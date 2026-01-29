Forge Resources durchteuft bei Rampenvortrieb bei La Estrella weitere Kohle und beantragt die Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute

Vancouver, British Columbia – (15. Mai 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Vortrieb der Untertagerampe auf seinem vollständig genehmigten Vorzeige-Kohleprojekt La Estrella in Kolumbien (Abbildung 1) zwei weitere Kohleflöze vorgefunden hat und einen Antrag auf Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute (CMI) gestellt hat.

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Abbildung 1: An der Ortsbrust freigelegte Kohleflöze

Forge sieht diese Entwicklung sowie den kontinuierlichen Vortrieb seiner Untertagerampe als vielversprechend an. Die Untertageerschließung bei La Estrella geht kontinuierlich voran, wobei der Vortrieb der primären Untertagerampe die Kontinuität des kohleführenden Systems bestätigt. Diese beiden Kohleflöze stimmen mit früheren Beobachtungen überein, was das Vertrauen in die Kohlelagerstätte weiter stärkt und das geologische Modell für das gesamte Projektgebiet untermauert.

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Abbildung 2: Kontinuierliche Fortschritte an der Ortsbrust der Untertagerampe

CEO PJ Murphy sagte: Die Entdeckung der beiden zusätzlichen Kohleflöze unterstreicht das kurzfristige Potenzial unserer Lagerstätte und die Effizienz des Vortriebs unserer Untertagerampe. Die Untertage-Erschließungsarbeiten gehen weiterhin kontinuierlich voran, unterstützt durch ein voll einsatzfähiges Team bei der primären Untertagerampe. Forge verzeichnet weiterhin enorme Fortschritte beim Vortrieb der Rampe in Richtung der acht Untertage-Kohleflöze. Wir freuen uns auf weitere Fortschritte.

Die Erschließungsarbeiten werden aktiv fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung konstanter Vortriebsraten bei gleichzeitiger Optimierung der Untertagebedingungen liegt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Untertagerampe dient als primärer Zugang zu den Untertageanlagen und bleibt ein zentraler Bestandteil für die Erschließung des langfristigen Potenzials des Projekts.

Critical Minerals Institute (CMI)

Forge freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf Mitgliedschaft beim Critical Minerals Institute (CMI) gestellt hat – einer führenden Branchenorganisation, deren Hauptaugenmerk auf die Förderung des Verständnisses und die strategische Entwicklung globaler Lieferketten für kritische Minerale gerichtet ist.

Strategischer Kontext

Die geplante Mitgliedschaft von Forge beim Critical Minerals Institute steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, seine kolumbianischen Kohle-Assets in sich wandelnden globalen Rahmenbedingungen zu positionieren, in denen Kokskohle zunehmend als strategisch wichtiger Rohstoff für die Stahlproduktion und industrielle Lieferketten anerkannt wird.

Metallurgische Kohle (Kokskohle) wird zunehmend als strategisches Material angesehen, das die industrielle Widerstandsfähigkeit, die Stahlproduktionskapazitäten und verteidigungsbezogene Lieferketten unterstützt, was ihre Bedeutung für die Herstellung von hochwertigem Stahl widerspiegelt, der in den Bereichen Infrastruktur, Energiesysteme und nationale Sicherheit Anwendung findet. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, dass Kokskohle im Rahmen der Strategien für kritische Minerale zunehmend politische und marktwirtschaftliche Anerkennung findet.

Durch die geplante Mitgliedschaft im CMI erhält Forge Zugang zu einem Netzwerk aus Branchenakteuren, politischen Entscheidungsträgern und technischen Experten, die sich mit der Entwicklung kritischer und strategischer Materialien befassen, was die laufenden Bemühungen des Unternehmens um technische Validierung und Marktpositionierung unterstützt.

Forge wird sein Projekt für Koks- und Kraftwerkskohle parallel zu seinem Engagement im Sektor der kritischen Minerale weiter vorantreiben.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 80-%-Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella umfasst acht bekannte Flöze mit Koks- und Kraftwerkskohle.

Das Unternehmen hält außerdem eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das aus 230 Mineralclaims besteht und eine Fläche von 4.723 Hektar umfasst. Das Projekt befindet sich 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des porphyr-/epithermalen Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

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