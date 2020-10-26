  • Formerra wird nordamerikanischer Vertriebshändler für Syensqo PVDF

    Neues Abkommen stärkt Strategie von Formerra, leistungsstarke Anwendungen mit fortschrittlichen Polymerlösungen auf unterschiedlichen Märkten zu unterstützen

    ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 12. August 2025 / Formerra, ein führender Anbieter beim Vertrieb von Hochleistungsmaterialien, hat mit Syensqo ein Abkommen hinsichtlich des Vertriebs seiner Solef®-Polyvinylidenfluorid- (PVDF)-Materialien in Nordamerika unterzeichnet. Das Abkommen erweitert den Zugang zu diesem kritischen Material, das für seine Kombination aus chemischer Beständigkeit und Flexibilität bekannt ist. Solef® PVDF reiht sich in eine wachsende Liste von Hochleistungsmaterialien im Portfolio von Formerra ein, die zur Förderung der Produktentwicklung und -innovation entwickelt wurden.

    Mit diesem neuen Abkommen kann Formerra Kunden auf unterschiedlichen Märkten mit jenen Materialien versorgen, die sie benötigen, um die Anforderungen von anspruchsvollen Anwendungen zu erfüllen, sagte Bob Long, Business Development Manager von Formerra. Darüber hinaus stärkt dies unser Engagement, Kunden, die sich komplexen Performance- und regulatorischen Herausforderungen stellen müssen, einen unvergleichlichen Zugang, Unterstützung bei der Anwendung sowie fortschrittliche Materialien zu bieten.

    PVDF steht aufgrund seiner hervorragenden Chemikalien- und Hitzebeständigkeit an der Spitze der Leistungspyramide. Seine inhärente Flexibilität erhöht seine Eignung für anspruchsvolle Anwendungen in der chemischen Verarbeitung, im Gesundheitswesen und in der Automobilindustrie. Die bedeutsamsten Eigenschaften* beinhalten:

    – Hitzebeständigkeit: Kontinuierliche Nutzungstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F), Berstdruck bis zu 139 bar (2.017 psi) bei Raumtemperatur

    – Chemische Reinheit: Ultrareine Wasserbeständigkeit, entspricht SEMI F-57-Spezifikationen für Halbleiterindustrie

    – Ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit und Flexibilität: Zugfestigkeit bis zu 55 MPa (8.000 psi) bei einer Bruchdehnung von bis zu 100 %

    Wir haben Formerra aufgrund seiner technischen und kommerziellen Reichweite als Vertriebspartner für Solef® PVDF in Nordamerika ausgewählt, sagte Rose Catherin, Sales Director Americas, Channel Partners, Distribution and Digital Sales von Syensqo Specialty Polymers. Sein Streben nach Spitzenleistungen und seine langjährige Präsenz auf kritischen Märkten machen das Unternehmen zum idealen Partner, um die Verfügbarkeit und Verwendung von Solef® PVDF zu erweitern.

    * Gemessen nach TDS
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80679/FormerraNR0812_120825_de_PRCOM.001.png

    Bildunterschrift: Formerra wird nordamerikanischer Vertriebshändler für Syensqo Solef®PVDF

    Wichtige Details:

    – Formerra ist autorisierter Vertriebshändler von Solef® PVDF von Syensqo in Nordamerika.

    – Das Abkommen beinhaltet die Unterstützung für Hochleistungsanwendungen in einem breiten Spektrum von Branchen.

    – PVDF bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit, Wärmebeständigkeit und Flexibilität.

    – Formerra bietet technische Beratung und Lieferketten-Expertise zur Unterstützung bei der Materialauswahl und Anwendungsentwicklung.

    Über Formerra

    Formerra ist ein anerkanntes Vertriebsunternehmen für technische Materialien, das die weltweit führenden Hersteller von Polymeren mit Tausenden von Erstausrüstern und Markeninhabern in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Industrie und Mobilität verbindet. Das Unternehmen verfügt über technische und kaufmännische Kompetenzen und kombiniert in einzigartiger Weise ein breit gefächertes Portfolio mit einer starken Lieferkette, Branchenkenntnissen, Service, erstklassigen E-Commerce-Kenntnissen und Einfallsreichtum. Das erfahrene Team von Formerra unterstützt Kunden aus verschiedensten Branchen bei der neuen und verbesserten Planung, Auswahl, Verarbeitung und Entwicklung von Produkten, mit denen mehr Leistung, Produktivität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit möglich wird. Weitere Details finden Sie unter www.formerra.com.

    Kontakt für Medien
    Jackie Morris
    Marketing Communications Manager, Formerra
    jackie.morris@formerra.com
    +1 630-972-3144

    QUELLE: Formerra

