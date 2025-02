FPX Nickel Corp. veröffentlicht Machbarkeitsstudie für Nordamerikas größte Nickel-Sulfat-Raffinerie mit niedrigem Karbon-„Footprint“ für die EV-Batterielieferkette.

26. Februar 2025, Agorana Media Group, Vancouver, Canada – FPX Nickel Corp. (Symbol Frankfurt: FP5/ WKN A2DYUW/ ISIN CA3025911023/ Symbol TSX: FPX), hat am 24. Februar 2025 das Ergebnis der Machbarkeitsstudie (Scoping Study) zum Bau einer Awaruite-Nickel-Raffinerie veröffentlicht. Die Raffinerie wird das Awaruite-Konzentrat in batterietaugliches Nickelsulfat umwandeln und gleichzeitig wertvolle Nebenprodukte wie Kobalt, Kupfer und Ammoniumsulfat erzeugen.

Kurzprofil

FPX Nickel Corp. in Vancouver/Canada besitzt die Baptiste Lagerstätte in British Columbia/Canada, und ist die weltweit drittgrößte noch unentwickelte Nickel-Lagerstätte. Analysten zufolge wird FPX Nickel, mit einer Jahresproduktion von mehr als 100 Mio. Pfund grunem und batteriefähigem Nickel pro Jahr, zu den Top10 der größten Nickelproduzenten der Welt aufsteigen. Der NPV für das Baptiste Projekt beträgt mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Somitomo Metals, einer der größten Stahlproduzenten der Welt hat sich mit 14 Millionen Dollar an FPX beteiligt, wie auch Outokumpu mit 20 Millionen Dollar, einer der größten Stahlhersteller in Europa mit Sitz in Finnland. FPX Nickel Corp. ist immer noch unbekannt, und ist derzeit massiv unterbewertet. Analysten und Research Gesellschaften geben – aus heutiger Sicht – ein Kurspotential von mehr als 600%. Die aktuelle Machbarkeitsstudie für die Raffinerie fügt weiteren Wert zu der Bewertung der Gesellschaft hinzu. Wir können daher risikobewussten Investoren sehr dringend empfehlen sich diesen Wert unbedingt ins Depot zu holen.

Kooperation mit Toyota & Panasonic (PPES), JOGMEC

FPX Nickel ist auch das erste nordamerikanische Unternehmen, das ein Memorandum of Understanding mit PPES (Toyota und Panasonic, zwei führenden Unternehmen im Bereich Elektrobatterien) und JOGMEC, der japanischen Allianz für die weltweite Entdeckung neuer Awaruite-Vorkommen, unterzeichnet hat. Diese Partnerschaften eröffnen FPX ebenfalls Zugang zu Kapital für die Umsetzung und Erweiterung der Projekte.

Awaruite Nickel

Awaruite Nickel ist eine neue, innovative Art von Nickellagerstätte. Es ist kein Sulfit, es ist kein Laterit, sondern hier ist das Nickel in einem Mineral namens Awaruit gebunden. Der Hauptunterschied zwischen Awaruit und Sulfidnickel ist die Abwesenheit von Schwefel in der Chemie des Minerals selbst. Also, drei Teile Nickel, ein Teil Eisen, im Gegensatz zu einem normalen Nickelvorkommen, das typischerweise Schwefel zusammen mit Nickel und Eisen enthält. Ein bedeutender Vorteil dieser Art von Mineralisierung ist die hohe Magnetisierung: Awaruite Nickel kann daher durch magnetische Trennung gewonnen werden und nicht durch Flotation, wie es bei Sulfidvorkommen ublich ist. Die Kostenersparnis ist erheblich. Diese Art der Bearbeitung ermöglicht darüberhinus einen sehr sauberen Gewinnungsprozess.

Highlights der aktuellen Raffinerie – Machbarkeitsstudie

– Exzellente Wirtschaftlichkeit: NPV von 445Mio. Dollar und ein interner Zinsfuß von 20 % bei 8,50US-Dollar pro Pfund Nickel;

– Lange Lebensdauer: Die Betriebsdauer beträgt 40 Jahre mit einer jährlichen Produktion von 32.000Tonnen Nickel;

– Wertvolle Produkte: Herstellung von batterietauglichem Nickel-Sulfat für die EV-Industrie sowie Nebenprodukte wie Kobalt, Kupfer sowie Ammoniumsulfat, welches als Düngemittel auf dem Agrarsektor verwendet wird;

– Niedrige Kosten: Die Betriebskosten batterietaugliches Nickel herzustellen sind mit 1.598US-Dollar pro Tonne Nickel sehr günstig. Dies führt zu Gesamtkosten von 8.290US-Dollar pro Tonne Nickel (3,76US-Dollar pro Pfund Nickel) für aus Awaruite-Mineralisation gewonnenes Nickel-Sulfat – beide Werte liegen im untersten Zehntel der globalen Kostenkurve;

– CO2 Belastung extrem niedrig: Die CO-Intensität von 0,2t CO pro Tonne Nickel für die Raffinerieprozesse führt zu einer gesamten CO-Intensität von 1,4t CO pro Tonne Nickel im produzierten Nickel-Sulfat – maßgeblich niedriger als bei herkömmlichen Produktionswegen.

Martin Turenne, CEO von FPX Nickel, bestätigt, dass die Studie das disruptive Potenzial von Awaruite als ideales Rohmaterial für die Produktion von Nickelsulfat für Batterien im Automobilsektor aufzeigt. Die Studie zeigt auch, dass das Awaruite-Konzentrat eine Schlüsselquelle für Nickel ist und eine kosteneffiziente, kohlenstoffarme Nickelproduktion ermöglichen wird, um die erwartete enorme Nachfrage im Batteriesektor zu decken.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78686/FPXPressemeldung26.Februar2025.001.png

Wirtschaftlichkeitsdaten der Awaruite-Raffinerie-Machbarkeitsstudie

Kriterien Einheiten Wert

Anfängliche Investitionskosten $, Millionen $424

Betriebskosten $/t produziertes Ni $1.598

Betriebskosten, netto nach Nebenproduktgutschriften $/t produziertes Ni $133

Nachsteuer-NPV bei 8 % $, Millionen $445

IRR % 20

Amortisationszeit Jahre 4,0

Investitionskosten für die Raffinerie

Die gesamten anfänglichen Investitionskosten für das Projekt werden auf 424Mio. US-Dollar geschätzt – eine Erweiterung ist nicht vorgesehen. Die fortlaufenden Investitionskosten belaufen sich auf 40Mio. US-Dollar und die Abschlusskosten auf 42Mio. US-Dollar. Aufgrund der 40-jährigen Betriebsdauer wird kein Restwert berücksichtigt.

Investitionskostenart Gesamt

(Mio.US$)

Anfängliche Investitionskosten

Raffinerieprozess $152

Reagenzien $ 45

Versorgungsleistungen, Dienste & Infrastruktur $ 40

Gesamte direkte Kosten $237

Indirekte Kosten $ 81

Aufwandszuschlag $ 89

Eigentümerkosten $ 18

Gesamte anfängliche Investitionen $424

Gesamte fortlaufende Investitionskosten $ 40

Gesamte Abschlusskosten $ 42

Gesamte Investitionskosten $506

Betriebskosten

Die gesamten Betriebskosten werden auf durchschnittlich 1.598US-Dollar pro Tonne produziertes Nickel (vor Nebenproduktgutschriften) geschätzt. Unter Einbeziehung der Nebenproduktgutschriften für Kobalt, Kupfer und Ammoniumsulfat ergeben sich Nettobetriebskosten von 133US-Dollar pro Tonne Nickel (0,06US-Dollar pro Pfund Nickel).

