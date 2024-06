Fortuna durchschneidet 23,7 g/t Gold auf 17,8 Metern im Kingfisher-Prospekt in der Mine Séguéla

Vancouver, 20. Juni 2024: Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-silver-mines-inc/ – freut sich, ein Update zu seinem Explorationsprogramm in der Mine Séguéla in Côte d’Ivoire bekannt zu geben.

Höhepunkte des Explorationsprogramms von Séguéla:-

Kingfisher Prospect

SGDD133: 23,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 17,9 Metern aus 113 Metern

SGRC1795: 6,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 Metern aus 23 Metern

SGRC1833: 6,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 19,6 Metern aus 119 Metern

SGRC1841: 2,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 28,1 Metern aus 156 Metern

Badior Prospect

SGRC1955: 20,5 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 4,2 Metern aus 53 Metern

SGRC1961: 16,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern aus 53 Metern

SGRC1967: 38,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 3,5 Metern aus 27 Metern

SGRC1969: 15,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 10,5 Metern aus 132 Metern

SGRC1971: 15,6 g/t Au auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 11,9 Metern aus 122 Metern

Ancien Deposit

SGRD1892: 12,3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 9,1 Metern auf 297 Metern, einschließlich

53,6 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern auf 297 Metern

SGRD1894: 27,4 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern aus 335 Metern, einschließlich

209,0 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,7 Metern aus 335 Metern

SGRD1895: 39,1 g/t Au auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 2,8 Metern aus 254 Metern, einschließlich

49,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,1 Metern aus 254 Metern

SGRD1890: 4,3 g/t Au auf einer geschätzten tatsächlichen Breite von 7,0 Metern aus 194 Metern

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: „Die Entdeckung des Kingfisher-Prospekts, die erstmals im März 2024 bekannt gegeben wurde, hat ein beeindruckendes Wachstum gezeigt, wobei eine kontinuierliche, durch Bohrungen definierte Mineralisierung nun entlang eines Streichens von mehr als einem Kilometer beschrieben wurde, mit Höhepunkten wie 23,7 g/t Au auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 17,9 Metern aus Bohrloch SGDD133, wobei die Mineralisierung entlang des Streichens in Richtung Süden und in der Tiefe offen ist.“ Herr Weedon fuhr fort: „Zusätzlich zum Erfolg bei Kingfisher haben die Infill- und Erweiterungsbohrungen bei Badior das hochgradige Potenzial dieses Grundstücks hervorgehoben, was durch Ergebnisse wie 15,6 g/t Au auf einer geschätzten tatsächlichen Mächtigkeit von 11,9 Metern aus Bohrloch SGRC1971 belegt wird. Herr Weedon schloss: „Die Ergebnisse der tieferen Bohrungen bei Ancien ergaben mehrere hochgradige Abschnitte und bauen die Möglichkeiten für den Untertagebau bei Séguéla weiter aus“.

Séguéla Mine, Côte dIvoire

Kingfisher Prospect

Seit der Bekanntgabe der Entdeckung zu Beginn dieses Jahres (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 11. März 2024) wurde bei Kingfisher ein zusätzliches Programm mit 5.423 Metern und 40 Bohrlöchern abgeschlossen. Die Ergebnisse definierten eine kontinuierliche Mineralisierung über einen Streich von mehr als 1 Kilometer und schlossen an die früheren zentralen und nördlichen Lagen an (siehe Abbildungen 1, 2 und 3). Die Bohrungen werden fortgesetzt, um das Tiefenpotenzial entlang dieser Zone zu erproben und das Gebiet zwischen der südlichen und der zentralen Lagerstätte, die zusammen eine Streichausdehnung von über 1,9 Kilometern bilden, schrittweise aufzufüllen. Kingfisher bleibt in der Tiefe über den größten Teil des gebohrten Streichs offen, wobei die tiefsten Bohrungen nur bis etwa 200 Meter unter der Oberfläche reichen.

Die zusätzlichen Bohrungen bei Kingfisher haben das Verständnis der Mineralisierungskontrollen weiter verfeinert, wobei entlang der stark deformierten Kontaktzone zwischen einer Reihe von felsischen Intrusionen, Quarzgängen und basaltischen Einheiten eine eindeutige Verbindung identifiziert wurde. Die Mineralisierung ist durch Siliziumdioxid-Biotit-Serizit-Karbonat-Alteration und Pyritentwicklung innerhalb und neben den Quarzgängen gekennzeichnet, ähnlich wie bei den Lagerstätten Boulder und Agouti, die 1 bis 3 Kilometer weiter nördlich in derselben Sequenz liegen.

Die Bohrungen sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 fortgesetzt werden, mit dem Ziel, das Streich- und Tiefenpotenzial von Kingfisher zu erweitern, um bis Anfang 2025 eine erste Ressourcenschätzung vornehmen zu können.

Abbildung 1: Standort von Kingfisher, etwa 1 Kilometer östlich von Sunbird

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75995/20062024_DE_FVI.001.png

Abbildung 2: Kingfisher prospect long section – Blick nach Westen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75995/20062024_DE_FVI.002.png

Abbildung 3: Querschnitt des Kingfisher-Projekts: Schnittlinie 892550 – Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75995/20062024_DE_FVI.003.png

Badior Prospect

Bei Badior wurde im Laufe des Jahres 2024 ein zusätzliches 30-Loch-Programm über 2.727 Meter abgeschlossen (siehe Abbildungen 4 und 5), um frühere hochgradige Abschnitte (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2023) aufzufüllen und in der Tiefe zu erweitern. Die Bohrungen waren erfolgreich bei der Definition und Erweiterung des hochgradigen Kerns, wobei in mehreren Abschnitten mehrfach sichtbares Gold (>25 Punkte) gefunden wurde, das mit Quarz-Pyrit-Adern und einer damit verbundenen Siliziumdioxid-Biotit-Serizit-Karbonat-Alteration der basaltischen Grundeinheiten in Zusammenhang steht.3 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 3,5 Metern aus 27 Metern in Bohrloch SGRC1967, 15,7 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 10,5 Metern aus 132 Metern, einschließlich 73,5 g/t Au über 2,1 Meter aus 132 Metern in Bohrloch SGRC1969, und 16,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern aus 53 Metern in Bohrloch SGRC1961.

Abbildung 4: Badior-Langschnitt mit ausgewählten aktuellen Ergebnissen – Blick nach Westen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75995/20062024_DE_FVI.004.png

Abbildung 5: Badior-Querschnitt mit ausgewählten aktuellen Ergebnissen – Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75995/20062024_DE_FVI.005.png

Ancien Deposit

Bei Ancien wurde im zweiten Quartal 2024 ein zusätzliches Infill-Bohrprogramm mit 11 Bohrlöchern auf 3.255 Metern abgeschlossen, um die Kontrolle über die hochgradigen mineralisierten Ausläufer in der Tiefe weiter zu verfeinern. Dies folgte auf die zuvor gemeldeten Ergebnisse (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 12. Dezember 2023).

Die Ergebnisse dieses Programms werden eine Evaluierung des Untertageabbaupotenzials der Lagerstätte Ancien und des größeren Landpakets von Séguéla unterstützen.

Vollständige Einzelheiten zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen von Séguéla finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewandt. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Alle RC-Bohrungen wurden mit einem 5,25-Zoll-Presslufthammer durchgeführt, wobei die Proben in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt wurden. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser auszuschließen. Wenn das Eindringen von Wasser den Luftdruck überstieg, wurden die RC-Bohrungen gestoppt und die Bohrungen auf Diamantkernsondierungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben durch einen dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % zu erhalten, die an das Analyselabor geschickt wurde. Die restlichen 87,5 % der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und bestätigt wurden. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden zurückbehalten und vor Ort im vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrlöcher (DD) wurden mit Diamantbohrkronen der Größe HQ gebohrt. Der Bohrkern wurde protokolliert und für die Probenahme mit Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in gleiche Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernkiste belassen und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Kernproben wurden zur Aufbereitung an das Aufbereitungslabor von ALS Laboratories in Yamoussoukro und anschließend per Kurierdienst an die ALS-Einrichtung in Ouagadougou, Burkina Faso, versandt. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Charge und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einbringen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das ALS-Labor seine eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration von Fortuna Silver Mines Inc. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedschaft #6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Einsichtnahme in geochemische und geologische Datenbanken sowie durch Überprüfung von Diamantbohrkernen überprüft. Bei der Überprüfung gab es keine Einschränkungen.

Über Fortuna Silver Mines Inc.

Fortuna Silver Mines Inc. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen, das fünf Minen in Argentinien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru betreibt. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Silver Mines Inc.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fortunasilver.com | www.fortunasilver.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial bei Séguéla, zum Potenzial für die Entwicklung eines Untertagebaus bei Ancien, zu den Plänen des Unternehmens, im Jahr 2024 weitere Arbeiten auf dem Kingfisher-Grundstück durchzuführen, und zum voraussichtlichen Zeitpunkt einer ersten Ressourcenschätzung, zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen und Aussichten des Unternehmens, zum Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens, zu Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, zu Zeitplänen, zur zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung des Unternehmens, zu Ausgaben, Genehmigungen und anderen Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „projiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „reflektierend“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „sein“ oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden „könnten“ oder „sollten“, sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Varianten, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte; Änderungen der Preise für Silber, Gold und andere Metalle; der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme; technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind; Preisschwankungen bei Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; Währungsschwankungen; Ungewissheiten, die mit der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung verbunden sind; die Möglichkeit, dass die Berufung in Bezug auf das Urteil zugunsten von Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. zur Wiederherstellung der Umweltverträglichkeitsgenehmigung für die Mine San Jose (die „UVP“) erfolgreich sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in den Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Probleme in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens durchgeführten Explorationsprogramme, der erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen, der Genauigkeit der vom Unternehmen aus seinen Explorationsprogrammen auf den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens abgeleiteten Informationen, der aktuellen Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Vorhandensein und die Kontinuität der Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen; dass die Berufung, die beim mexikanischen Kollegialgericht gegen die Wiedereinsetzung der UVP eingereicht wurde, erfolglos sein wird; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine wesentlichen Unterbrechungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, und andere Annahmen, die hierin dargelegt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Séguéla Mine, Côte d’Ivoire

