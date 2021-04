FranchisePORTAL kooperiert exklusiv mit TV-Kanal Welt der Wunder

Durch eine Kooperation mit dem TV-Kanal Welt der Wunder (WdW) können Besucherinnen und Besucher des FranchisePORTAL nun ganz einfach in die Welt von Franchise-Systemen eintauchen.

Wer online nach dem passenden Gründungs- oder Franchise-Angebot sucht, findet zwar viele Informationen, aber nur wenig, was den Gründer-Alltag in seiner Vielfalt und Lebendigkeit vermittelt. Durch eine Kooperation mit dem TV-Kanal Welt der Wunder (WdW) können Besucherinnen und Besucher des FranchisePORTAL nun ganz einfach in die Welt von Franchise-Systemen eintauchen.

In Deutschland gibt es weit über 1.000 Franchise- und Lizenz-Systeme, die Existenzgründern die Chance zum Start in die Selbstständigkeit eröffnen. Bei der Wahl des passenden Angebots sollten Gründer stets genau prüfen, was das jeweilige System zu bieten hat. Das marktführende FranchisePORTAL informiert seine Nutzerinnen und Nutzer deshalb ausführlich über Fakten und Konditionen von Franchise- und Lizenz-Systemen und liefert darüber hinaus umfassendes Praxiswissen für Franchise-Gründer.

Das allein reicht aber nicht aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Alltag eines Franchise-Partners aussieht, wie die Atmosphäre ist und welche Menschen hinter einem Franchise-Unternehmen stehen. Im FranchisePORTAL können Gründungsinteressierte daher auch anschauliche Inhalte wie Erfolgsstorys, Bilder und Videos zur Recherche nutzen. Jetzt macht das Portal einen weiteren großen Schritt in Richtung Anschaulichkeit: mit den spannenden Reportagen über erfolgreiche Franchise-Systeme der WdW-Sendung „Franchise me“.

Eine perfekte Ergänzung des Angebots

Mit der Sendung „Franchise me“ hat der TV-Kanal Welt der Wunder in 2019 ein neues Erfolgsformat geschaffen, das bei Zuschauern, aber auch bei erfolgreichen Franchise-Gebern bestens ankommt. In der Sendung werden vor allem Franchise-Systeme portraitiert. Hinzu kommen Experten-Interviews und Informationen rund um die Themen Existenzgründung und Franchising.

Ein Erfolgsfaktor: Der Sendung gelingt es, die Besonderheiten, die DNA und vor allem auch die menschlichen Aspekte von Franchise-Systemen zu vermitteln. Das ist für potenzielle Franchise-Gründer besonders wichtig, um passende Franchise-Angebote zu finden. Und für Franchise-Geber, um wirklich geeignete Partner zu gewinnen. „Die Zusammenarbeit mit Hendrik Hey und Welt der Wunder sorgt für eine perfekte Ergänzung unseres Angebots. Die Franchise me-Reportagen sind einfach eine fantastische Möglichkeit, Franchise-Systeme ganz aus der Nähe zu erleben und in ihre Welt einzutauchen“, freut sich FranchisePORTAL-Geschäftsführer Steffen Kessler über die Kooperation.

Mehrwert für Franchise-Interessierte und Franchise-Geber

Ob Pizza-Lieferdienst, Seniorenbetreuung, Küchen-Studio, Handwerker-Konzept, Fitness-Studio, Makler-System oder Nachhilfe-Institut: Schon jetzt stehen unter FranchisePORTAL.de zahlreiche Reportagen von „Franchise me“ bereit – gesammelt auf einer eigens geschaffenen Landingpage. Auch in der Schnellansicht und an den Virtuellen Messeständen der Franchise-Systeme im Portal sind die WdW-Reportagen leicht zu finden.

Die Zahl der „Franchise me“-Reportagen soll weiter wachsen: „Mit den Reportagen lassen sich Franchise-Systeme viel lebendiger darstellen. Davon profitieren Franchise-Geber und Franchise-Gründer gleichermaßen. Denn Fakten allein reichen meist nicht aus, um eine Geschäftstätigkeit in ihren Facetten zu erfassen „, zeigen sich die frisch gebackenen Kooperationspartner überzeugt. Franchise-Geber haben durch die neue Kooperation noch bessere Möglichkeiten, auf ihre Marke aufmerksam zu machen. Denn mit ihrer „Franchise me“-Reportage zeigen sie nicht nur Präsenz im TV-Kanal Welt der Wunder, sondern auch ganz gezielt an mehreren Stellen im FranchisePORTAL. Franchise-Systeme, die sich im FranchisePORTAL präsentieren, könnten künftig zudem spezielle Konditionen bei der Buchung einer „Franchise me“-Reportagen erhalten können.

„Franchise me“-Einzelreportagen exklusiv im FranchisePORTAL

Die Gesamtsendung von „Franchise me“ wird weiterhin jeweils Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf Welt der Wunder TV gesendet. Das von WdW-Gründer Hendrik Hey moderierte Format bietet neben Reportagen über Franchise-Systeme auch Interviews mit Franchise-Experten und Spannendes aus der Welt des Franchisings.

Die Sendung wird künftig von FranchisePORTAL gesponsert. In der Sendung wird auch FranchisePORTAL-Geschäftsführer Steffen Kessler als Experte zu Wort kommen und zum Beispiel Chancen, Trends und aktuelle Entwicklungen im Franchising aufzeigen.

Lohmar, 31. März 2021

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

FranchisePORTAL GmbH

Heidestr. 30a

D-53797 Lohmar

Tel. +49 (0)2241 25509-0

Fax +49 (0)2241 25509-10

Der Abdruck des Textes ist honorarfrei. Bei Veröffentlichung würden wir uns über einen Beleg freuen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FranchisePORTAL GmbH

Herr Steffen Kessler

Heidestr. 30a

53797 Lohmar

Deutschland

fon ..: +49 (0) 22 41 / 25509-0

web ..: https://www.franchiseportal.de/

email : dialog@franchiseportal.de

Über das FranchisePORTAL:

Die FranchisePORTAL GmbH ist mit ihrem Vorgängerunternehmen bereits seit 1997 online. Sie betreibt u.a. die Online-Publikationen franchiseportal.de, franchiseportal.at, franchiseportal.ch, franchiseuniversum.de, unternehmer-gesucht.de und franchise-treff.de. Mit rund 1.000 Geschäftsideen verfügt das FranchisePORTAL über die wohl größte Zusammenstellung von Gründungsangeboten im deutschsprachigen Raum. Eine unabhängige Nachrichten-Redaktion, die tagesaktuell berichtet, zählt zum Kernangebot des FranchisePORTAL. Mit seinem kostenfreien Newsletter informiert das Portal rund 15.000 Abonnenten über Gründer-Themen.

Pressekontakt:

FranchisePORTAL GmbH

Herr Steffen Kessler

Heidestr. 30a

53797 Lohmar

fon ..: +49 (0) 22 41 / 25509-0

email : dialog@franchiseportal.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt können Imker mit ihren Smartphone und KI kranke Brut finden S+P Seminare Erfolgreiche Teamführung