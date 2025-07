Formerra wird medizinische Verbundstoffe von Foster in ganz Amerika vertreiben

Nach der Übernahme von Foster, LLC durch GEON wird durch diese neue Vereinbarung das medizinische Polymer-Portfolio von Formerra um lebensrettende medizinische Verbundstoffe erweitert.

ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / Formerra, ein führender Vertriebshändler von Hochleistungsverbundstoffen, gab heute eine Vereinbarung mit GEON® Performance Solutions bekannt, mit der Formerra zum bevorzugten Vertriebshändler für medizinische Verbundstoffe von Foster®, LLC in Nordamerika und Südamerika bestimmt wird.

Die Vereinbarung folgt auf die Übernahme von Foster, LLC durch GEON und baut auf der langjährigen, globalen Zusammenarbeit von Formerra mit GEON für flexible und starre PVC- und gefüllte Polypropylenmaterialien auf.

Durch diese erweiterte Zusammenarbeit erhalten unsere Kunden eine breitere Palette bewährter Lösungen für medizinische Anwendungen und nutzen gleichzeitig die technische Beratung und robusten Lieferkettenfähigkeiten von Formerra, so Kelly Wessner, Vice President, Key Accounts bei Formerra. Die Markenstärke von Foster und die Investitionsdynamik von GEON schaffen ein starkes Wachstumspotenzial für diese Materialien und unsere Kunden.

Foster, LLC verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von kundenspezifischen medizinischen Polymeren und bietet hochentwickelte Formulierungen an. Zu den Materialien von Foster zählen röntgendichte und vorgefärbte sowie USP-Klasse-VI- und ISO 10993-konforme Materialien für kritische Anwendungen wie Gehäuse für medizinische Geräte, Komponenten für die Medikamentenverabreichung und Autoinjektion, chirurgische Instrumente und Geräte zur Patientenfernüberwachung.

Es ist eine Ehre, die wachstumsstarke Gesundheits- und Medizintechnikbranche im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit von GEON mit Foster und Formerra zu unterstützen, so Arthur Adams, Chief Commercial Officer bei GEON. Unsere Partnerschaft mit Formerra wird unsere globale Präsenz erweitern und uns ermöglichen, noch mehr Kunden technische Polymere für medizinische Anwendungen bereitzustellen.

Durch die Aufnahme der Verbundstoffe von Foster, LLC in sein Portfolio stärkt Formerra seine führende Position im Gesundheitsbereich, da es in ganz Amerika einen unübertroffenen Zugang zu technischen medizinischen Polymeren, fundiertes Fachwissen hinsichtlich Regulierungsbehörden und eine reaktionsfähige Logistik bietet.

Wichtige Details

– Formerra wird medizinische Verbundstoffe von Foster®, LLC in Nord- und Südamerika vertreiben.

– Diese Vereinbarung ergänzt Formerras bestehenden weltweiten Zugang zu den PVC- und gefüllten PP-Materialien von GEON® um kundenspezifische Verbundstoffe für medizinische Anwendungen.

– Zu Anwendungsbeispielen für die Materialien von Foster®, LLC zählen Gehäuse für medizinische Geräte, Medikamentenverabreichung und Autoinjektoren, chirurgische Instrumente, Komponenten zur Patientenfernüberwachung und vieles mehr.

Über Formerra

Formerra ist ein führender Vertreiber von technischen Materialien, der die weltweit führenden Polymerhersteller mit Tausenden von Originalherstellern (OEM) und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Verbraucher, Industrie und Mobilität verbindet. Dank technischer und kommerzieller Expertise bietet das Unternehmen eine einzigartige Kombination aus Portfoliovielfalt, Lieferkettenstärke, Branchenkenntnis, Service, führenden E-Commerce-Kapazitäten und Innovation. Das erfahrene Formerra-Team unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Konzeption, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung von Produkten auf neue und bessere Weise – für mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.formerra.com.

Über GEON

GEON® Performance Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Formulierung, Entwicklung und Herstellung von Performance-Polymerlösungen. Mit einem Portfolio an hoch anpassbaren Vinyl- und Polyolefinpolymertechnologien sowie einem Full-Service-Fertigungsgeschäft vereint GEON drei starke Traditionen in einem einzigen, kundenorientierten Unternehmen. GEON Performance Solutions ist ein führender Innovator in der Entwicklung von leistungsfähigen Materiallösungen für eine breite Palette von Branchen, darunter Geräte, Gebäude und Infrastruktur, Elektronik, Medizin, Transport, Energie und Kommunikation und vieles mehr. GEON Performance Solutions hat seinen Hauptsitz in Westlake, Ohio und verfügt über rund 1.200 Mitarbeiter und 15 erstklassige Produktionsstätten weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.geon.com. GEON Performance Solutions ist ein Portfoliounternehmen von SK Capital Partners.

