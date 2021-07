Franz Hofmann besingt seine tolle Stefanie

Die Party geht weiter

Die Partysaison auf Mallorca und anderen Partyurlaubsregionen hat inzwischen, mit

Hindernissen, begonnen. Die Künstler treten dort wieder auf. Auch Franz Hofmann

gehört zu den Partykünstlern und hat mit seiner „Holzbadewanne“ bereits seinen

ersten Partyhit dieses Jahr gehabt. Nun folgt mit „Stefanie“ sein zweiter Streich. Er

besingt eine tolle Frau, was sonst! Den Text schrieb wieder Martina Murseli. Die die

Zeilen ihrer Tochter Stefanie widmet und allen Stefanies der Welt. Ende Juli wird „Die

verrückte Hexe“ als Kinderbuch von Martina Murseli veröffentlicht. Dazu soll es viele

schöne verrückte Lieder geben.

Seit 2007 ist er hauptberuflich als Schauspieler und Sprecher tätig. Sein

umfangreiches Repertoire sowohl im ernsten, als auch im komödiantischen Fach

sowie seine unverwechselbare, sonore Stimme, erlauben Franz Hofmann die

Darstellung von Charakteren verschiedenster Facetten in Bild und Ton. So ist seine

Stimme auch in zahlreichen Hörspielproduktionen und darüber hinaus bei Lesungen

zu hören. Daneben ist er als Moderator tätig. Eine Auflistung der Projekte mit Franz

Hofmann (Filmografie, usw.), die nicht selten auch auf Filmfestivals Beachtung

fanden und dort mit Preisen ausgezeichnet wurden, gibt es auf seiner Website:

Text: Martina Murseli; Komposition: Peter Meyer

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2021

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.hofmann-franz.de und bei ihm

auf seinen sozialen Medien wie Facebook

Label und Labelcode: Legacy 2020 LC 96541

EAN-Nr.: 4061707646218

ISRC-Nr.-Nr.: DEAR42116527

Info- und Bildquelle: Legacy 2020/ Martina Murseli

