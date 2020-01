Fortschritt lässt sich nicht aufhalten

Ob selbstfahrende Autos, digitale Polizisten oder künstliche Intelligenz – viel Neues wird Alltag werden, Rohstoffe werden dafür gebraucht.

Lithium ist einer der Rohstoffe der Zukunft. Lithium-Ionen-Batterien brauchen Lithium im Bereich der Elektromobilität und in der Elektronikbranche. Hier kommen die Unternehmen, die diesen Rohstoff besitzen, ins Spiel.

Peter Epstein von Epstein Research ist sich sicher: „Wenn man, so wie ich, glaubt, dass die Lithiumpreise wieder steigen werden, könnte das Millennial Lithium eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, von diesem Aufschwung zu profitieren.“ Der erfahrene Analytiker hält also viel von Millennial Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-skeena-resources-caledonia-mining-copper-mountain-und-millennial-lithium/ -. Denn die Gesellschaft ist zu 100 Prozent im Besitz des Pastos Grandes-Lithiumprojektes in Argentinien im Lithium-Dreieck. Schuldenfrei, mit ausreichenden liquiden Mitteln kann sich das Unternehmen über vier von fünf bereits erteilte Minenlizenzen freuen. Für 2021 ist der Produktionsbeginn geplant.

Ein anderes spannendes Thema ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Durch bestens funktionierende autonome Fahrzeuge soll etwa die Zahl der Verkehrstoten nach unten gehen. Dies führt dann zu einer höheren Lebenserwartung. Und auch im Gesundheitssektor kann die künstliche Intelligenz viel erreichen.

Im Lebensmittelbereich, der nicht unterschätzt werden darf, denn hier geht es um ein Grundbedürfnis aller Menschen, schreitet die Entwicklung enorm voran. Den Bedürfnissen der Menschen soll sie entsprechen. Besonders bei der Generation Z (zwischen 1997 und 2012 Geborene) sind Snacks und unkomplizierte Nahrung beliebt.

Ein Beispiel hierfür sind die Snacks, die dank der Technologie von EnWave – https://www.rohstoff-tv.com/play/enwave-update-zur-expansion-von-moon-cheese-rev-maschinenverkaeufe/ -, produziert werden können. Viele Kunden (Kellogg`s, Bonduelle etc), beispielsweise in Kolumbien, Australien oder Peru nutzen bereits die REV(TM)-Technologie von EnWave. Dies wiederum bringt dem Unternehmen durch Lizenzen und zur Verfügungstellung der Maschinen den Verdienst.

