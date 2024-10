Frauen in der Sicherheitsbranche: Ein Gewinn für Unternehmen und Gesellschaft

Höchste Zeit für Chancengleichheit und neue Perspektiven für Frauen: Die Sicherheitsbranche gilt als traditionell von Männern dominiert, doch es ist an der Zeit, dieses Bild zu ändern.

Der Anteil von Frauen in der personellen Sicherheitsdienstleistung liegt weltweit nur bei etwa 10-15%, was ein großes Potenzial für mehr Vielfalt aufzeigt. Die Branche kann von einem stärkeren weiblichen Engagement erheblich profitieren. secura protect setzt sich aktiv dafür ein, mehr Frauen für diese herausfordernde und zukunftsorientierte Berufswelt zu gewinnen.

Vorurteile über die Sicherheitsbranche aufbrechen

Viele Menschen verbinden die Sicherheitsbranche mit harten, oft gefährlichen Situationen. Dieses Bild schreckt insbesondere Frauen ab. Doch die Realität sieht anders aus: Die Sicherheitsbranche bietet weit mehr als nur körperliche Auseinandersetzungen und Nachtschichten. Frauen bringen wichtige Stärken wie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Empathie und eine hohe Problemlösungskompetenz mit – Qualitäten, die für die Bewältigung stressiger Situationen unverzichtbar sind. Ihre Anwesenheit schafft zudem Vertrauen, was in vielen Bereichen wie dem Schutz von Gemeinschaftsunterkünften oder beim Umgang mit Familien und Kindern von besonderer Bedeutung ist.

Vielseitige Einsatzbereiche für Frauen

Frauen sind in der Sicherheitsbranche in vielfältigen und spannenden Einsatzbereichen aktiv. Ob Empfangs- und Zugangskontrollen, Museums-, Veranstaltungs- und Objektschutz oder der Revierdienst – ihre Fähigkeiten sind in zahlreichen Aufgabenfeldern gefragt. Frauen übernehmen auch zunehmend anspruchsvollere Aufgaben, etwa im bewaffneten Objektschutz oder bei Großveranstaltungen. Besonders gefragt sind sie, wenn es um den Kontakt zu Frauen und Kindern geht, etwa in Unterkünften für Geflüchtete. Ihre Empathie und Kommunikationsfähigkeit sind ein entscheidender Vorteil. Passende Stellen-Angebote finden Sie auf der Karriereseite von secura protect.

Stimmen unserer Mitarbeiterinnen

Bei secura protect sind Frauen bereits erfolgreich in verschiedenen Funktionen vertreten. Ihre Erfahrungsberichte zeigen, wie bereichernd und vielfältig die Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche sein können:

_Lisa Milic, Fachkraft für Schutz und Sicherheit an der TU Dresden:_ „Ich begann meine Ausbildung bei secura protect mit 17 Jahren. Anfangs war ich unsicher, aber ich wurde schnell Teil einer unterstützenden Gemeinschaft. Die Sicherheitsbranche bietet heute attraktive Karrierechancen.“

_Ute Müller, Sicherheitsmitarbeiterin im Objektschutz in Porschdorf:_ „Im Sicherheitsdienst kann ich meine Freude am Umgang mit Menschen perfekt einbringen. Die Vielfalt an Nationalitäten und Altersgruppen, mit denen ich täglich zu tun habe, bereichert meinen Alltag.“

_Andrea Kornetzki, Sicherheitsmitarbeiterin Asyl in Schweinfurt und Bundespolizei in Oberschleißheim:_ „Frauen sollten mutiger sein und sich für die Sicherheitsbranche entscheiden. Mit Selbstbewusstsein und Kompetenz können sie viel erreichen.“

_Afanasyeva Rimma, Aufsichts- und Kassendienst im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz: _“Sicherheit im Kunst- und Kulturbereich ist etwas Besonderes. Ich schätze den Umgang mit den Museumsbesuchern. Frauen sollten mutig sein.“

_Maren Kobiella, Pfortendienst bei Faurecia in Peine:_ „An der Pforte erfordert die Abfertigung von LKWs Konzentration und Durchsetzungsvermögen. Ich habe gelernt, mich in einer männerdominierten Umgebung zu behaupten.“

Initiativen für mehr Geschlechtergleichheit

Initiativen wie der Weltfrauentag oder der Girls‘ Day sind wichtige Anlässe, um Frauen in der Sicherheitsbranche Wertschätzung entgegenzubringen. Secura protect setzt sich aktiv dafür ein, eine Kultur der Gleichberechtigung, des gegenseitigen Respekts und der Würdigung der Leistung von Frauen zu etablieren. Am Weltfrauentag werden beispielsweise alle Mitarbeiterinnen von secura protect bundesweit mit Blumen überrascht – ein kleines, aber bedeutungsvolles Zeichen der Anerkennung.

Auch der Girls‘ Day bietet jungen Frauen die Chance, in Berufe zu schnuppern, die noch oft als „typische Männerberufe“ gelten. In diesem Jahr haben sich gleich drei junge Frauen entschieden, den Beruf der Sicherheitskraft bei secura protect kennenzulernen – ein großer Schritt, um das Image der Branche zu ändern.

Fazit: Eine starke und vielfältige Sicherheitsbranche für die Zukunft

Die Sicherheitsbranche bietet Frauen zahlreiche Möglichkeiten, ihre individuellen Stärken einzubringen und Karriere zu machen. Secura protect setzt sich entschlossen dafür ein, mehr Frauen für diese Branche zu gewinnen und ihnen zu zeigen, dass ihre Fähigkeiten nicht nur willkommen, sondern auch unerlässlich sind. Gemeinsam können wir eine vielfältigere und stärkere Sicherheitsbranche schaffen – eine Branche, in der alle Geschlechter gleichermaßen vertreten sind und zusammenarbeiten, um die Welt sicherer zu machen.

Mehr über secura protect erfahren Sie auf der Firmenwebsite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

secura protect Holding GmbH

Frau Hedda Stroh

Industriestr. 7

63505 Langenselbold

Deutschland

fon ..: +49 6184 909440

fax ..: +49 6184 90944-01

web ..: https://www.secura-protect.de/

email : hedda.stroh@secura-protect.de

2004 gründete Patrick Pond sein Sicherheitsunternehmen secura protect und etablierte es innerhalb weniger Jahre bundesweit. Seit 2015 hat secura protect ihren Hauptsitz in Langenselbold im Rhein/Main-Gebiet. Von hier aus wird ein breites Spektrum an Sicherheitsleistungen im gesamten Bundesgebiet angeboten. Es beinhaltet Werk- und Objektschutz, Revierdienste, Empfangsdienste, die Bewachung öffentlicher und militärischen Liegenschaften, Security-Dienste für Gesundheits-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, ganzheitliche Sicherheitslösungen, die auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und vieles weitere. secura protect zählt zu den 25 umsatzstärksten Sicherheitsdienstleistern im Land und ist mit knapp 2.000 Menschen „im Auftrag der Sicherheit“ zum Schutz von Menschen, Gebäuden und Einrichtungen unterwegs.

Pressekontakt:

secura protect Holding GmbH

Frau Hedda Stroh

Industriestr. 7

63505 Langenselbold

fon ..: +49 6184 909440

email : hedda.stroh@secura-protect.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachhaltige Naturmatratzen für gesunden Schlaf Kostenlose Computerschrottentsorgung in Düsseldorf – Nachhaltig und unkompliziert!