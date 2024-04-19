  • Franchise-Systems von schlafTEQ

    schlafTEQ ist ein etabliertes Franchise-System, das sich auf maßgefertigte, orthopädische Schlaflösungen spezialisiert hat.

    Mit über 50 Standorten in der DACH-Region und den Niederlanden bietet es Quereinsteigern und erfahrenen Unternehmern die Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu starten. Das System basiert auf einem bewährten Geschäftsmodell, das durch innovative Technologie, umfassende Unterstützung und ein starkes Markenimage geprägt ist.

    Kernprodukt: Individuell angepasste Matratzen, Betten, Kopfkissen und Lattenroste, die mithilfe eines patentierten Liege-Simulators und körperspezifischer Daten hergestellt werden. Zielgruppe sind Menschen mit Schlafproblemen, körperbewusste Personen und technikaffine Kunden.

    Wettbewerbsvorteil: Die computergestützte Analyse am Liege-Simulator ermöglicht präzise Anpassungen an individuelle Bedürfnisse, was ein Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    Markenpräsenz: Starke Marke mit tausenden zufriedenen Kunden und einem Fokus auf Gesundheit und Schlafqualität.

    Schulung und Zertifizierung: Ausbildung zum zertifizierten Schlafexperten durch das Institut Proschlaf, finanziert von schlafTEQ. Auch Quereinsteiger werden umfassend geschult.

    Marketing: 360°-Marketing-Paket inklusive Google Ads, Social Media, Printwerbung, Website und Verkaufsunterlagen.

    Business-Coaching: Unterstützung bei Standortsuche, Businessplan, Finanzplanung und Unternehmensführung durch einen persönlichen Partnermanager.

    Franchise-Handbuch: Detailliertes Handbuch mit Best Practices und standardisierten Abläufen.

    Gebietsschutz: Exklusives Einzugsgebiet mit ca. 600.000 Einwohnern pro Standort, mit Option auf weitere Standorte.

    Full-Service-Paket: Unterstützung bei Shop-Einrichtung, Logistik, Buchhaltung und Kundenbetreuung.

    Flexibilität: Möglichkeit, nebenberuflich zu starten (mind. 15 Stunden/Woche) oder in Vollzeit ein eigenes Geschäft mit bis zu zwei Mitarbeitern zu führen.

    Das schlafTEQ Franchise-System bietet eine attraktive Möglichkeit, in die Selbstständigkeit zu starten, insbesondere für Personen mit Interesse an Gesundheit und Schlafen. Mit umfassender Unterstützung, einem erprobten Geschäftsmodell und einem innovativen Produktportfolio ist es sowohl für Quereinsteiger als auch für erfahrene Unternehmer geeignet. Interessierte können kostenlos und unverbindlich weitere Informationen anfordern.

