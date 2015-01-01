  • „Frau am Steuer – Ungeheuer“?! Humorvolles Sachbuch stellt vergessene Heldinnen der frühen Mobilität vor

    Frauen prägten die frühe Motorisierung stärker, als lange angenommen. Das Buch „Fräulein Reuschel gibt Gas“ macht diese vergessene Seite der Geschichte sichtbar – faktenbasiert und humorvoll.

    BildBevor Autofahren zur (schönsten) Nebensache des Alltags wurde, war Mobilität ein Abenteuer – staubig, laut und nicht selten gefährlich. Mitten in diesem Chaos saßen Frauen am Steuer. Nicht aus Versehen, nicht als Ausnahme, sondern ganz selbstverständlich. Nur erinnert sich heute kaum jemand daran. Das Buch _“Fräulein Reuschel gibt Gas. Wie abenteuerlustige Frauen die frühe Motorwelt aufmischten“_ holt diese vergessene Geschichte zurück auf die Straße – mit Fakten, Haltung und einer guten Portion Humor.

    Zwischen 1870 und 1930 fuhren Frauen in Europa und den USA Rennen, testeten Motoren, reparierten Pannen und unternahmen lange Reisen. Während „man“ noch Benimmregeln verteilte, brachte „frau“ der Motortechnik schon das Laufen bei, ausgerüstet mit Schraubenschlüssel, Wagenheber und einer bemerkenswerten Ignoranz gegenüber gut gemeinten Ratschlägen.

    Zwischen Korsett und Karosserie

    Das Buch porträtiert augenzwinkernd frühe Pionierinnen, Erfinderinnen, Unternehmerinnen und Rennfahrerinnen wie Bertha Benz, Marie Reuschel, Dorothy Levitt und Effie Hotchkiss. In kurzen, pointierten Episoden verbinden sich biografische Skizzen mit Technik- und Kulturgeschichte. Die Frauen schraubten, testeten und verbesserten Fahrzeuge, nahmen siegreich an Rennen teil, stellten Rekorde auf und erfanden die Scheibenwischer und die Autoheizung.

    Besonders unterhaltsam ist der Kontrast zwischen gesellschaftlichen Konventionen und gelebter Realität: Korsett, bodenlanger Rock und absurde Modevorschriften trafen auf Geschwindigkeit, Staub und überragende fahrerische Leistungen. Das erzeugt eine unfreiwillige Komik – und macht zugleich sichtbar, wie souverän sich diese Frauen über Hürden hinwegsetzten und technische Kompetenz wie auch Mobilität für sich beanspruchten.

    Das Buch richtet sich an Frauen und Männer mit Interesse an Mobilitäts- und Technikgeschichte, an Oldtimer- und Youngtimer-Fans sowie an alle, die wissen möchten, warum Frauen in der Geschichte der Motorisierung lange übersehen wurden – obwohl sie längst unterwegs waren.

    Bibliografische Angaben:

    Sonja Ulrike Klug: Fräulein Reuschel gibt Gas. Wie abenteuerlustige Frauen die frühe Motorwelt aufmischten.

    Bad Honnef: Kluges Verlag, 2026. 150 Seiten

    Taschenbuch: 18,90 EUR (ISBN 978-3-910321-40-3)

    E-Book: 9,99 EUR (ISBN 978-3-910321-41-0)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kluges Verlag
    Frau Sonja Ulrike Klug
    Menzenberger Straße 22
    53604 Bad Honnef
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 22 24 90 28 02
    web ..: https://www.kluges-verlag.de
    email : info@kluges-verlag.de

    Dr. Sonja Ulrike Klug ist langjährige Unternehmenspublizistin und vielfache Buchautorin. Sie hat bisher rund 25 Bücher zu kulturhistorischen Themen veröffentlicht. Als begeisterte Youngtimer-Fahrerin verbindet sie in ihrem neuesten Buch historische Recherche mit erzählerischer Leichtigkeit und persönlicher Leidenschaft für Mobilität.

    Pressekontakt:

    Kluges Verlag
    Frau Sonja Ulrike Klug
    Menzenberger Straße 22
    53604 Bad Honnef

    fon ..: +49 (0) 22 24 90 28 02
    email : info@kluges-verlag.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Virtuelles Spielemuseum Ludomu stellt vergessene Gesellschaftsspiele aus
      "Wir hoffen, dass viele Menschen zu Ludomu beitragen möchten" - die Sammlung von Gesellschaftsspielen beinhaltet Fotos und Informationen über alte Gesellschaftsspiele. Die Sammlung soll wachsen....

    2. Schlafzimmer- Heldinnen und Helden.
      Schlafzimmerhelden! Höre auf, im Bett Liebe zu machen und "miteinander zu schlafen". Alles, was du immer wissen wolltest, aber dich nicht getraut hast, zu fragen Afrikanisch inspirierte,...

    3. E-Mobilität in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: Netzbetreiber E.DIS stellt Fuhrpark für Energiewende um
      Pkw-Flotte wird zunehmend elektrifiziert. Großer Anstieg seit 2020. Umweltfreundlicher Antrieb bei E.DIS für den Klimaschutz. Energiewende, grüner Strom und Stromnetz des Netzbetreibers: www.e-dis.de....

    4. Mobilität beginnt mit Vertrauen – Die Fahrschule Nieberle stellt sich vor
      Die Fahrschule Nieberle setzt auf persönliche Betreuung und moderne Lehrmethoden. Erfahre alles über Ausbildungswege, Sicherheit und erfolgreiche Fahrerlebnisse - für einen selbstbewussten Start in di...

    5. Von der erschöpften Frau zum schöpferischen Frau-Sein – Eine Reise in die Geheimnisse des Weiblichen
      Dorit Stövhase-Klaunig hilft Frauen mit "Von der erschöpften Frau zum schöpferischen Frau-Sein" neue Energie zu finden und sich ihrer eigenen Kraft bewusst zu werden....

    6. Herzensbruder – Das vergessene Kind
      Ein Dorf, abseits der modernen Hauptstadt Kameruns. Ein Leid, welches die Menschen dort nicht zum ersten Mal erfahren. Der Schrecken des Organhandels verfolgt die Bevölkerung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.