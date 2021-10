Frankfurt School gewinnt Philipp Ramin als Academic Counselor für den Fachwirt in Digitalisierung

Die Frankfurt School of Finance & Management reagiert auf die Veränderung der Geschäftswelt durch den digitalen Wandel mit einem einzigartigen, neuen Online-Studiengang.

Als eine der ersten Hochschulen in Deutschland reagiert die Frankfurt School of Finance & Management auf die Veränderung der Geschäftswelt durch den digitalen Wandel mit einem einzigartigen, neuen Online-Studiengang. Für den Fachwirt in Digitalisierung konnte sie nun Dr. Philipp Ramin als Academic Counselor gewinnen. Philipp Ramin ist Gründer und Geschäftsführer des internationalen Schulungs-, Beratungs- und Forschungsunternehmens Innovationszentrum für Industrie 4.0. Seit 2014 ist er zudem stellvertretender Geschäftsführer des Münchner Kreis e. V., der als unabhängige, interdisziplinäre und internationale Plattform für zentrale Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Unternehmen zu politischen und sozialen Herausforderungen der digitalen Transformation agiert. Auch ist er Herausgeber des Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung.

„Mit Dr. Philipp Ramin haben wir einen ausgewiesenen Experten für digitale Kompetenzentwicklung gewinnen können. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Lernexperte für Digitalisierung bei Unternehmen aus verschiedenen Branchen in 14 Ländern weltweit wird er den neuen Fachwirt in Digitalisierung in seiner Rolle als Academic Counselor aktiv mitgestalten. Auch pflegt Philipp Ramin engen Kontakt zur aktuellen Forschung im Bereich digitaler Kompetenzentwicklung. Somit sichern wir die Aktualität und die praktische Anwendbarkeit der Inhalte in diesem innovativen Studiengang“, sagt Professor Dr. Jörg Werner, Vizepräsident Degree Programmes an der Frankfurt School of Finance & Management.

„Digitale Kompetenzen werden in Zukunft zu den Grundkompetenzen in allen Berufen gehören. Mittlerweile ist in vielen internationalen Unternehmen bekannt, dass ein Digital Mindset auch ein erhebliches Wertschöpfungspotential für Unternehmen darstellt. Mit großer Überzeugung unterstütze ich unterstütze den Fachwirt in Digitalisierung an der Frankfurt School. Dieses innovative Programm bietet ein breitgefächertes Angebot zum Aufbau digitaler Kompetenz für unterschiedlichste Ausbildungsberufe und kombiniert dieses sinnvoll mit wichtigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen“, so Dr. Philipp Ramin, CEO des Innovationszentrum für Industrie 4.0.

Der Fachwirt in Digitalisierung dauert vier Semester und richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen und Institutionen, die digitale Veränderung verstehen, begleiten, gestalten und zu Expertinnen und Experten in digitaler Transformation werden wollen. Die Lehrveranstaltungen finden abends unter der Woche sowie an Samstagen statt. So können Teilnehmerinnen und Teilnehmer parallel einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Programmstart ist im Oktober 2021 sowie im Frühjahr 2022. Weitere Informationen hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über Frankfurt School of Finance and Management

Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine forschungsorientierte Business School. Sie ist von EQUIS, AMBA und AACSB international akkreditiert. Die Frankfurt School bietet Bildungsprogramme zu Finanz-, Wirtschafts- und Managementthemen an – dazu gehören Bachelor-, Master- und MBA-Programme sowie ein Promotionsprogramm, Executive Education, Zertifikatsstudiengänge, offene Seminare und Trainings für Berufstätige sowie Seminare und Workshops für Auszubildende. In ihrer Forschung adressieren die Fakultätsmitglieder der FS aktuelle Fragestellungen aus der Wirtschaft, dem Management sowie aus Banking und Finance. Darüber hinaus verantworten Experten der FS Beratungs- und Trainingsprojekte zu Financefragestellungen in Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere zu Mikrofinanz und zur Finanzierung Erneuerbarer Energien. Die FS unterhält zusätzlich zum Frankfurter Campus Studienzentren in Hamburg und München sowie internationale Büros in Ankara (Türkei), Amman (Jordanien), Brüssel (Belgien), Dubai (UAE), Istanbul (Türkei), Nairobi (Kenia) sowie Peking (China). Mit über 125 Partneruniversitäten ist sie eine weltweit vernetzte Business School. Mehr unter

www.frankfurt-school.de

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale EdTech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de



Pressekontakt:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entdecke: C02 – Welt ohne Morgen von Bastei Lübbe als lively story Fassadenreinigung Revolution durch Schonverfahren©