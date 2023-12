Frankreich ist Gastland auf der World Money Fair 2024

Die „Monnaie de Paris“ präsentiert sich als Vertreterin des Gastlandes auf der weltgrößten Münzenmesse, die vom 2. bis 4. Februar 2024 im Estrel Congress Center in Berlin stattfindet.

(Berlin, 13. Dezember 2023) Die weltweit größte Münzenmesse World Money Fair präsentiert im nächsten Jahr Frankreich als Gastland. Im Mittelpunkt steht dabei die staatlich französische Münzprägeanstalt „Monnaie de Paris“, die im Berliner Estrel Congress Center ein numismatisches Highlight des kommenden Jahres vorstellen wird: Die vierteilige Serie an offiziellen 2-Euro Gedenkmünzen mit dem besonderen Emblem „Paris 2024“ anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele im Sommer 2024. Denn Frankreich ist nach 1900 und 1924 im nächsten Jahr zum dritten Mal Ausrichter des größten Sportereignisses der Welt.

„Wir freuen uns sehr, dass Frankreich in diesem besonderen Sportjahr unser Gastland ist“, sagt Goetz-Ulf Jungmichel, Geschäftsführer der World Money Fair Berlin GmbH. „Mit der Einladung wollen wir die Münzprägeanstalt des ausgewählten Landes und seine Produkte hervorheben und ins Bewusstsein der Sammler und Sammlerinnen in aller Welt rücken.“

Auf einer Sonderfläche wird die Pariser Münze in Zusammenarbeit mit der World Money Fair den Besucherinnen und Besuchern der Messe zudem den gesamten Entstehungsprozess einer Münze zeigen: Von der Idee über das Design bis hin zur Prägung einer fertigen Münze. Seit 1998 prägt die Monnaie de Paris nicht nur den Euro, sondern auch alle französischen Umlauf- und Sammlermünzen sowie eine Vielzahl an ausländischen Münzen. Insbesondere mit Entwürfen von Persönlichkeiten wie Napoleon oder Motiven der französischen Revolution begeistert sie seit Jahren viele Münzsammler und -sammlerinnen in aller Welt.

Über die World Money Fair:

Die World Money Fair ist die weltweit größte Münzenmesse, die jährlich Ende Januar/ Anfang Februar in Berlin stattfindet. Sie ist die wichtigste Leitveranstaltung der internationalen Münzenbranche. Händler, Anbieter von Zubehör und Auktionshäuser aus aller Welt präsentieren Sammlern ihr numismatisches Sortiment, staatliche Münzstätten und private Prägestätten zeigen ihre Neuheiten. Im Technik-Bereich treffen sich verschiedenste Maschinen-Hersteller und Zulieferer der Münzindustrie und zeigen von der Platinen-Herstellung über das Prägen bis hin zum Verpacken und der entsprechenden Werkzeugtechnologie den kompletten Herstellungsprozess für Münzen und Medaillen. Die World Money Fair hat sich seit Januar 1972, wo sie erstmals in der Schweiz als „Internationale Münzenbörse“ durchgeführt wurde, stets weiterentwickelt. Heute präsentieren sich während der dreitägigen Messe, die seit 2006 in Berlin stattfindet, auf 9.000 qm Fläche im Estrel Congress Center mehr als 300 Aussteller, darunter Prägeanstalten und Nationalbanken aus etwa 50 Nationen. Auch für Anleger und Investoren bietet die World Money Fair eine hervorragende Möglichkeit, sich über physische Edelmetalle und ihre Bedeutung als Wertanlage zu informieren. Die Ausstellung umfasst Münzen aus zahlreichen Ländern, spezielle Prägungen und hochkarätige Sondermünzen, sowie Sondermesseausgaben und diverse Gedenkmünzen.



