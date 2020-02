Fotoreise mit dem Profifotografen Joachim Rieger an die Alabasterküste in der Normandie

4-tägige Fototour mit professioneller Anleitung nach Le Tréport

Das charmante Hafenstädtchen, eingebettet in Europas höchste Kreidefelsen, bietet reichlich Fotomotive auf französische Art.

Spass am Foto! Das ist das Motto der Fototouren und -workshops von Joachim Rieger. Spass beim Lernen, Spass bei der Wissensvermittlung – seine Kurse verstehen sich als eine Schule des Sehens. „Es gibt viele alltägliche Momente, die wir erfahren, doch nicht erfassen, weil sie nur den Bruchteil einer Sekunde andauern, weil uns der Sinn für die Schönheit des Details fehlt oder weil wir zu hektisch, zu unaufmerksam und unachtsam mit unserem Umfeld sind“, sagt der Kölner Fotograf.

Nun bietet Rieger auch Fotoreisen an, eine davon führt in die Normandie in ein kleines charmantes französisches Hafenstädtchen. Es lebt es sich hier wie Gott in Frankreich! Motive, soweit das Auge reicht, dabei der Klang des Französichen im Ohr und Köstlichkeiten auf dem Teller. Vertiefen Sie mit Unterstützung des Profis Ihre fotografischen Kenntnisse, Ihre Technik und stellen sich seinen fotografischen Aufgaben.

Gemeinsam mit seiner Frau Stephanie, die sich um die Reiseleitung und Fragen vor Ort kümmert, genießen Sie das „savoir vivre“.

