Forge Resources schließt Erwerb von 60%iger Beteiligung an Aion Mining Corp. mit vollständig genehmigtem Kohleprojekt ab

Vancouver, British Columbia (20. Februar 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine vorherige Pressemitteilung vom 12. Februar 2025 den Erwerb einer weiteren Beteiligung an Aion Mining Corp. (Aion) formell abgeschlossen hat, wodurch sich die Gesamtbeteiligung des Unternehmens auf 60 % erhöht.

Übernahme Aion

Gemäß der formellen Vereinbarung hat das Unternehmen Stammaktien von Aion erworben, um den Gesamtbesitz des Unternehmens auf 60 % der nach der Emission ausgegebenen Stammaktien von Aion zu bringen, berechnet auf vollständig verwässerter Basis. Als Gegenleistung zahlte das Unternehmen einen Gesamtbetrag von 5.308.955,68 $ an Aion, bestehend aus:

– 2.808.955 $ in bar bei Abschluss; und

– 2.873.564 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,87 $.

Das Unternehmen und Aion planen, die Erlöse aus der Transaktion für die Weiterentwicklung ihres Projekts La Estrella zu verwenden.

Das Unternehmen erhielt außerdem ein Vorkaufsrecht für vier Jahre, das es ihm ermöglicht, Stammaktien von Aion zu erwerben, um weitere Wertpapieremissionen von Aion auszugleichen, damit das Unternehmen nach dem Abschluss eine Kontrollposition von 60 % an den stimmberechtigten Wertpapieren von Aion auf vollständig verwässerter Basis beibehalten kann.

Aion ist keine unabhängige Partei gegenüber dem Unternehmen, da Cole McClay Direktor beider Unternehmen und Camilo Amador Direktor von Aion und leitender Angestellter von Forge ist. Die Bedingungen der formellen Vereinbarung wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Der CEO von Forge, PJ Murphy, erklärt: Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer Übernahme bekannt zu geben, wodurch sich unsere Gesamtbeteiligung an Aion Mining Corp. nun auf 60 % erhöht. Dieser strategische Meilenstein unterstreicht unser Engagement für die Erweiterung unserer Präsenz in der Bergbauindustrie und steht im Einklang mit unserer Vision für nachhaltiges Wachstum. Der Erlös von Aion aus dieser Transaktion wird für die Entwicklung der Projektinfrastruktur verwendet, um eine solide Grundlage für die Umsetzung unserer Initiativen zu schaffen.

Abschluss des Audits und der unabhängigen Bewertung

Das Unternehmen hat eine unabhängige Bewertung durch Evans and Evans, Inc., einem Chartered Business Valuator (CBV), durchgeführt, die den Vermögenswert des Unternehmens bestätigt hat. WDM Chartered Professional Accountants hat ein Audit der Aion Mining Corp. durchgeführt, um die laufenden Audit-Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@benjaminhillmining.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@benjaminhillmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wertschätzung statt Wut: Der Schlüssel zu besserer Zusammenarbeit Vidac Pharma Holding Plc führt am 24. und 25. Februar 2025 eine Investoren-Roadshow in Frankfurt und München durch