Formerra beruft Matt Borowiec zum Chief Commercial Officer

CLEVELAND, OH / ACCESS Newswire / 1. Mai 2026 / Formerra, ein führender Distributor von Hochleistungswerkstoffen, gab heute die Ernennung von Matt Borowiec zum Chief Commercial Officer (CCO) bekannt. Borowiec wird die kommerzielle Abteilung des Unternehmens leiten, um das weitere Wachstum und die globale Expansion zu unterstützen und gleichzeitig die Vertriebsaktivitäten und den Kundenerfolg zu stärken.

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Borowiec ist eine erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in operativen, kaufmännischen und P&L-Funktionen in den Bereichen Harzherstellung, Spezialcompoundierung und Vertrieb. Er bekleidete unter anderem Führungspositionen bei GE Plastics, PolyOne (jetzt Avient), Transcendia, Celanese und der Kinsley Group. Mit diesem Hintergrund ist er bestens aufgestellt, um die kommerzielle Strategie von Formerra in dieser wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu leiten.

Matt bringt eine einzigartige Kombination aus Erfahrung auf Herstellerseite und im Vertrieb mit, was ihn dazu befähigt, die Abstimmung zwischen unseren Lieferanten, Kunden und Vertriebsteams zu stärken, sagte Tom Kelly, Chief Executive Officer bei Formerra. Seine kundenorientierte Denkweise, seine fundierte Perspektive und sein praxisorientierter Führungsstil werden dazu beitragen, unsere kommerzielle Leistung zu beschleunigen und den weiteren Fortschritt von Formerra zu unterstützen.

In seiner Funktion als CCO wird sich Borowiec darauf konzentrieren, die kommerzielle Abteilung zu Höchstleistungen zu befähigen, indem er die Vertriebseffektivität und -konsistenz stärkt und gleichzeitig den Kundenbedürfnissen und der Zusammenarbeit mit Lieferanten Priorität einräumt.

Über Formerra

Formerra ist ein führender Distributor von technischen Werkstoffen und verbindet die weltweit führenden Polymerhersteller mit Tausenden von OEMs und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität. Gestützt auf technisches und kaufmännisches Fachwissen bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus einem umfassenden Produktportfolio, einer starken Lieferkette, Branchenkenntnis, Service, führenden E-Commerce-Fähigkeiten und Innovationskraft. Das erfahrene Formerra-Team unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen dabei, Produkte auf neue und bessere Weise zu entwerfen, auszuwählen, zu verarbeiten und zu entwickeln – und sorgt so für verbesserte Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.formerra.com.

Medienkontakt

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

QUELLE: Formerra

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