Fractal Design kündigt die neuen Celsius+ AiO Wasserkühlungen an

Die Celsius+ hebt AIO Wasserkühlungen auf ein neues Level

Schweden, 08. April 2020 – Die neuen Celsius+ AIO Wasserkühlungen von Fractal Design bieten einen vollkommen neu designten Pumpenblock mit ARGB-Beleuchtung und eleganter Glas-Abdeckung, sowie einen PWM-Lüfter-Hub mit ARGB-Unterstützung direkt am Radiator. Durch die intelligente Kabelführung in der Ummantelung der Schläuche, kann die Celsius+ über ein einziges Power-Kabel und ein optionales, abnehmbares ARGB-Kabel an der Pumpe angeschlossen werden.

Dabei kann die Lüfter- und Pumpengeschwindigkeit wahlweise von dem intelligenten Auto-Modus reguliert oder im PWM-Modus präzise direkt vom Nutzer gesteuert werden. Die Celsius+ ist in den Größen 240mm, 280mm und 360mm, sowie mit Dynamic X2 oder Prisma ARGB Lüftern erhältlich.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Produktseite.

Key Features: Celsius+

– Pumpe mit eleganter Glas Abdeckung, beleuchtetem Logo und ARGB LED-Effekten

– Lüfter-/Pumpengeschwindigkeit werden im Auto-Modus für einen möglichst leisen Betrieb dynamisch anhand der Temperatur geregelt

– PWM Modus lässt sich durch Drehen der Pumpe anwählen und erlaubt präzise, manuelle Steuerung

– Integrierter ARGB und Lüfter Hub für eine einfache Installation und sauberes Kabelmanagement

– Verdeckte Führung der Strom- und ARGB-Kabel vom Radiator unter der Ummantelung der Schläuche

– Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma und ASRock Polychrome Unterstützung

– Voraufgetragene Wärmeleitpaste garantiert eine ideale, gleichmäßige Verteilung

– Hochwertige Schläuche mit Nylon-Ummantelung für lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

– Rotierbare, rechtwinklige Anschlüsse an der Pumpe vereinfachen das Verlegen der Schläuche

– Prisma ARGB-Lüfter bieten herausragenden Airflow und brillante Beleuchtungseffekte (nur Prisma Versionen)

– Hochleistungsfähige Dynamic X2 PWM-Lüfter bieten hervorragenden Airflow bei extrem leisem Betrieb (nur Dynamic Versionen)

– LLS (Long Life Sleeve) Lager für einen leisen Betrieb bei langer Lebensdauer

– 5 Jahre Herstellergarantie

