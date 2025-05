Fortuna bohrt 8,6 g/t Gold über 13,6 Meter im Southern Arc Prospektionsgebiet, Diamba Sud Projekt, Senegal

Vancouver, 27. Mai 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-excellent-q1-results-and-future-growth/ – freut sich, ein Update zu seinen Explorationsprogrammen auf dem Goldprojekt Diamba Sud in Senegal bekannt zu geben.

Diamba Sud Gold Projekt Explorations-Highlights

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration, sagte: „Unsere Explorationsarbeiten bei Diamba Sud liefern weiterhin gute Ergebnisse, insbesondere in Gebieten mit begrenzten historischen Bohrungen. Vor allem die jüngsten Bohrungen auf dem Grundstück Southern Arc lieferten einige unserer bisher überzeugendsten Abschnitte – hervorzuheben sind 8,6 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 13,6 Metern in Bohrloch DSR906 und 9,3 g/t Gold auf 11,8 Metern in Bohrloch DSDD404. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial des Projekts für ein kurzfristiges Ressourcenwachstum.“

Herr Weedon sagte abschließend: „Die Infill-Bohrungen in Area A, Area D und Karakara lieferten ebenfalls äußerst ermutigende Ergebnisse, einschließlich eines herausragenden Abschnitts mit 113,7 g/t Gold auf 6,4 Metern geschätzter tatsächlicher Breite in Bohrloch DSDD385 in Area D. In der Zwischenzeit schreitet die Generierung regionaler Ziele stetig voran, wobei systematische Schneckenbohrungen mehrere vielversprechende Gold-in-Boden-Anomalien auf dem gesamten Grundstück identifizierten.“

Southern Arc Prospect Zu den Highlights der Bohrungen gehören:

DSDD366: 4,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 21,6 Metern ab 11 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 17 Meter und

13,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 26 Meter

24,0 g/t Au

DSDD367: 4,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 16,4 Metern ab 30 Metern, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 37 Meter

23,9 g/t Au

DSDD368: 3,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 20,8 Metern von 89 Metern, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 91 Meter

55,3 g/t Au

DSDD400: 2,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 18,4 Metern ab 24 Meter

DSDD402: 8,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,8 Metern ab 9 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 9 Meter

81,9 g/t Au

DSDD404: 1.0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 4,5 Metern ab 41,3 Meter, und

1.7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite 9,6 Metern ab 52 Meter, und

9,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,8 Metern ab 72 Meter, inclusive

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 72 Meter und

16,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,4 Metern ab 76 Meter

33,4 g/t Au

DSR906: 8,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 13,6 Metern ab 135 Metern, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 136 Meter

15,6 g/t Au und

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 140 Meter und

17,3 g/t Au

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern von 143 Meter

32,6 g/t Au

Die Explorationsbohrungen auf dem Grundstück Southern Arc (Abbildung 1) durchschnitten erfolgreich mehrere Mineralisierungszonen. Das Programm, das 38 Reverse-Circulation- (RC) und Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.210 Metern umfasste, wurde entwickelt, um das geologische Modell zu testen und zu verfeinern – mit Schwerpunkt auf lithologischen und strukturellen Wechselwirkungen und deren Einfluss auf die Mineralisierung.

Die Mineralisierung bei Southern Arc befindet sich innerhalb einer ausgedehnten, durch Hämatit veränderten tektonischen Brekzie und tritt in Form von Stockworks oder diskreten Adern auf – in Übereinstimmung mit anderen Schürfstellen auf dem Projekt Diamba Sud. Abbildung 2 veranschaulicht die Beziehung zwischen der tektonischen Brekzie, der Mineralisierung und den darüber liegenden Kalksteineinheiten. Wichtig ist, dass die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen ist und weitere Bohrungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieses Programms werden in die nächste Aktualisierung der Diamba-Sud-Ressourcen einfließen.

Darüber hinaus unterstreichen mehrere nahegelegene übereinstimmende geochemische und geophysikalische Anomalien das Explorationspotenzial von Southern Arc, einschließlich möglicher Verbindungen zur benachbarten Lagerstätte Kassasoko, die sich etwa einen Kilometer westlich befindet.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Diamba Sud. Die aktuellen Lagerstätten sind blau hervorgehoben.

Abbildung 2: Querschnitt durch das Southern Arc Prospektionsgebiet mit den jüngsten Ergebnissen. Schräge Schnittlinie, Blickrichtung Nord-Ost.

Zu den Highlights der Infill-Bohrungen in den Gebieten A, D und der Lagerstätte Karakara zählen:

Area A DSDD395: 1,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 18,4 Metern ab 23 Meter und

12,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,0 Metern ab 65 Meter, einschließlich über eine

25,5 g/t Au geschätzte tatsächliche Breite von 2,4 Metern ab 68

Meter

Area A DSDD399: 1,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern ab 135 Meter und

3,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 28,8 Metern ab 153 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 158 Meter und

14,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern aus 165 Meter und

17,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 167 Meter

10,5 g/t Au

Area D DSDD3851: 113,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 6,4 Metern ab 26 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,8 Metern ab 27 Meter

254,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 40,0 Metern ab 39 Meter, einschließlich

2,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,2 Metern ab 47,5 Meter

29,7 g/t Au

Area D DSDD389: 3,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 20,8 Metern ab 20 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 41 Meter und

26,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 13,6 Metern ab 61 Meter

2,0 g/t Au

Karakara 1,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 16,8 Metern ab 67 Meter und

DSDD393: 3,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 19,2 Metern ab 119 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 119 Meter

17,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 122 Meter

45,2 g/t Au

Karakara DSR869: 4,8 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 10,4 Metern ab 82 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,6 Metern ab 86 Meter und

17,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern ab 93 Meter

12,9 g/t Au

1. DSDD385 enthält Abschnitte mit verlorenen Kernen, die auf schlechte Bohrbedingungen zurückzuführen sind. Diesen Abschnitten wurde für die Intervallberechnung kein Probenwert zugewiesen.

Weitere 33 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.550 Metern wurden in Area A, Area D und Karakara (Abbildung 1) niedergebracht, womit eine letzte Runde von Infill-Bohrungen abgeschlossen wurde. Mit diesem Programm sollten mehrere Hauptziele erreicht werden: die Erhöhung des Vertrauens in die Ressourcen in den anvisierten Zonen und die Bestätigung der geologischen Kontrolle der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe.

Bemerkenswert ist, dass mehrere Bohrlöcher eine Mineralisierung neben – aber außerhalb – der derzeit vorgeschlagenen Tagebaugrenzen durchschnitten, was auf ein Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum hinweist. So ergab beispielsweise Bohrloch DSDD399 im Bereich A 3,0 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 28,8 Metern in einer Tiefe von 153 Metern (Abbildung 3), während Bohrloch DSDD385 im Bereich D 2,6 g/t Gold auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 40 Metern durchteufte

(Abbildung 4).

Diese ermutigenden Ergebnisse werden in die bevorstehende Ressourcenaktualisierung für das Projekt Diamba Sud einfließen und unterstreichen das Potenzial für eine zukünftige Ressourcenerweiterung, insbesondere im Gebiet A.

Abbildung 3: Querschnitt durch die Lagerstätte Area A mit den Ergebnissen aus DSDD399 – Blick nach Osten.

Abbildung 4: Querschnitt durch die Lagerstätte Area D mit Ergebnissen aus DSDD385 – Blick nach Osten

Moungoundi und Moungoundi Nord Aussichten

Moungoundi 1,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern ab 52 Metern und

DSDD347: 2,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,0 Metern ab 75,1 Meter

Moungoundi 4,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 3,2 Metern ab 74 Metern und

DSDD348: 2,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,6 Metern ab 89 Meter

Moungoundi

DSR843: 2,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,8 Metern ab 20 Meter

Moungoundi Nord 11,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 15,4 Metern ab 38 Meter, einschließlich

DSR819: über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern ab 44 Meter

28,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern ab 49 Meter und

23,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern ab 52 Meter

46,5 g/t Au

Moungoundi Nord 5,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 4,9 Metern ab 33 Meter, einschließlich

DSR825: über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,7 Metern ab 37 Meter

32,9 g/t Au

Die Explorationsbohrungen im Vor-Ressourcenstadium des Moungoundi-Projekts und seiner nördlichen Erweiterung, Moungoundi North – etwa 300 Meter nordöstlich gelegen – wurden erfolgreich abgeschlossen; insgesamt wurden 85 RC- und Diamantkernbohrungen über 9.472 Meter niedergebracht.

Das Programm verbesserte das Verständnis dieses geologisch und strukturell komplexen Gebietes, das durch eingelagerte tektonische Brekzien, Karbonat-Metasedimente sowie granitische und dioritische Intrusionseinheiten gekennzeichnet ist, erheblich. Die Mineralisierung steht in der Regel in Zusammenhang mit verschiedenen Aderanordnungen, die bevorzugt in den tektonischen Brekzien vorkommen.

Die Ergebnisse dieses Programms werden in die nächste Ressourcenaktualisierung für das Projekt Diamba Sud einfließen und wertvolle Erkenntnisse über das breitere Mineralsystem liefern.

Western Splay Lagerstätte

DSDD362: 3,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 8,1 Metern ab 39 Meter

DSDD390: 1,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 26,1 Metern ab 5 Meter

DSR785: 5,1 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 13,5 Metern ab 49 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,7 Metern ab 59 Meter

15,2 g/t Au

DSR884: 7,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 4,8 Metern ab 12 Meter, einschließlich

über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,8 Metern von 12 Metern

34,7g/t Au

Auf der Lagerstätte Western Splay wurden insgesamt 24 RC- und Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.531 Metern durchgeführt. Das Bohrprogramm diente der Erprobung von Streich- und Neigungserweiterungen, der Durchführung ausgewählter Infill-Bohrungen im Anschluss an die vorherige Bohrkampagne (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 12. September 2024) und der Fertigstellung der ersten Ressourcenschätzung (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 12. März 2025).

Geologisch gesehen weist Western Splay Ähnlichkeiten mit dem benachbarten Moungoundi-Prospekt auf und besteht aus einer Reihe von tektonischen Brekzien (früher als Konglomerate klassifiziert), granitischen und dioritischen Intrusionseinheiten und Metasedimenten. Die Mineralisierung steht in erster Linie in Zusammenhang mit Aderanordnungen, die vorzugsweise innerhalb der tektonischen Brekzieneinheiten vorkommen.

Diese jüngste Bohrkampagne hat das Vertrauen in die lokale geologische Interpretation gestärkt und trägt zur Verfeinerung des breiteren geologischen und strukturellen Modells im Projektmaßstab bei.

Vollständige Details zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewandt. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Presslufthammer verwendet, und die Proben wurden in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser auszuschließen. Wenn das Eindringen von Wasser den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und die Bohrung auf Diamantkernsondierungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben durch einen dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % zu erhalten, die an das Analyselabor geschickt wurde. Die restlichen 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und bestätigt wurden. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden zurückbehalten und vor Ort im vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Diamantbohrkronen der Größe HQ, bevor der Durchmesser auf NQ reduziert wurde, wenn frisches Gestein durchschnitten wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme mit Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in gleiche Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde in der Original-Kernkiste belassen und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens auf dem Projektgelände aufbewahrt. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden in das Aufbereitungslabor von ALS in Kedougou (Senegal) transportiert, bevor sie per Kurierdienst in die ALS-Einrichtung in Ouagadougou (Burkina Faso) transportiert wurden. Alle Proben wurden einer routinemäßigen Goldanalyse unterzogen, bei der eine 50-Gramm-Ladung und eine Feuerprobe mit einem Atomabsorptionsabschluss verwendet wurde. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einbringen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das ALS-Labor seine eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedschaft #6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Einsichtnahme in geochemische und geologische Datenbanken sowie durch Überprüfung von Diamantbohrkernen überprüft. Bei der Überprüfung gab es keine Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com X | | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über das Potenzial des Goldprojekts Diamba Sud, basierend auf den Explorationsergebnissen der Grundstücke Southern Arc, Moungoundi und Moungoundi North sowie der Lagerstätten Area A, Area D, Karakara und Western Splay; Aussagen über das Potenzial, die Grundstücke des Goldprojekts Diamba Sud weiterzuentwickeln; Erwartungen, dass die Ergebnisse der Bohrprogramme in der Lage sein werden, die aktuelle Mineralressource des Goldprojekts Diamba Sud zu erweitern und in ein Mineralressourcen-Update aufzunehmen; Aussagen bezüglich des Explorationspotenzials auf dem Grundstück Southern Arc, einschließlich möglicher Verbindungen zur Lagerstätte Kassasoko; Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; Erwartungen bezüglich zusätzlicher geplanter Bohr- und Explorationsprogramme; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven; Zeitpläne; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; Ausgaben; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „projiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „überlegt“, „wird“, „enthält“, „verbleibt“, „wird sein“ oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden „könnten“ oder „sollten“, sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Varianten, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Änderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle, der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme, technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten, Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen sowie Währungsschwankungen; Ungewissheiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme, die auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens, einschließlich der Mine Séguéla, durchgeführt werden; der erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; der Genauigkeit der Informationen des Unternehmens, die aus seinen Explorationsprogrammen auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens abgeleitet werden; die aktuellen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Vorhandensein und die Kontinuität der Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Unterbrechungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, sowie andere Annahmen, die hierin dargelegt werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1

HoleID Östliche Ausrichtung Nordrichtung Elev. (m) EOH1,2Tiefe UTM-Azimut Dip Tiefe Tiefe bis(2) Gebohrte ETW(4) (m) Au (ppm) Loch Bereich

(WGS84_29N) (WGS84_29N) (m) Von(2,3) (m) (m) Breite(2) Typ5

(m)

DSDD395 233176 1429583 185 210 90 -60 23 46 23 18.4 1.7 DD Bereich A

65 75 10 8.0 12.2 DD Bereich A

Inkl. 66 67 1 0.8 21.0 DD Bereich A

und 68 71 3 2.4 25.5 DD Bereich A

126 140 14 11.2 0.6 DD Bereich A

144 147 3 2.4 2.2 DD Bereich A

DSDD397 233116 1429411 180 210 90 -58 129 133 4 3.2 1.4 DD Bereich A

160 169 9 7.2 1.9 DD Bereich A

DSDD399 233139 1429384 179 190 90 -60 135 142 7 5.6 1.8 DD Bereich A

153 189 36 28.8 3.0 DD Bereich A

Inklusive 158 159 1 0.8 14.6 DD Bereich A

und 165 166 1 0.8 17.4 DD Bereich A

und 167 168 1 0.8 10.5 DD Bereich A

DSDD406 233235 1429580 185 150 90 -60 6 10 4 3.2 1.8 DD Bereich A

114.4 117 2.6 2.1 3.0 DD Bereich A

124 130 6 4.8 4.5 DD Bereich A

Inklusive 125 126 1 0.8 20.7 DD Bereich A

143 145 2 1.6 2.6 DD Bereich A

DSDD385 232586 1429503 180 115 90 -60 26 34 8 6.4 113.7 DD Bereich D

Inklusive 27 30.5 3.5 2.8 254.3 DD Bereich D

und 30.5 31 0.5 0.4 Kernverlust DD Bereich D

und 31 32 1 0.8 13.8 DD Bereich D

39 89 50 40.0 2.6 DD Bereich D

Inklusive 40 42 2 1.6 Kernverlust DD Bereich D

43 45 2 1.6 Kernverlust DD Bereich D

46 47.5 1.5 1.2 Kernverlust DD Bereich D

Inklusive 47.5 49 2 1.2 29.7 DD Bereich D

49 51 2 1.6 Kernverlust DD Bereich D

53 55 2 1.6 Kernverlust DD Bereich D

61 63.5 2.5 2.0 Kernverlust DD Bereich D

DSDD387 232550 1429484 180 122 90 -60 31 39 8 6.4 1.9 DD Bereich D

71 79 8 6.4 2.5 DD Bereich D

Inklusive 72.5 73.3 0.8 0.6 15.7 DD Bereich D

73.3 75 1.7 1.4 Kernverlust DD Bereich D

DSDD389 232711 1429374 178 100 90 -60 20 46 26 20.8 3.4 DD Bereich D

Inklusive 41 43 2 1.6 26.6 DD Bereich D

61 78 17 13.6 2.0 DD Bereich D

Inklusive 77 78 1 0.8 10.5 DD Bereich D

DSDD391 232482 1429404 178 80 90 -60 11 17 6 4.8 1.1 DD Bereich D

26 29 3 2.4 13.8 DD Bereich D

Inklusive 28 29 1 0.8 33.5 DD Bereich D

52 64 12 9.6 0.7 DD Bereich D

DSDD392 232851 1429428 181 50 90 -60 NSI DD Bereich D

DSDD394 232457 1429428 178 110 90 -60 74 81 7 5.6 2.9 DD Bereich D

Inklusive 79 80 1 0.8 12.6 DD Bereich D

DSDD343 231911 1428448 155 182 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD344 231877 1428300 153 149 270 -60 96 99 3 2.4 6.7 DD KaraKara

Inklusive 96 97 1 0.8 13.9 DD KaraKara

126 127 1 0.8 31.3 DD KaraKara

DSDD345 231947 1428170 151 143 270 -50 NSI DD KaraKara

DSDD346 231870 1428447 155 122 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD353 231958 1428153 149 149 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD354 231915 1428123 150 92 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD355 231939 1428345 153 191 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD393 231816 1428275 152 180 270 -60 51 56 5 4.0 1.9 DD KaraKara

67 88 21 16.8 1.5 DD KaraKara

Inklusive 80 81 1 0.8 11.2 DD KaraKara

103 115 12 9.6 1.2 DD KaraKara

119 143 24 19.2 3.4 DD KaraKara

Inklusive 119 120 1 0.8 17.6 DD KaraKara

und 122 123 1 0.8 45.2 DD KaraKara

DSDD396 231884 1428401 155 130 270 -60 NSI DD KaraKara

DSDD398 231724 1428178 151 150 270 -50 25 32 7 5.6 5.1 DD KaraKara

Inklusive 25 26 1 0.8 13.2 DD KaraKara

und 29 30 1 0.8 10.9 DD KaraKara

38 43 5 4.0 2.0 DD KaraKara

75 80 5 4.0 1.5 DD KaraKara

85 87 2 1.6 9.5 DD KaraKara

Inklusive 85 86 1 0.8 16.5 DD KaraKara

134 144 10 8.0 1.8 DD KaraKara

DSR769 231836 1428439 155 102 265 -60 NSI RC KaraKara

DSR770 231844 1428425 154 120 265 -60 NSI RC KaraKara

DSR771 231887 1428324 153 180 265 -60 NSI RC KaraKara

DSR772 231903 1428297 152 132 270 -60 NSI RC KaraKara

DSR773 231878 1428218 153 162 265 -60 NSI RC KaraKara

DSR774 231928 1428147 151 114 270 -60 65 72 7 5.6 7.0 RC KaraKara

Inklusive 66 67 1 0.8 27.1 RC KaraKara

94 105 11 8.8 1.3 RC KaraKara

DSR775 231588 1428093 151 120 340 -50 NSI RC KaraKara

DSR776 231651 1428082 151 174 340 -50 124 129 5 4.0 1.4 RC KaraKara

133 136 3 2.4 3.5 RC KaraKara

143 148 5 4.0 2.1 RC KaraKara

DSR868 231862 1428354 154 130 270 -60 62 72 10 8.0 0.8 RC KaraKara

DSR869 231702 1428225 152 105 270 -55 36 41 5 4.0 2.3 RC KaraKara

54 59 5 4.0 2.0 RC KaraKara

82 95 13 10.4 4.8 RC KaraKara

Inklusive 86 88 2 1.6 17.5 RC KaraKara

Inklusive 93 94 1 0.8 12.9 RC KaraKara

DSR870 231678 1428225 152 126 90 -60 54 69 15 12.0 2.3 RC KaraKara

73 78 5 4.0 2.5 RC KaraKara

113 117 4 3.2 2.1 RC KaraKara

DSR871 231699 1428152 151 120 270 -55 17 21 4 3.2 1.9 RC KaraKara

DSR872 231762 1428279 152 140 270 -60 78 84 6 4.8 7.2 RC KaraKara

Inklusive 80 82 2 1.6 14.8 RC KaraKara

108 122 14 11.2 2.8 RC KaraKara

Inklusive 114 115 1 0.8 16.2 RC KaraKara

DSDD347 230892 1426832 153 115 90 -50 52 59 7 5.6 1.7 DD Moungoundi

75.1 85.1 10 8.0 2.1 DD Moungoundi

DSDD348 230782 1426925 154 126 90 -50 74 78 4 3.2 4.0 DD Moungoundi

Inklusive 77 78 1 0.8 10.5 DD Moungoundi

89 107.2 18 14.6 2.0 DD Moungoundi

Inklusive 102 103 1 0.8 11.0 DD Moungoundi

DSDD349 230903 1426963 156 80 90 -50 NSI DD Moungoundi

DSDD352 230727 1426932 154 170 90 -50 NSI DD Moungoundi

DSDD356 230696 1426870 153 102 90 -60 NSI DD Moungoundi

DSDD357 230752 1426865 153 126 90 -60 NSI DD Moungoundi

DSDD358 230700 1426849 152 120 90 -55 29 32 3 2.4 2.1 DD Moungoundi

75 79 4 3.2 1.4 DD Moungoundi

91 102 11 8.8 1.3 DD Moungoundi

109 111 2 1.6 2.6 DD Moungoundi

DSDD359 230670 1426821 152 121 90 -55 12 15 3 2.4 2.2 DD Moungoundi

27 31 4 3.2 1.4 DD Moungoundi

61 67 6 4.8 1.4 DD Moungoundi

DSDD360 230647 1426796 151 110 90 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD361 230625 1426764 150 89 90 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD372 230835 1426936 155 89 90 -50 49 63 14 11.2 0.7 DD Moungoundi

DSDD373 230668 1426846 152 131 90 60 81 89 8 6.4 3.0 DD Moungoundi

81 82 1 0.8 10.6 DD Moungoundi

113 115 2 1.6 5.4 DD Moungoundi

DSDD374 230635 1426819 151 110 90 -55 72 78 6 4.8 2.2 DD Moungoundi

DSDD375 230616 1426796 151 122 90 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD382 230455 1426800 148 119 90 -50 NSI DD Moungoundi

DSDD383 231070 1426749 154 134 270 -55 NSI DD Moungoundi

DSDD384 231089 1426697 153 135 270 -55 84 94.4 10 8.3 1.8 DD Moungoundi

DSR777 230896 1426879 154 138 85 -50 54 57 3 2.4 1.7 RC Moungoundi

DSR778 230897 1426988 156 96 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSR779 230652 1426759 150 84 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSR780 230676 1426727 150 84 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSR781 230920 1426883 154 114 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR782 230853 1426788 153 96 90 -50 49 52 3 2.4 2.9 RC Moungoundi

DSR783 230907 1426801 153 103 90 -50 90 98 8 6.4 2.4 RC Moungoundi

DSR784 230727 1426865 152 102 100 -60 4 15 11 8.8 0.8 RC Moungoundi

DSR801 230957 1426800 154 102 80 -50 NSI RC Moungoundi

DSR802 230903 1426750 153 102 80 -50 NSI RC Moungoundi

DSR803 230852 1426760 153 78 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR804 231340 1426801 153 132 90 -50 60 62 2 1.6 4.4 RC Moungoundi

DSR806 230869 1426995 156 102 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSR807 230675 1426876 152 102 90 -60 45 51 6 4.8 1.3 RC Moungoundi

DSR808 230704 1426931 153 171 90 -50 131 143 12 9.6 0.6 RC Moungoundi

DSR809 231001 1427004 157 120 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR810 230825 1426947 155 126 80 -50 77 81 4 3.2 2.4 RC Moungoundi

DSR811 230776 1426947 155 132 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR812 230804 1426865 153 114 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSR813 230901 1427011 157 120 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR828 231008 1426821 155 126 265 -55 47 50 3 2.4 2.5 RC Moungoundi

DSR829 230930 1426862 154 120 150 -50 54 65 11 8.8 1.4 RC Moungoundi

DSR830 230971 1426853 155 108 270 -55 50 54 4 3.2 1.6 RC Moungoundi

DSR831 230996 1426802 155 84 270 -55 13 18 5 4.0 2.5 RC Moungoundi

26 28 2 1.6 9.1 RC Moungoundi

Inklusive 27 28 1 0.8 16.5 RC Moungoundi

DSR843 231023 1426751 154 96 270 -55 20 31 11 8.8 2.1 RC Moungoundi

Inklusive 24 25 1 0.8 11.2 RC Moungoundi

DSR844 231039 1426699 153 114 270 -55 77 84 7 5.6 1.2 RC Moungoundi

DSR845 230996 1426879 156 96 270 -55 NSI RC Moungoundi

DSR846 231013 1426927 157 120 270 -55 NSI RC Moungoundi

DSR847 231030 1426944 157 114 150 -50 NSI RC Moungoundi

DSR848 230805 1427012 156 120 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR849 230749 1427014 155 132 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR862 230423 1426802 148 132 90 -55 NSI RC Moungoundi

DSR863 230455 1426843 149 102 90 -55 NSI RC Moungoundi

DSR887 230962 1426759 153 100 90 -50 3 5 2 1.6 7.1 RC Moungoundi

Inklusive 3 4 1 0.8 12.6 RC Moungoundi

DSR888 230638 1426851 152 150 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR889 230869 1426878 154 110 90 -50 NSI RC Moungoundi

DSR890 230777 1426871 153 130 90 -60 NSI RC Moungoundi

DSDD376 231200 1427800 155 82 270 -50 NSI DD Moungoundi Nord

DSDD377 231192 1427854 156 92 270 -50 NSI DD Moungoundi Nord

DSDD378 231219 1427893 155 128 270 -50 NSI DD Moungoundi Nord

DSDD379 231189 1427752 156 110 270 -50 12 21 9 7.2 0.6 DD Moungoundi Nord

DSDD380 231188 1427697 156 113 270 -50 NSI DD Moungoundi Nord

DSDD381 231156 1427545 157 101 270 -50 NSI DD Moungoundi Nord

DSR805 230954 1427801 158 90 90 -55 55 57 2 1.4 3.5 RC Moungoundi Nord

DSR814 231017 1427596 157 102 90 -50 NSI RC Moungoundi Nord

DSR815 230968 1427598 158 102 90 -50 NSI RC Moungoundi Nord

DSR816 230918 1427600 158 114 90 -50 NSI RC Moungoundi Nord

DSR817 230917 1427800 158 108 90 -55 NSI RC Moungoundi Nord

DSR818 231131 1427805 156 108 90 -55 12 26 14 9.8 2.4 RC Moungoundi Nord

44 54 10 7.0 0.5 RC Moungoundi Nord

DSR819 231100 1427847 156 96 90 -50 38 60 22 15.4 11.3 RC Moungoundi Nord

Inklusive 40 41 1 0.7 11.2 RC Moungoundi Nord

und 44 46 2 1.4 28.1 RC Moungoundi Nord

