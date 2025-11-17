Forge Resources durchteuft bei Bohrungen in der Payoff Zone im Projekt Alotta (Yukon) ab 286,0 Metern Tiefe einen Abschnitt mit 3,15 Metern Kernlänge und 45,01 g/t Gold

Vancouver, British Columbia–(20. November 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse aus der Goldanalyse im Rahmen des Phase-2-Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, die auf dem Projekt Alotta eine bedeutende Goldmineralisierung bestätigen. Auf einer Kernlänge von 3,15 Metern wurde ein Goldgehalt von 45,01 g/t durchörtert.

Ein Teil der Goldanalyse aus der ersten Charge wurde bereits veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2025). Nun wurde die Analyse der gesamten Charge im Schnellverfahren nur für Gold abgeschlossen; die Ergebnisse der Mehrelementanalyse sind noch ausständig. Die wichtigsten Analyseergebnisse aus der Diamantbohrung ALT-25-012, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, sind in Tabelle 2 aufgeführt. Aufgrund längerer Verzögerungen im Analyselabor hat das Unternehmen für die Probencharge mit potenziell hochgradigen Goldgehalten aus dem Bohrloch ALT-25-012 eine Analyse im Schnellverfahren angefordert.

Highlights:

– Die Goldanalyse ausgewählter Eilproben aus dem Diamantbohrloch ALT-25-012 der Payoff Zone hat auf einer Kernlänge von 3,15 m in 286,0 m Tiefe einen Goldgehalt von 45,01 g/t ergeben (siehe auch Tabelle 2). Der neue zusammengesetzte Abschnitt weist auf einer Kernlänge von 1,25 m ab 286,0 m Tiefe einen Goldgehalt von 105 g/t auf (laut Bericht vom 17. November 2025).

– Rund um den neuen zusammengesetzten Bereich liegt eine typische, mit Gold angereicherte Porphyrmineralisierung vor, die anhand der bis dato in nur begrenztem Umfang vorliegenden Analyseergebnisse größtenteils Goldgehalte zwischen 0,03 und 1,0 g/t aufweist.

– Die Mineralisierung im Projekt Alotta ist nach wie vor in alle Richtungen offen; die bisherigen Bohrungen haben eine mineralisierte Fläche von ca. 4 km x 1 km bestätigt (siehe Abbildung 1). In allen Bohrlöchern wurde eine typische, mit Gold angereicherte Porphyrmineralisierung angetroffen.

– Alotta ist ein mit Gold angereichertes Porphyrsystem, das sowohl halbmassive polymetallische Sulfiderzgänge als auch Quarzerzgänge beherbergt, die die Porphyrmineralisierung überlagern. ALT-25-012 enthält in den ersten 80 m des Bohrlochs zahlreiche dieser Erzgänge, wobei die Analyseergebnisse noch ausstehend sind. Bis dato tragen diese Erzgänge erheblich zum gesamten Goldgehalt bei.

– Alle Bohrkerne haben eine entsprechende Ausrichtung und liefern wichtige Informationen über den potenziellen Verlauf der Sulfid- und Quarzgänge. Die Auswertung der Analyseergebnisse und die Zusammenstellung der Strukturdaten werden für die Festlegung der Ausrichtung zukünftiger Bohrungen von Bedeutung sein, damit diese wichtigen Erzgangsysteme innerhalb der Porphyrformation noch besser erkundet werden können.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärt: Mit dem Abschluss der ersten Charge der Goldanalyse liegen uns aus Bohrloch ALT-25-012 nun weitere Ergebnisse mit außergewöhnlich hohen Golderzgehalten vor. Auf einer Kernlänge von 3,15 m wurden 45,01 g Gold pro Tonne (g/t) angetroffen. In Teilabschnitten wurden auf einer Kernlänge von 2,4 m 58,93 g/t Gold und auf einer Kernlänge von 1,25 m sogar 105 g/t Gold nachgewiesen. Wir sind von diesen beeindruckenden Ergebnissen überwältigt, denn diese Analyseergebnisse bestätigen das große Potenzial für hochgradige Goldfunde im Projekt Alotta und ergänzen die breiteren Mineralisierungsabschnitte vom Bulk-Tonnage-Typ in der Payoff Zone. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der Multielementanalysen der Eilproben von Bohrloch ALT-25-012 sowie auf die restlichen Analyseergebnisse unseres Phase-2-Bohrprogramms.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.001.png

Foto 1. Fotos von grobkörnigem sichtbarem Gold und Bismuthinit von einem etwa 10 cm mächtigen Erzgang in Bohrloch ALT-25-012 (287,32-288,24 m).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 1: Übersichtskarte der abgeschlossenen Phase-1- und Phase-2-Diamantbohrungen.

Diamantbohrungen

Insgesamt wurden vom Unternehmen im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms im Jahr 2025 vier Bohrlöcher auf insgesamt 1262,75 m abgeschlossen. Die Daten der Bohrlochstandorte für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Diamantbohrlochdaten

Bohrlochnr. Easting (m) Northing (m) Höhe (m) Azimut Neigung Länge (m)

ALT-25-012 623260 6915966 1078 135 -60 339,75

Tabelle 2: Höhepunkte der Analyseergebnisse aus der Zone Payoff

von (m) bis Intervall (m)*Au Ag Cu Mo

ALT-25-012 (m) (g/t) (g/t) (%) (%)

286 289,15 3,15 45,01 ausstehend ausstehend ausstehend

einschließlich 286 288,40 2,40 58,93 ausstehend ausstehend ausstehend

einschließlich 286 287,15 1,15 8,85 ausstehend ausstehend ausstehend

und einschließlich 287,15 288,40 1,25 105 ausstehend ausstehend ausstehend

*am 17. Februar 2025

gemeldet

* Alle Intervalle sind Bohrkernlängen. Um die wahren Mächtigkeiten zu ermitteln, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Bohrloch ALT-25-012 durchschnitt Granodiorit und porphyrisches Gestein sowie weit verbreitete, oberflächennahe Alterationen, Erzgänge und Sulfidmineralisierungen. Die Alteration beinhaltet durchdringenden sekundären Biotit, der von einer intensiven Verkieselung überlagert wird, sowie weit verbreitete Chlorit- und Serizitalterationen, die in Gebieten mit Erzgängen stärker werden (Foto 3). In den Quarzerzgängen wurden häufig in Erzgängen enthaltener Pyrit, Molybdänit, Chalkopyrit und Pyrrhotit beobachtet, wobei die stärksten Erzgänge und Mineralisierungen in den oberen 100 m des Bohrlochs vorgefunden wurden (Foto 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.003.jpeg

Foto 2. Quarzerzgang von Bohrloch ALT-25-012 (gemeldet) mit grobkörnigem Feingold (287,32-288,24 m).

Rote Kreise markieren einige der Anhäufungen von gediegenem Gold, die innerhalb des Erzgangs vorgefunden wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.004.jpeg

Foto 3: Quarz-Pyrit-Erzgänge mit starken Chlorit-Serizit-Alterationshöfen (ALT-25-012, Tiefe von 186 m).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.005.jpeg

Foto 4: Quarzerzgang mit Pyrit-Mittellinie (rechts) in porphyrischem Gestein, das disseminierten Pyrit und Pyrrhotin beherbergt (ALT-25-012, Tiefe von 55 m).

In einer Tiefe von 287,32 m unterhalb der intensivsten, weit verbreiteten Alteration und Mineralisierung wurde im Rahmen der Bohrungen ein unregelmäßiger Quarzerzgang mit geringem Neigungswinkel (10 bis 30° zur Kernachse) und einer Mächtigkeit von etwa 10 cm durchschnitten, der sichtbares Gold und Bismuthinit sowie disseminierten bis halbmassiven Pyrrhotin, Pyrit, Chalkopyrit, Arsenopyrit, Molybdänit und Sphalerit beherbergt (Fotos 1, 2 & 5). Die Kernprobenahmen des Quarzerzgangs ergaben 1,25 m mit einem Gehalt von 105 g/t Gold. Unmittelbar vor dieser Probe wurde aus einem zweiten Quarzgang mit einer Mächtigkeit im Zentimeterbereich sichtbares Gold innerhalb einer Zone aus alteriertem und gemasertem Granodiorit angetroffen (8,85 g/t Gold auf 1,15 m). Im Liegenden der mit grobkörnigem Gold angereicherten Erzgänge wurde in einem 0,75 m breiten Abschnitt (288,50 m – 289,15 m Tiefe) ein Goldgehalt von 0,47 g/t ermittelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.006.jpeg

Foto 5: Ca. 10 cm mächtiger, unregelmäßiger Quarzerzgang, der Granodiorit mit grobkörnigem gediegenem Gold, Bismuthinit, Pyrrhotin, Pyrit, Chalkopyrit, Arsenopyrit, Molybdänit und Sphalerit enthält (ALT-25-012).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81904/ForgeResources_201125_DEPRCOM.007.jpeg

Abbildung 2. Querschnitt durch Bohrloch ALT-25-012. Die Mehrheit der Probenergebnisse ist noch ausständig.

Yukon Geoscience Forum

Das Unternehmen nahm vor Kurzem vom 16. bis 19. November am Yukon Geoscience Forum (YGF) in Whitehorse, Yukon, teil. Ausgewählte Bohrkerne vom Konzessionsgebiet Alotta wurden vom 17. bis 19. November im YGF Core Shack ausgestellt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytischen Arbeiten wurden von ALS Canada Ltd. durchgeführt, wobei die Probenlieferung in Whitehorse (Yukon), die Probenvorbereitung in Langley (British Columbia) und die geochemische Analyse in North Vancouver (British Columbia) erfolgten.

Es gelten strenge Verfahren für die Probenentnahme und Dateneingabe. Zertifizierte Assay-Standards, grobe Ausschussduplikate, Feldduplikate und Blindproben wurden routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Integrität des Assay-Prozesses sicherzustellen. Alle gemeldeten Ergebnisse haben die QA/QC-Prüfung bestanden. Die Kernproben wurden mit einer Diamantkernsäge entnommen, wobei die Hälfte jedes Intervalls zur Analyse an das Labor geschickt und die andere Hälfte aufbewahrt wurde.

Halbkernproben wurden fein zerkleinert und eine 250-g-Probe wurde pulverisiert, sodass mehr als 85 % eine Korngröße von weniger als 75 Mikrometern aufwiesen. Der Goldgehalt der Kernproben wurde anhand einer 50-g-Probe mittels Feuerprobe und anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (Au-AA24) bestimmt.Die Feuerprobenanalyse wurde anhand einer 1 kg schweren Probe durchgeführt, die auf -106 Mikrometer gesiebt wurde. Das übergroße Material wurde vollständig mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung analysiert. Eine 30 g schwere Probe des untergroßen Materials wurde doppelt mittels Feuerprobe mit atomabsorptionsspektroskopischer Auswertung analysiert. Die Ergebnisse der Feuerproben des übergroßen und untergroßen Materials wurden kombiniert, um die endgültige Zahl in dieser Pressemitteilung zu ermitteln.

Nähe zu nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen

Die Liegenschaft Alotta umfasst jetzt 230 Mineralkonzessionen und ein Gebiet von ungefähr 4.723 Hektar in einem geologischen Umfeld, das dem Vorkommen Casino von Western Copper and Gold ähnelt. Casino liegt 50 Kilometer nördlich des Projekts Alotta. Das Vorkommen Casino zählt zu den größten unerschlossenen Gold-Kupfer-Porphyr-Projekten der Welt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Lorne Warner, President und P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@benjaminhillmining.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@benjaminhillmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZenaTech unterzeichnet Angebot hinsichtlich des Erwerbs eines Vermessungsunternehmens in Utah, wodurch es sein Drone-as-a-Service-Angebot auf den Solarinfrastrukturmarkt erweitert Erste Bohrung im Projekt Choquelimpie gestartet und zweites Bohrgerät eingetroffen