweig der künstlichen Intelligenz) und statistischen multivariaten Analysetools bilden, um Trends und Beziehungen aufzudecken, die in den einzelnen Datensätzen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Die dreidimensionale Modellierung und Integration der vollständigen Datensätze wird ebenfalls in den Jahren 2024-2025 durchgeführt werden, wenn die Interpretation des Unternehmens fortschreitet. Schließlich werden wir diese Daten mit anderen Fernerkundungs- und empirischen Datensätzen (wie z. B. der regionalen Biogeochemie) integrieren, um eine umfassende Produktpalette zu erstellen, die in den kommenden Jahren bewährte Explorationsmethoden unterstützt.

Abbildung 4 – Beispiel für fortschrittliche Datenverarbeitungstechniken, die mehrere Quellen geophysikalischer Daten zu multivariaten Zielräumen kombinieren: hier ein ternäres Bild, das Dichte (gDD), magnetische Suszeptibilität (TMI) und Leitfähigkeit (Tau) in den nördlichen Claims von Foran zusammenfasst.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.005.jpeg

Angesichts des wachsenden Verständnisses von Foran für die petrophysikalischen Eigenschaften der Tesla Zone, der McIlvenna Bay Lagerstätte und der Bigstone Lagerstätte untersuchen wir nun das Potenzial, im Jahr 2025 zusätzliche induzierte Polarisation (IP) und passive seismische geophysikalische Untersuchungen über ausgewählten Teilen unserer Grundstücke durchzuführen. Es wird erwartet, dass diese als direkte Ziel- und Vektorenwerkzeuge verwendet werden, während wir uns auf dem Weg zu verfeinerten Explorationszielen befinden.

Regionales Explorationsziel mit hoher Priorität – Bacchus

Das Ziel Bacchus befindet sich auf einem Gebiet, das in der Vergangenheit als „North Trend“ bezeichnet wurde und etwa 600 m nördlich der Lagerstätte Bigstone liegt. Historische Arbeiten in dem Gebiet, das dem Trend nach Norden folgt, beschränkten sich auf die Erprobung oberflächlicher IP-Ziele aus einer Untersuchung im Jahr 2000, wobei die Bohrergebnisse anomales Kupfer, Zink und Gold zeigten. Die Überprüfung neuer Heli-TEM-Daten in Verbindung mit der historischen IP-Vermessung deutete auf eine Anomalie hin, die ein ähnliches Signal wie die Bigstone-Lagerstätte aufweist, jedoch mit einer physisch größeren Reaktion. Die Bohrungen von Foran erproben die IP-Anomalie in größeren Tiefen als die historischen Bohrlöcher sowie die tiefer liegende EM-Anomalie, um die mögliche Fortsetzung der aussichtsreichen Bigstone-Stratigraphie zu bewerten.

Das erste Bohrloch, BC-24-01, durchteufte eine Sulfidmineralisierung, die sowohl mit dem historischen IP-Ziel als auch mit der tieferen EM-Anomalie in Zusammenhang steht. Die IP-Anomalie steht in Zusammenhang mit etwa 10 m schichtgebundenem, verstreutem Pyrrhotit und Pyrit, von dem man annimmt, dass er mit der Hängewand-Stratigraphie oberhalb der Bigstone-Lagerstätte im Süden in Zusammenhang steht. Die EM-Anomalie scheint mit einer ähnlichen Stratigraphie übereinzustimmen, die bei der Lagerstätte Bigstone identifiziert wurde, einschließlich fragmentarischem felsischem Gestein, Rhyolit-Tuff/Argillit, lokalem Massivsulfid, das Sphalerit enthält, und verkieseltem felsischem bis mafischem Tuff mit lokaler Pyrrhotit-, Pyrit- und Chalkopyrit-Sulfidmineralisierung. Die Ergebnisse dieses Bohrlochs stehen derzeit noch aus. BC-24-02 wurde neigungsabwärts von BC-24-01 gebohrt und durchteufte dieselbe Sequenz.

Abbildung 5 zeigt ein Foto des mineralisierten Kernabschnitts von BC-24-01 (siehe oben) zusammen mit der stratigrafischen Säule von Bigstone, die den interpretierten äquivalenten Abschnitt innerhalb der Lagerstätte Bigstone anzeigt. Die Identifizierung einer Sulfidmineralisierung bei Bacchus mit der gleichen aussichtsreichen Stratigraphie 600 m nördlich der Lagerstätte Bigstone könnte darauf hinweisen, dass das Gebiet das Potenzial für eine zusätzliche Mineralisierung aufweist. Nach Abschluss der Bohrungen wurde eine Bohrloch-EM-Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse derzeit ebenfalls ausgewertet werden. Das Vorhandensein von Sulfid-Satellitensystemen in der Peripherie von großen Erzkörpern wie der McIlvenna Bay-Lagerstätte und jetzt der Bigstone-Lagerstätte ist typisch für viele Mineraliengebiete und unterstreicht die große geografische Reichweite der mineralisierenden Flüssigkeiten. Das Team wird fleißig daran arbeiten, die Ergebnisse und mögliche Verbindungen zu Bigstone zu interpretieren, um weitere Explorationen im Jahr 2025 vorzubereiten.

Abbildung 5 – Mögliche Bigstone-äquivalente Stratigraphie bei Bacchus (BC-24-01). Po = Pyrrhotit, Cpy = Chalkopyrit, Py = Pyrit

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.006.png

Die aktuelle Explorationspipeline von Foran

Foran wird eine wachsende Pipeline von Zielen auf den Grundstücken erstellen, bohren und evaluieren und dabei von der bekannten Geologie im Norden zu den unterirdischen Abschnitten im Süden extrapolieren, während das Unternehmen seine geophysikalischen Interpretationen und Explorationsmodelle weiterentwickelt. Unter Nutzung der neuen Erkenntnisse aus den Arbeiten des Unternehmens bei Tesla und McIlvenna Bay wird Foran auch Bohrkerne von historischen Schürfstellen, bei denen Alterationsvektoren und Beinahe-Fehlschlag-Indikatoren möglicherweise zuvor übersehen wurden, neu protokollieren und beproben. Da umfangreiche Bohrgenehmigungen vorliegen, wird erwartet, dass das Sommer- bis Herbstprogramm 2025 einen bedeutenden Hubschrauber-gestützten Bohraufwand zur Erprobung regionaler Ziele beinhalten wird. Die aktuelle Zielpipeline und die Hauptschwerpunktgebiete für die verschiedenen Bohrsaisons sind in Abbildung 6 unten dargestellt, zusammen mit einem Foto des Explorationsteams von Foran in Aktion in Abbildung 7.

Abbildung 6 – Aktuelle Explorationsziel-Pipeline, die zeigt, wie wichtig es ist, Ziele zu entwickeln, zu testen und entweder zu verwerfen oder weiterzuentwickeln, um die Pipeline in Gang zu halten und die Chance auf zukünftige Entdeckungen zu maximieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.007.png

Abbildung 7 – Das Explorationsteam von Foran führt während der Feldsaison 2024 in Saskatchewan feldbasierte Aktivitäten wie strukturgeologische Kartierungen durch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76889/19092024_DE_Foran_PRcom.008.jpeg

Qualifizierte Person

Roger March, P. Geo., leitender Geowissenschaftler bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle hierin enthaltenen technischen Informationen und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen , das sich für eine grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps in bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran’s Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt – eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie 2022 für die Lagerstätte McIlvenna Bay („Machbarkeitsstudie 2022“) bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven möglicherweise eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer jährlichen Produktion von durchschnittlich 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die Machbarkeitsstudie 2022 am 14. April 2022 mit einem Stichtag am 28. Februar 2022 ein. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol „FOM“ und an der OTCQX unter dem Symbol „FMCXF“ zum Handel zugelassen.

Vorausschauende Aussagen

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele; unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten sowie ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse; sowie spezifische Aussagen in Bezug auf unsere Ansichten, Berechnungen, potenzielles Wachstum und Erwartungen in Bezug auf unsere Grundstücke, die Lagerstätte McIlvenna Bay, die Zone Tesla, die Lagerstätte Bigstone und Explorationsziele; unsere regionale Explorationsstrategie; die Schwerpunkte und Ziele unseres Explorationsplans, einschließlich der Ziele, Bohrgeräte, des Zeitplans, der Bohrungen an bestimmten Standorten, der Nutzung des vorhandenen Wissens für weitere Explorationen und der erwarteten Ergebnisse; unser ~8.000 m umfassendes Sommer-Herbst-Bohrprogramm und dessen Verlauf; unsere Fähigkeit, die Ziele durch Vermessungen zu verbessern, und unsere Pläne in Bezug auf dieselben und die Vermessungsergebnisse; unsere Interpretation des Bacchus-Prospekts; unsere Fähigkeit, durch Explorationen Möglichkeiten zu erschließen; unsere fortgesetzte Erweiterung und Abgrenzung der Zone Tesla; unsere Absicht, regionale Entdeckungen zu machen; unsere Fähigkeit, unsere Explorationsaktivitäten zu optimieren; unsere Priorisierung risikoangepasster Renditen für Aktionäre; unsere Fähigkeit, unsere Vision eines mehrere Jahrzehnte umfassenden Bergbaukomplexes zu verwirklichen; unsere Pläne in Bezug auf Technologie, bestimmte Vermessungen, maschinelles Lernen und Bohrtechniken sowie die Bedeutung und Verwendung von Daten und Modellierung für unsere Explorationsstrategie; unsere Bohrpipeline; unser Verständnis und unsere Interpretation der Geologie; die potenziellen Verbindungen zwischen der Bigstone-Lagerstätte und dem Bacchus-Prospekt; unsere Absicht, Bohrkerne von historischen Schürfstellen neu zu protokollieren und zu beproben; unsere Erwartung, bestimmte Untersuchungen und unsere vorläufigen Beobachtungen in Bezug auf Kernproben abzuschließen und zu veröffentlichen; unsere Verpflichtung, eine grünere Zukunft zu unterstützen, Gemeinschaften zu stärken und Kreislaufwirtschaften zu schaffen, die Werte für alle unsere Stakeholder schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen; Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unsere Machbarkeitsstudie 2022. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen auch die Reaktionen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: die Abhängigkeit des Unternehmens vom Grundstück McIlvenna Bay; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen kann keine Mineralproduktion in der Vergangenheit vorweisen; der Betrieb des Unternehmens unterliegt umfangreichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; der Bergbaubetrieb birgt Gefahren und Risiken; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) angegeben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten.

