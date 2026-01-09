Formulare einfach digital: AUTOFORMS macht aus PDFs intelligente Online-Formulare

Lucent Code startet mit AUTOFORMS eine ZIM-Durchführbarkeitsstudie zur KI-gestützten Umwandlung statischer Formulare in intelligente, nutzerfreundliche Webanwendungen.

_Hamburg, 09.01.2026 – _Lucent Code startet eine ZIM-Durchführbarkeitsstudie namens „AUTOFORMS“ im Netzwerk PARCEL, um die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen radikal zu vereinfachen. Auf Basis künstlicher Intelligenz sollen statische PDFs, Scans oder Fotos so ausgewertet werden, dass aus ihnen interaktive, ausfüllbare Weboberflächen mit verständlichen Hinweisen und automatischen Plausibilitätsprüfungen entstehen.

Im Rahmen der Studie untersucht Lucent Code, wie sich verschiedene KI-Verfahren und multimodale KI-Modelle kombinieren lassen, um Formularfelder zu erkennen und inhaltliche Zusammenhänge und Regeln zu verstehen – etwa Pflichtfelder, Abhängigkeiten zwischen Angaben oder Hinweise aus AGBs und Beiblättern. Diese Informationen sollen automatisch in Validierungsregeln und Nutzerhinweise für die Webformulare übersetzt werden, sodass fehlerhafte oder unvollständige Eingaben von Beginn an vermieden werden.

Parallel dazu wird analysiert, welche Branchen am ehesten von AUTOFORMS profitieren. Dazu zählen die öffentliche Verwaltung, die Logistik und Dienstleistungsunternehmen, die häufig noch mit papiergebundenen Prozessen oder starren Formularvorlagen arbeiten. Auf dieser Grundlage soll ein technischer Prototyp entstehen, der den Weg für eine später marktfähige Lösung ebnet.

Kompetenz für moderne Formularlösungen

AUTOFORMS ist im Rahmen des ZIM-Innovationsnetzwerk PARCEL entstanden. Mit AUTOFORMS stärkt Lucent Code seine Position als Anbieter moderner Softwarelösungen für die Digitalisierung und baut seine Kompetenzen im Bereich künstlicher Intelligenz weiter aus. Langfristig sollen aus dem Projekt modulare Bausteine entstehen, die Unternehmen und Verwaltungen helfen, selbst komplexe Formularprozesse schnell, sicher und nutzerfreundlich zu modernisieren.

PARCEL bündelt die Kompetenzen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die an neuen Technologien für effiziente und nachhaltige Lösungen rund um Verpackung, Logistik und digitale Prozesse arbeiten.

Das Netzwerk wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert. Betreut wird PARCEL von der IWS GmbH aus Hamburg, die auch das Antragsmanagement von Kooperationsprojekten übernimmt und die Mitglieder intensiv bei der Entwicklung neuer Technologien begleitet.

Projektpartner „AUTOFORMS“:

Lucent Code GmbH | Berlin | www.lucentcode.com

_Weitere Informationen finden Sie unter _www.parcel-zim.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040360066313

web ..: https://www.iws-nord.de/

email : l.pfeiffer@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

Pressekontakt:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 Hamburg

fon ..: 040360066313

email : l.pfeiffer@iws-nord.de

