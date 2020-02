Fractal Design präsentiert das Define 7 und das Define 7 XL

Das extrem vielseitige Layout von Define 7 und Define 7 XL macht die Möglichkeiten für deinen nächsten Build nahezu grenzenlos!

Fractal Design hat heute die neuen Modelle der gefeierten Define Serie vorgestellt. Mit der bislang umfangreichsten Verbesserung einzigartiger Design Elemente, bieten das Define 7 und das Define 7 XL einen neuen Korpus und bleiben doch den Wurzeln der Define Serie als ideale Plattform für Silent-PC-Builds treu.

Um sicherzustellen, dass das Define 7 abermals die Standards der Define Serie neu definiert und weiter vorantreibt, hat Fractal Design ein breites Spektrum neuer Funktionen entwickelt. Dank seines anpassbaren Innenraums mit Dual-Layout, kann das Define 7 problemlos Motherboards mit einer Größe bis E-ATX aufnehmen. Hinzu kommen Unterstützung für bis zu 14 HDDs, 4 SSDs und 1 optisches Laufwerk, sowie umfangreiche Möglichkeiten zur Kühlung mit Raum für 9 Lüfter und einen 420 mm Radiator.

Dabei erlauben es die revolutionären Multi-Brackets, jede nicht genutzte Lüfterposition zu einer Halterung für HDDs, SSDs oder Pumpen umzufunktionieren. Die Aluminium-Front ist mit einem magnetischen Schließmechanismus ausgestattet und kann beidseitig montiert werden. Für noch besseren Zugang zum Innenraum und den komfortableren Einbau von Hardware kann das Top Panel komplett abgenommen werden.

Das Define 7 XL ist das bislang größte, vielseitigste Model in der Define Serie und setzt mit seinem innovativen Design neue Maßstäbe hinsichtlich dessen, was du von einem Full-Tower Gehäuse in Sachen Modularität, Flexibilität und Nutzungskomfort erwarten kannst. Die Unterstützung der größten E-ATX und SSI-EEB Motherboards, von Multi-GPU Setups und bis zu 23 Speichergeräten (im Storage Layout) macht die Möglichkeiten für Builds im Define 7 XL beinahe grenzenlos. Selbstverständlich verfügt es dabei ebenfalls über ein austauschbare Top Panel, sowie zwei vielseitige Multi-Brackets.

Das Define 7 und das Define 7 XL sind ab sofort erhältlich. Ein breites Spektrum zeitgleich erscheinender Zubehör-Artikel erlaubt es dir zudem, dein System noch besser an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Weitere Informationen zum Define 7 und Define 7 XL finden sich auf der offiziellen Produktseite.

——————–

Key Features: Define 7

– Geräumiger Innenraum mit extrem flexiblem Dual-Layout, das den Einbau von Motherboards bis E-ATX Formfaktor ermöglicht

– Unterstützt im Open Layout Radiatoren mit einer Länge von 360 mm in der Front, 420 mm an der Oberseite oder 280 mm am Boden

– Das Storage Layout erlaubt den Einbau von bis zu 14 HDDs, 4 SSDs und einem optischen Laufwerk (6 HDD/SSD- + 2 SSD- + 1 Multi-Bracket enthalten)

– Die 5,25“ ODD Position lässt sich zu einer weiteren, mit einem Filter versehenen Position für einen 140 mm Front-Lüfter umwandeln

– Für einen leisen Betrieb optimierte Bauweise mit hochwertigem Dämmmaterial an Front, Oberseite und Seitenteilen

Key Features: Define 7 XL

– Geräumiger Innenraum mit extrem flexiblem Dual-Layout, das den Einbau von Motherboards bis E-ATX und SSI-EEB Formfaktor ermöglicht

– Das Storage Layout erlaubt den Einbau von bis zu 18 HDDs/SSDs, 5 SSDs (6 HDD/SSD- + 2 SSD- + 2 Multi-Brackets enthalten)

– Unterstützt im Open Layout Radiatoren mit einer Länge von 480 mm in der Front und der Oberseite oder 280 mm am Boden

– Zwei 5,25“ ODD Positionen lassen sich zu einer weiteren, mit einem Filter versehenen Position für einen 140 mm Front-Lüfter umwandeln

– Für einen leisen Betrieb optimierte Bauweise mit hochwertigem Dämmmaterial an Front, Oberseite und Seitenteilen

