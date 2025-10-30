Formation Metals meldet Abschluss der auf 22,4 Mio. $ aufgestockten nicht vermittelten Privatplatzierung und erweitert Bohrprogramm auf 75.000 Meter

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia / 22. Mai 2026 / IRW-Press / Formation Metals Inc. (Formation oder das Unternehmen) (CSE:FOMO) (FWB:VF1) (OTCQB:FOMTF), ein nordamerikanisches Unternehmen, das auf die Übernahme und Exploration von Mineralprojekten spezialisiert ist, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilungen vom 29. April 2026 und 18. Mai 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) abgeschlossen und durch die Ausgabe von insgesamt 49.821.291 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) einen Bruttoerlös von insgesamt rund 22.439.577 $ erzielt hat.

Nach Abschluss des Emissionsangebots verfügt das Unternehmen über ein Working Capital in Höhe von ca. 30,7 Mio. $ und ist schuldenfrei.

Das Unternehmen beabsichtigt nun, sein laufendes 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Vorzeige-Goldprojekt N2 in Quebec (das Konzessionsgebiet) auf 75.000 Meter zu erweitern. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine historische Ressource von insgesamt rund 871.000 Unzen, die sich auf 18 Mio. Tonnen mit einem Erzgehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2,3 sowie 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2,4 verteilt.

Deepak Varshney, President und Chief Executive Officer von Formation Metals, sagt dazu: Der Abschluss dieser strategischen Finanzierung ist ein bedeutender Meilenstein für Formation Metals und unterstreicht einmal mehr die Qualität und das langfristige Potenzial des Projekts N2. Wir freuen uns, neue strategische Ankerinvestoren willkommen zu heißen, und danken unseren bestehenden Aktionären für ihre Unterstützung, während wir eines der überzeugendsten Goldentwicklungsprojekte in Quebec vorantreiben. Mit einem Working Capital in Höhe von nahezu 31 Millionen $ und einem laufenden vollständig finanzierten 75.000 Meter umfassenden Bohrprogramm ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die Exploration zu beschleunigen und den Wert des gesamten Systems bei N2 zu erschließen. Gestützt auf eine solide Bilanz, ein erfahrenes technisches Team und ein erstklassiges Bergbaurevier konzentrieren wir uns weiterhin darauf, ein führendes Metallunternehmen im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi aufzubauen.

Die erste Kampagne des Unternehmens hat bislang die Erwartungen übertroffen, die geologische Kontinuität bestätigt und solide, durchgehende Goldabschnitte in Bohrlöchern im nördlichen Korridor der Zone A erbracht, darunter:

– N2-25-006: 1,8 g/t Au auf 21,9 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 154,4 m, 133,7 m vertikal. Der bedeutsamste Abschnitt beinhaltet 3,4 g/t Au auf 4,8 m mit einem Gesamtmetallindex von 79,56.

– N2-25-008: 0,95 g/t Au über 61,1 Meter, beginnend bei 109 Metern Bohrlochtiefe, 94,4 Meter vertikal. Der bedeutsamste Abschnitt umfasst 1,68 g/t Au über 26,5 Meter mit einem Gesamtmetallindex von 67,97.

– N2-25-009: 1,37 g/t Au auf 24,0 m, beginnend in einer Bohrlochtiefe von 168,9 m, 146,3 m vertikal. Der bedeutsamste Abschnitt beinhaltet 2,05 g/t Au auf 13,3 m mit einem Gesamtmetallindex von 81,89.

– N2-25-012: 1,75 g/t Au über 30,4 Meter ab 64,1 Metern Bohrlochtiefe, 45,3 Meter vertikale Tiefe. Zu den bedeutsamsten Abschnitten zählen 10,5 Meter mit 3,51 g/t Au bzw. 0,51 Meter mit 19,2 g/t Au mit einem Gesamtmetallindex von 62,43.

Die Bohrstrategie des Unternehmens ist für den Rest des Jahres 2026 auf Erweiterungsbohrungen östlich und westlich der Zone A entlang des Streichens, wo nach Ansicht des Unternehmens ein Abschnitt von bis zu 8 km mineralisiert sein könnte, sowie nach Süden ausgerichtet, wo es vor Kurzem sichtbares Gold im 400-Meter-Stepout-Bohrloch N2-26-24, südlich von N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010, identifiziert hat.

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Abbildung 1 – Entdeckung von sichtbarem Gold im mineralisierten Abschnitt in Bohrloch N2-26-24.

Das Unternehmen wird auch sein auf Basismetalle ausgerichtetes Explorationsprogramm bei N2 vorantreiben. In diesem Zusammenhang hat es kürzlich einen Neubewertungsprozess abgeschlossen, der bedeutende Kupfer- und Zinkabschnitte in historischen Bohrungen zeigte, von denen bekannt ist, dass sie bedeutende Goldgehalte (>1 g/t Au) aufweisen. Die Analyseergebnisse reichen von 200 bis 4.750 ppm Kupfer und von 203 ppm bis 6.700 ppm Zink, was auf ein starkes Potenzial für erhöhte Basismetallkonzentrationen (Cu-Zn) im gesamten Konzessionsgebiet hinweist, insbesondere in den Zonen A und RJ. Die geologische Beschaffenheit des gesamten Konzessionsgebiets N2 ist durch vulkanische und sedimentäre Gesteine gekennzeichnet, die sich in regionalen Antiklinal- und Synklinalstrukturen gebildet haben. Drei Hauptdeformationsstrukturen, die entlang der bekannten von Nordwest nach Südost bis Westnordwest nach Ostsüdost verlaufenden Strukturtrends ausgerichtet sind, die für VMS-Lagerstätten in der Region Matagami typisch sind, fungieren als kritische geologische Kontrollen für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Das Emissionsangebot wurde in zwei Tranchen abgeschlossen. Im Rahmen der ersten Tranche des Emissionsangebots, die am 19. Mai 2026 abgeschlossen wurde, begab das Unternehmen insgesamt 31.141.021 Einheiten, bestehend aus 16.412.113 Hard-Dollar-Einheiten (HD-Einheiten) zum Preis von 0,37 $ pro HD-Einheit, 13.024.363 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) zum Preis von 0,44 $ pro FT-Einheit und 1.704.545 Quebec-Flow-Through Einheiten (Quebec-FT-Einheiten) zum Preis von 0,44 $ pro Quebec-FT-Einheit, womit es einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 12.553.201 $ erzielte. Im Rahmen der zweiten Tranche, die am 21. Mai 2026 abgeschlossen wurde, begab das Unternehmen insgesamt 18.680.270 Einheiten, bestehend aus 2.040.540 HD-Einheiten zum Preis von 0,37 $ pro HD-Einheit, 3.610.000 FT-Einheiten zum Preis von 0,44 $ pro FT-Einheit, 4.640.468 Charity-Flow-Through-Einheiten (Charity-FT-Einheiten) zum Preis von 0,548 $ pro Charity-FT-Einheit und 8.389.262 Quebec-Charity-Flow-Through-Einheiten (Quebec-Charity-FT-Einheiten) zum Preis von 0,596 $ pro Quebec-Charity-FT-Einheit, womit es einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 9.886.376 $ erzielte.

Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine HD-Aktie) und einem übertragbaren Non-Flow-Through-Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein Warrant). Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine FT-Aktie), die als eine Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) gilt, und einem Warrant. Jede Quebec-FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine Quebec-FT-Aktie), die als eine Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Steuergesetzes und Unterabschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) (das Gesetz von Quebec) gilt, und einem Warrant. Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Charity-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine Charity-FT-Aktie), die als eine Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Steuergesetzes gilt, sowie einem Warrant. Jede Quebec-Charity-FT-Einheit besteht aus einer Charity-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine Quebec-Charity-FT-Aktie und zusammen mit den HD-Aktien, FT-Aktien, Quebec-FT-Aktien und Charity-FT-Aktien die Aktien), die als eine Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Steuergesetzes und Unterabschnitt 359.1 des Gesetzes von Quebec gilt, und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem jeweiligen Abschlussdatum des Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,596 $ pro Stammaktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, diese qualifizierenden Ausgaben zugunsten der Zeichner der FT-Einheiten, Quebec-FT-Einheiten, Charity-FT-Einheiten und Quebec-Charity-FT-Einheiten mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens zum 31. Dezember 2026 in einem Gesamtbetrag von mindestens dem gesamten Bruttoerlös aus der Ausgabe dieser Flow-Through-Wertpapiere abzutreten und solche qualifizierenden Ausgaben bis spätestens 31. Dezember 2027 zu tätigen.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Emissionsangebot Vermittlungsprovisionen in Höhe von 816.767,88 $ in bar an neun unabhängige Vermittler gezahlt und insgesamt 1.490.695 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) begeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem jeweiligen Abschlussdatum des Emissionsangebots zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,596 $ pro Stammaktie.

Der Nettoerlös aus dem Emissionsangebot wird zur Förderung der Exploration auf dem Vorzeige-Goldprojekt N2 des Unternehmens in Quebec und als allgemeines Working Capital verwendet.

Die Einheiten wurden (a) im Wege einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas gemäß den entsprechenden Befreiungen von den Prospektpflichten nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und (b) in Rechtsgebieten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungs- oder gleichwertiger Basis jeweils im Einklang mit allen geltenden Gesetzen vorausgesetzt, dass in einem solchen Rechtsgebiet kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder kein ähnliches Dokument eingereicht werden muss, angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots an Käufer in Kanada begeben wurden, sind in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag in Kanada gebunden. Die Einheiten, die Käufern außerhalb Kanadas angeboten wurden, sind Gegenstand einer Befreiung von den Prospektpflichten in Kanada gemäß OSC Rule 72-503 – Distributions Outside Canada, dementsprechend sind die Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots an Käufer außerhalb Kanadas begeben wurden, nicht an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag in Kanada gebunden. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Überblick über das Projekt

Das Vorzeige-Goldprojekt N2 von Formation umfasst 87 Claims mit einer Gesamtfläche von ca. 4.400 ha in der Subprovinz Abitibi im Nordwesten von Quebec und ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen – bestehend aus 18 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au)2,3 sowie 243.000 Tonnen mit einem Gehalt von 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au)2.

Insgesamt gibt es sechs primäre goldhaltige mineralisierte Zonen, die jeweils in Streichrichtung und in der Tiefe erweiterbar sind. Die von Balmoral Resources Ltd. (jetzt Wallbridge Mining) von 2010 bis 2018 durchgeführten Zusammenstellungen und geophysikalischen Arbeiten lieferten zahlreiche Ziele, die derzeit erstmals von Formation mit Diamantbohrungen untersucht werden.

Zu den historischen Highlights der beiden vorrangigen Zonen gehören:

– Zone A: eine oberflächennahe, sehr beständige, wenig variierende historische Goldlagerstätte mit ca. 522.900 Unzen, die bei einem Gehalt von 1,52 g/t Au identifiziert wurde. In der Vergangenheit wurden über 1,65 km Streichlänge etwa 15.000 Bohrmeter niedergebracht. 84 % der historischen Bohrungen durchteuften goldhaltige Abschnitte mit bis zu 1,7 g/t Au über 35 m.

– Zone RJ: eine hochgradige historische Goldlagerstätte mit ca. 61.100 Unzen, die bei einem Gehalt von 7,82 g/t Au identifiziert wurde, mit hochgradigen Abschnitten aus historischen Bohrungen von bis zu 51 g/t Au über 0,8 m und 16,5 g/t Au über 3,5 m2. Diese Zone war das Ziel der letzten Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet durch Agnico-Eagle Mines im Jahr 2008, als der Goldpreis bei ca. 800 US$/Unze lag. Bislang wurden nur ca. 900 m der Streichlänge bebohrt, sodass noch mehr als 4,75 Kilometer der Streichlänge zu erkunden sind.

Die interne Einschätzung des Unternehmens lautet, dass das Projekt N2 das Potenzial für eine mögliche Tagebauressource hat. Dieser Optimismus basiert auf mehreren wesentlichen Faktoren:

– Beträchtliche unerschlossene Streichlänge: Allein die Zone A weist eine Streichlänge von über 3,1 km auf (nur etwa 35 % davon wurden in der Vergangenheit bebohrt), während in der Zone RJ noch über 4,75 km unerprobt sind, was erheblichen Spielraum für eine seitliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung bietet.

– Offen in der Tiefe und entlang des Streichens: Alle Zonen sind weiterhin offen, da die bisherigen Bohrungen auf geringe Tiefen (etwa 350 m) beschränkt waren, sodass in einem bewährten Goldrevier beträchtliches vertikales Potenzial besteht.

– Mächtige, durchgehende oberflächennahe Abschnitte: Jüngste Bohrungen haben mächtige Zonen (100 bis über 200 m) der Zielmineralisierung bestätigt, die in Oberflächennähe beginnen und ideal für großvolumige Tagebauszenarien mit geringen Abraumverhältnissen und hohem Tonnagenpotenzial sind.

– Regionale Analogie und Herkunft: N2 befindet sich im Trend Casa Berardi, der mehrere Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt (z. B. Casa Berardi: über 2 Mio. Unzen produziert sowie wahrscheinliche und nachgewiesene Reserven von 14,3 Mio. Tonnen mit 2,75 g/t Au; Douay: Ressourcen von über 3 Mio. Unzen (10 Mio. Tonnen mit 1,59 g/t Au in der Kategorie angedeutet und 76,7 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au in der Kategorie vermutet), und weist ähnliche geologische und strukturelle Merkmale auf. Die nahe gelegene Mine Vezza produzierte aus höhergradigem Untertagebau, doch die oberflächennäheren, mächtigeren Zonen von N2 lassen auf eine überlegene Wirtschaftlichkeit des Tagebaus schließen.

– Unerprobte Ziele: Bei der Zusammenstellung der Daten wurden zahlreiche geophysikalische Anomalien (IP, EM, VTEM) identifiziert, die noch nicht bebohrt wurden und über die bekannten Zonen hinaus Entdeckungspotenzial aufweisen.

– Steigende Goldpreise und wirtschaftliche Machbarkeit: Bei den aktuellen Goldpreisen werden niedriggradigere Lagerstätten mit großen Tonnagen äußerst attraktiv, was das Potenzial des Projekts erhöht.

Dieser erstklassige Standort in einer strategisch günstigen Lage, 25 km südlich der Bergbaustadt Matagami (Quebec), bietet ganzjährigen Zugang über Provinzstraßen und Holzabfuhrstraßen sowie die Nähe zu qualifizierten Arbeitskräften, Energieinfrastruktur und etablierten Bergbaudienstleistungen in einer Jurisdiktion, die für ihre frühere Goldproduktion von über 200 Mio. Unzen bekannt ist. Das Projekt liegt entlang des Minentrends Casa Berardi, der Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, und befindet sich etwa 1,5 km östlich der vormals produzierenden Goldmine Vezza, die zwischen 2013 und 2019 von Nottaway Resources betrieben wurde und über 100.000 Unzen Gold im Untertagebau förderte.

Die robuste Infrastruktur der Region bietet Möglichkeiten für die Auftragsvermahlung (Toll Milling), mit potenziellem Zugang zu nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen wie jenen bei Casa Berardi oder anderen Mühlen in Abitibi, was eine kostengünstige Erschließung ohne die Errichtung einer eigenen Mühle am Standort ermöglicht.

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Abbildung 2 – Historische Bohrlochstandorte. Formation geht davon aus, dass im Konzessionsgebiet N2 eine Streichlänge von über 15 km zu erkunden ist.

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Abbildung 3 – Das Konzessionsgebiet im Überblick mit einer Zusammenfassung der historischen Arbeiten, die in jeder der sechs mineralisierten Zonen durchgeführt wurden, und den jeweiligen historischen Ressourcen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., géo (OGQ#10876), einem unabhängigen Auftragnehmer und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle umfassen die Zugabe von Leer- und Standardproben (von Canadian Resource Laboratories akkreditiert) im Schnitt alle 10 Proben während des Analyseprozesses. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe (FA) mit abschließendem Atomabsorptions- und ICP-Verfahren an 50 Gramm Material in den Einrichtungen von Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, und AGAT Laboratories Ltd. in Val d’Or, Quebec, Kanada. Jede Probe mit einem Gehalt von 10,0 g/t Gold oder mehr wurde nochmals anhand FA analysiert, gefolgt von einer gravimetrischen Untersuchung. Die Proben, die eine große Variation ihres Goldgehalts aufwiesen oder sichtbares Gold enthielten, wurden einer Gesamtgoldanalyse (metallische Siebung) unterzogen.

Über Formation Metals Inc.

Formation Metals Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralakquisitions- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, bohrbereiter Konzessionsgebiete mit hohem Wertschöpfungs- und Expansionspotenzial konzentriert. Das Vorzeigeprojekt von Formation ist das Goldprojekt N2, ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit einer umfassenden historischen Ressource von ca. 871.000 Unzen (18 Mio. Tonnen mit 1,4 g/t Au (ca. 810.000 Unzen Au) in vier Zonen (A, East, RJ-East und Central)2, 3 und 243.000 Tonnen mit 7,82 g/t Au (ca. 61.000 Unzen Au) in der Zone RJ2, 4) und sechs mineralisierten Zonen, die jeweils entlang des Streichens und in der Tiefe für eine Erweiterung offen sind. Dazu gehören die Zone A, in der nur etwa 35 % des Streichens bebohrt wurden (>3,1 km offen), und die Zone RJ, in der historische hochgradige Abschnitte mit bis zu 51 g/t Au auf 0,8 Metern vorkommen.

FORMATION METALS INC.

Deepak Varshney, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 778-899-1780, per E-Mail an dvarshney@formationmetalsinc.com oder unter www.formationmetalsinc.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und Quellennachweis:

1. Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie benachbarter Konzessionsgebiete nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt.

2. Die oben genannten Ressourcenschätzungen verfügen über keine Kategorieeinstufung, gelten als historisch und basieren auf früheren Daten, die von einem früheren Konzessionseigentümer erfasst wurden und nicht den aktuellen CIM-Kategorien entsprechen. Das Unternehmen hält die Schätzungen zwar für grundsätzlich zuverlässig, jedoch hat ein qualifizierter Sachverständiger keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen gemäß den aktuellen CIM-Kategorien als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Bei der Erstellung der historischen Schätzungen wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au bei einer Mindestabbaubreite von 2,5 m zugrunde gelegt. Bevor die historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, müssen möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, erneute Bohrungen, erneute Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die historischen Mineralressourcen, weder ganz noch teilweise, jemals wirtschaftlich nutzbar sein werden. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Nutzbarkeit ist nicht nachgewiesen. Dem Unternehmen sind keine neueren Schätzungen für das Konzessionsgebiet N2 bekannt.

3. Needham, B. (1994), 1993 Diamond Drill Report, Northway Joint Venture, Northway Property; Cypress Canada Inc.; 492 Seiten.

4. Guy K. (1991), Exploration Summary May 1, 1990 to May 1, 1991 Vezza Joint Venture Northway Property; Total Energold; 227 Seiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zur Verwendung des Erlöses aus dem Emissionsangebot, zu den Plänen des Unternehmens für das Goldprojekt N2 sowie zum voraussichtlichen Zeitplan und Umfang des Bohrprogramms im Goldprojekt N2, zur Tätigung und Abtretung qualifizierender Ausgaben, zum Ablauf der Haltefrist und zum Erhalt der endgültigen behördlichen Genehmigung der Canadian Securities Exchange in Bezug auf das Emissionsangebot.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das geplante Bohrprogramm im Goldprojekt N2; das Risiko, dass die endgültigen behördlichen Genehmigungen nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt werden; Marktbedingungen; Veränderungen der Rohstoffpreise; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Explorationsergebnisse; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Explorationsphase. Die Exploration ist von Natur aus hochspekulativ, mit vielen Risiken verbunden, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Minerallagerstätten, die rentabel abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über keine Reserven auf seinen Konzessionsgebieten. Daher kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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