Forever Living Products Deutschland feiert 30-jähriges Jubiläum

Erfolgsmodell Network Marketing in Kombination mit hochwertigen Aloe-Vera-Produkten bestätigt

Das Unternehmen blickt auf drei Jahrzehnte kontinuierlichen Wachstums, unternehmerischer Weitsicht und gelebter Werte zurück. Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll: Das Network-Marketing-Modell hat Substanz und Zukunft.

1995 in Frankfurt am Main gegründet, startete Forever Deutschland in einer Zeit, in der Einschreibungen nicht digital vorgenommen werden konnten, sondern noch kistenweise per Post bearbeitet wurden. Mit Mut, Engagement und Pioniergeist etablierte sich der Markt als treibende Kraft beim Aufbau von Forever in Europa.

Vom Start in Deutschland zum starken DACH-Verband

2007 wurde aus dem bis dahin zu Deutschland gehörenden Markt Österreich eine eigene Niederlassung in Wien. Die Schweiz, 1999 als eigenständige Einheit gegründet, schloss sich 2011 mit Deutschland und Österreich zusammen. Heute zählt Forever DACH zu den Top-3 Regionen im weltweiten Forever-Verbund.

„Erfolg im Network Marketing entsteht nicht über Nacht, sondern durch Fleiß, Ausdauer und echten Kundennutzen. Forever lebt von starken Persönlichkeiten, von Engagement und Vertrauen. Forever setzt dabei bewusst auf seriöse, nachhaltige Strukturen statt auf leere Versprechen – genau das macht uns zu einem seriösen Anbieter,“ sagt Tim Schwander, Director Sales Forever DACH. Adil Benkarroum, Director Operations DACH, ergänzt: „Drei Jahrzehnte Forever sind auch ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn Herzblut auf unternehmerische Professionalität trifft. Unser Anspruch ist es, Forever zukunftsfähig weiterzuentwickeln – für alle, die mit uns diesen Weg gehen.“

Aloe Vera im Mittelpunkt – Sortiment mit Mehrwert

Der Erfolg von Forever basiert auf hochwertigen Aloe-Vera-Produkten, die den Kern des Unternehmens bilden. Das Sortiment reicht vom ikonischen Trinkgel über Haut- und Pflegeprodukte bis hin zu Anwendungen für den täglichen Gebrauch. Im Zuge kontinuierlicher Weiterentwicklung kamen Nahrungsergänzungsmittel sowie Produktprogramme für Sport und Fitness hinzu. Damit bietet Forever seinen Vertriebspartnern ein glaubwürdiges, vielfältiges Portfolio mit echtem Kundennutzen.

Villa Loeb – Herzstück und Begegnungsort

Seit 2021 ist die architektonisch ansprechende Villa Loeb am Englischen Garten in München das Headquarter von Forever DACH. Sie ist weit mehr als ein Verwaltungsort – sie steht allen Vertriebspartnern offen und ist ein Ort für Schulungen, Austausch und Begegnung.

Anlässlich des Jubiläums lud Forever Deutschland seine Vertriebspartner und Gäste zu einer großen 30-Jahr-Feier in die Villa Loeb ein. In sommerlich lockerer Atmosphäre wurden die Erfolge der drei vergangenen Jahrzehnte gefeiert.

Über Forever Living Products

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess – vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.

