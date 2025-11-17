Forge Resources identifiziert Porphyrsystem in der Zone Commission auf dem Projekt Alotta im Yukon

Vancouver, British Columbia / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, ein Fortschrittsupdate sowie vorläufige Beobachtungen von seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Projekt Alotta bereitzustellen, das sich innerhalb des Dawson Range Gold Belt im Yukon befindet (Abbildung 1). Die Bohrarbeiten gehen schneller als geplant voran, wobei bis dato vier Bohrlöcher abgeschlossen wurden. Ein Bohrloch des Phase-1-Programms, das vor einer geplanten Bohrpause abgeschlossen werden soll, steht noch aus.

Höhepunkte:

– Zwei Bohrlöcher (auf insgesamt 1.017 m) wurden in der Zone Commission gebohrt, die auf vielversprechende Indikatoren einer Hochtemperatur-Porphyralteration und Mineralisierung stießen. In Bohrloch ALT-26-018 wurden Quarzerzgangstrukturen und ein Stockwork mit Pyrit, Pyrrhotit sowie geringeren Mengen an Chalkopyrit und Molybdänit zusammen mit einer starken Chlorit-, Magnetit- und Biotitalteration beobachtet, die mit zunehmender Tiefe visuell zuzunehmen scheinen. Bohrloch ALT-26-018 wurde aufgrund von Bohrbeschränkungen jenseits der geplanten Endtiefe in starken Stockwork-Erzgängen sowie einer Chlorit-, Biotit- und Magnetitalteration beendet.

– Die Bohrarbeiten sind zurzeit in der Zone Severance im Gange, wobei eine magnetische Anomalie angepeilt wird, die mit einer 550 mal 450 m großen Gold-Kupfer-Molybdän-Bodenanomalie sowie einer historischen Gesteinsprobe übereinstimmt, die 1,21 g/t Gold und 0,35 % Kupfer ergab.

– Ein Bohrloch (auf insgesamt 397 m) wurde in der Zone Payoff abgeschlossen. Dieses war konzipiert worden, um eine magnetische Anomalie westlich des bekannten Mineralisierungsgebiets zu erproben. Es wurden porphyrisches Gestein und Granodiorit durchteuft, die schmale mineralisierte Erzgänge und sporadische schmale polymetallische Erzgänge mit Arsenopyrit und Sphalerit beherbergen, was mit der in früheren Bohrlöchern in der Zone Payoff beobachteten Mineralisierung übereinstimmt.

– Im Rahmen von vier Bohrlöchern wurden etwa 1.800 m gebohrt, was etwa 70 % des Phase-1-Programms entspricht.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte: Wir sind von den bisherigen Explorationsarbeiten bei Alotta begeistert, dank deren wir unserem Zeitplan hinsichtlich des Abschlusses unseres Phase-1-Bohrprogramms voraus sind. In der Zone Commission deuten das Vorkommen von Magnetit- und Biotit-Alterationen sowie intensive Stockwerk-Erzgänge am Grund des Bohrlochs ALT-26-018 darauf hin, dass wir die Bereiche unseres Systems mit höheren Temperaturen gefunden haben. In Porphyrkupfersystemen sind kalihaltige Alterationen mit Stockwerk-Erzgängen charakteristische Merkmale von Erzbildungszentren. Die Identifizierung von Vererzungen und Alterationen ist ein großer Erfolg und zeigt uns, dass wir in die richtige Richtung bohren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.001.jpeg

Abbildung 1: Bedeutsame Lagerstätten im Dawson Range Gold Belt

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.002.jpeg

Abbildung 2: Übersicht über das Projekt Alotta

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.003.png

Abbildung 3: 3D-Modell von magnetischen Inversionsdaten mit Zielanomalien

Zone Payoff:

Die Zone Payoff ist ein 500 x 300 m umfassendes Gebiet mit stark anomalen Gesteins- und Bodenproben, das Teil einer größeren 4,5 mal 1,7 km Gold-Kupfer-Molybdän-±-Arsen-Anomalie ist (Abbildung 2). Oberflächenproben haben in Gesteinsproben bis zu 8,73 g/t Gold und Bodenproben 1.965 ppb Gold ergeben. Das Gebiet stimmt mit einer in Ost-West-Richtung verlaufenden, 1,5 km langen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalie sowie mit einer Anhäufung von magnetischen Hochs überein, die von magnetischen Tiefs umgeben sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.004.png

Abbildung 4: 3D-Magnetikanomalie in der Zone Payoff

Das Unternehmen hat während des Phase-1-Programms eines der beiden skizzierten Ziele für 2026 in der Zone Payoff erprobt:

– Bohrloch ALT-26-016 war konzipiert worden, um eine dreidimensionale Magnetikanomalie westlich der vorherigen Bohrungen in der Zone Payoff zu erproben. Dieses Bohrloch wurde abgeschlossen und vorläufige Beobachtungen zeigen porphyrisches Gestein im oberen Teil des Bohrlochs, bevor es in variabel alterierten und mineralisierten Granodiorit übergeht. Bemerkenswert ist, dass in den oberen 80 m halbmassiver Arsenopyrit in Quarzadern und als Disseminierungen beobachtet wurde – zusätzlich zu häufigen Stringern und schmalen Erzgängen, die Pyrit enthalten. Proben von diesem Bohrloch wurden zur Analyse eingereicht und die Ergebnisse sind noch ausstehend.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.005.jpeg

Foto 1: ALT-26-016, 45 m. Gebänderte Quarz-Karbonat-Erzgänge mit Pyrit, Sphalerit und Arsenopyrit innerhalb des alterierten Porphyrs.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.006.jpeg

Foto 2: ALT-26-016, 46 m. Quarz- und Karbonaterzgänge mit halbmassivem Pyrit und Arsenopyrit innerhalb des alterierten Porphyrs.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.007.jpeg

Foto 3: ALT-26-016, 78 m. Chloritalterierter Porphyr mit unbeständigem, halbmassivem Arsenopyrit und Pyrit.

– Ausstehend: Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung der Zone Payoff südlich und nördlich der bestehenden Bohrungen. Bis dato haben Bohrungen eine weitverbreitete Goldmineralisierung in einem Gebiet von etwa 500 mal 150 m identifiziert (Tabelle 1), die entlang des Streichens sowie nach Norden und Süden hin noch offen ist.

Tabelle 1: Highlights der Diamantbohrungen – Zone Payoff

Von (m) Bis Abschnitt (m)*Au Ag Cu Mo

(m) (g/t) (g/t) (%) (%)

Zone Payoff

ALT-23-001 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024

7,35 219 211,65 0,47 0,68 0,019 0,005

Und einschließlich97,55 120 22,45 1,09 1,58 0,023 0,004

ALT-23-002 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024

62,86 162 99,14 0,32 0,70 0,015 0,0025

ALT-25-008 Pressemitteilung vom 7. August 2025

118,79 264 145,21 0,39** 0,667 0,017 0,0004

einschließlich 229,51 250,00 20,49 0,81** 0,31 0,02 0,0004

einschließlich 242,25 242,95 0,70 13,54** 1,75 0,016 0,0012

ALT-25-009 Pressemitteilung vom 7. August 2025

149,13 234,40 85,27 0,37 0,56 0,015 0,0003

einschließlich 149,13 202,35 53,22 0,48 0,55 0,016 0,0003

ALT-25-012 Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025

223 301 78,00 0,81** 1,44 0,021 0,0003

einschließlich 256,23 301 44,77 1,31** 2,22 0,024 0,0004

einschließlich 286 289,15 3,15 15,25** 17,31 0,129 0,0012

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

**Auf die Proben innerhalb des zusammengesetzten Abschnitts wurde eine Gehaltsobergrenze von 30 g/t Au angewendet.

Zone Commission:

Die Zone Commission ist ein 800 mal 600 m großes Gebiet, das durch ein markantes magnetisches Hoch definiert wird, das von eigenständigen magnetischen Tiefs und anomaler Bodenchemie mit Gold, Kupfer und ±Molybdän umgeben ist (Abbildung 2). Das Unternehmen hat zwei Diamantbohrlöcher (auf insgesamt 1.017 m) abgeschlossen, mit denen eine markante 3D-Magnetanomalie erprobt wurde (Abbildung 5). Die vorläufigen Beobachtungen aus beiden Bohrlöchern sind im Folgenden hervorgehoben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.008.png

Abbildung 5: 3D-Magnetikanomalie in der Zone Commission

Bohrloch ALT-26-017 wurde gebohrt, um den nördlichen Teil der 3D-Magnetikanomalie in der Zone Commission zu erproben (Abbildung 5). Das Bohrloch stieß größtenteils auf porphyrisches Gestein, ehe es in Granodiorit endete. Es kamen vereinzelte Zonen mit Chlorit- und Siliziumdioxidalterationen vor – zusammen mit einer Biotitalteration in den unteren Abschnitten des Porphyrs. Eine Quarzerzgangstruktur ist über das gesamte Bohrloch hinweg vorhanden, nimmt jedoch an Häufigkeit und Dichte zu, und in den unteren Abschnitten des Porphyrs wurden geringe, aber visuell zunehmende Mengen an Chalkopyrit und Molybdänit vorgefunden, ehe Granodiorit durchteuft wurde. Proben von diesem Bohrloch wurden zur Analyse eingereicht und die Ergebnisse sind noch ausstehend.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.009.jpeg

Foto 4: ALT-26-017, 326 m. Biotitalterierter Porphyr mit Quarzerzgängen, die Pyrit-Pyrrhotit±Chalkopyrit-Molybdänit enthalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.010.jpeg

Foto 5: ALT-26-017, 395 m. Biotitalterierter Porphyr mit Quarzerzgängen, die Pyrit-Pyrrhotit±Chalkopyrit-Molybdänit enthalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.011.jpeg

Foto 6: ALT-26-017, 396 m. Biotit- und chloritalterierter Porphyr mit Quarzerzgängen, die Pyrit-Pyrrhotit±Chalkopyrit-Molybdänit enthalten.

Bohrloch ALT-26-018 wurde gebohrt, um den nördlichen Teil einer 3D-Magnetikanomalie in der Zone Commission zu erproben (Abbildung 5). Vorläufige Beobachtungen aus diesem Bohrloch zeigen eine weit verbreitete, unbeständige Chloritalteration und sekundären Biotit, die mit zunehmender Tiefe stärker werden. Bei einer Bohrlochtiefe von etwa 250 m nehmen die Quarzerzgänge zu und gehen ab 440 m in hochdichte Stockwork-Vererzungen über, ehe das Bohrloch bei 565 m abgeschlossen wurde. Es wurde beobachtet, dass geringe, aber visuell zunehmende Mengen an Chalkopyrit und Molybdänit mit den Stockwork-Vererzungen übereinstimmen. Eine Magnetitvererzung und -alteration stimmen visuell mit diesem Bereich stärkerer Vererzungen überein. Das Bohrloch wurde aufgrund unzureichender Bohrbedingungen in alterierten und mineralisierten Vererzungen abgeschlossen, nachdem es über seine Zieltiefe hinaus verlängert worden war. Die geologischen Kernprotokollierungen dieses Bohrlochs sind zurzeit im Gange und sobald sie abgeschlossen sind, werden die Proben zur Analyse eingereicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.012.jpeg

Foto 7: ALT-26-018, 532-539 m. Biotitalterierter Porphyr, der eine Zone mit Quarz-Stockwork-Vererzung beherbergt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.013.jpeg

Foto 8: ALT-26-018, 540-548 m. Biotitalterierter Porphyr, der eine Zone mit Quarz-Stockwork-Vererzung beherbergt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.014.jpeg

Foto 9: ALT-26-018, 396 m. Biotitalterierter Porphyr mit reichlich Quarz-, Quarz-Pyrit- und Pyriterzgängen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.015.jpeg

Foto 10: ALT-26-018, 416 m. Biotit- und chloritalterierter Porphyr mit reichlich Quarzerzgängen, die Pyrit±Chalkopyrit-Molybdänit beherbergen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.016.jpeg

Foto 11: ALT-26-017, 430 m. Chlorit-Porphyr, durchzogen von Quarz-Stockwork-Vererzungen, die Pyrit-Pyrrhotit±Chalkopyrit-Molybdänit beherbergen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.017.jpeg

Foto 12: ALT-26-018, 487 m. Biotitalterierter Porphyr, durchzogen von einem Netzwerk aus Quarz- und Quarz-Pyrit±Chalkopyrit-Molybdänit-Erzgängen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84929/ForgeResources_300626_PRCOM_DE.018.jpeg

Foto 13: ALT-26-018, 516 m. Biotitalterierter Porphyr, durchzogen von Quarz-Stockwork-Erzgängen, die Pyrit-Pyrrhotit±Chalkopyrit-Molybdänit beherbergen.

Forge bei renommiertem CEM Capital Event als Top Five Pick ausgezeichnet

Forge wurde nach dem CEM Capital Event – einer führenden Investorenkonferenz für Small-Cap-Unternehmen, die börsennotierte Unternehmen und institutionelle Investoren, Family Offices sowie vermögende Privatanleger zu kuratierten Einzelgesprächen zusammenbrachte – als Top 5 Pick ausgezeichnet. Das Auswahlverfahren bewertet Ausgeber in der Wachstumsphase basierend auf der Asset-Qualität, dem geologischen Potenzial, der Erfolgsbilanz des Managements und den bevorstehenden betrieblichen Meilensteinen. Das Management von Forge präsentierte die Dual-Asset-Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seines vielversprechenden Kupfer-Gold-Projekts Alotta im Yukon und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Kohleprojekts La Estrella in Kolumbien.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte: Wir freuen uns, dass Forge beim CEM Capital Event als Top 5 Pick ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung spiegelt das wachsende Interesse der Investoren an unserem Portfolio, unsere kurzfristigen Entwicklungskatalysatoren und das beträchtliche Explorationspotenzial wider, das wir bei Alotta weiter vorantreiben. Wir sind davon überzeugt, dass die starke Resonanz der Investoren das ausgewogene Engagement des Unternehmens sowohl bei der kurzfristigen Projektweiterentwicklung als auch beim langfristigen Entdeckungspotenzial widerspiegelt.

Das Interesse der Investoren bei der Konferenz wurde durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben, einschließlich der aktiven Explorationspläne von Forge für 2026 auf dem Projekt Alotta, des Standorts des Projekts im Dawson Range Gold Belt im Yukon, seiner Nähe zu bedeutsamen regionalen Kupfer-Gold-Systemen sowie der laufenden Erschließungsfortschritte des Unternehmens bei La Estrella. Das Management hob zudem die jüngsten Explorationsarbeiten des Unternehmens, die voranschreitenden Bohrziele sowie das allgemein breitere Nachfrageumfeld für Kupfer, Gold, Kokskohle und Kraftwerkskohle hervor.

Das Management führt aktiv weitere Gespräche mit den institutionellen Fonds und Anlageberatern, die während der Veranstaltung getroffen wurden, um eine potenzielle strategische Beteiligung an den bevorstehenden Arbeitsprogrammen des Unternehmens voranzutreiben.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) erstellt und von Kelson Willms, P.Geo., von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited geprüft und genehmigt. Herr Willms ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Im Namen des Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Info

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@forgeresourcescorp.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Info

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@forgeresourcescorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Pacific Avenue Capital Partners verbundenes Unternehmen schließt Übernahme von ESE World von Amcor ab Tonnenweise Gold