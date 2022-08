Frauenpower in der IT – der Laden brummt, die Mitarbeiter sind glücklich

Lt. dem Branchenverband liegt der Anteil weiblicher Angestellter in der IT-Branche deutlich unter 25 Prozent. Ein Unternehmen zeigt, dass es auch völlig anders geht. Man muss es einfach nur tun.

Friedberg, 19.08.2022 – Frauenpower in der IT – BACC zeigt, wie das geht

Die Bayern sind immer die Besten, das kennt man ja schon. In diesem Fall ist es allerdings nicht ganz von der Hand zu weisen. Das im bayrischen Friedberg ansässige IT Unternehmen BACC GmbH, seit über 20 Jahren zuverlässiger Partner für IT-Logistik und Service macht tatsächlich etwas anders als die meisten Unternehmen dieser Branche. Es geht um das Thema Frauenpower in der IT. Seit nunmehr 22 Jahren wird das Unternehmen von einer Frau geführt.

Während über Frauen in Führungspositionen in vielen Branchen immer noch diskutiert wird, zeigt der erfolgreiche IT-Dienstleister BACC aus Friedberg im Aichach-Friedberg Kreis schon lange, wie das geht. Das Unternehmen behauptet sich in seiner führenden Position in der IT-Branche und das nicht trotz, sondern wegen seiner starken Führung, und seinem hervorragenden Team an motivierten und kompetenten Mitarbeiter*innen.

Betina Gerstlacher ist seit mehr als 20 Jahren Geschäftsführerin

Betina Gerstlacher verkörpert Frauenpower in der IT-Branche wie kaum eine zweite. Sie hat sich mit Wissen, Stärke, Kompetenz und einem Gespür für die Belange ihrer Mitarbeiter in einer Branche an die Spitze gearbeitet, die als von Männern dominiert gilt. Sie ist eine der immer noch wenigen Frauen in Führungspositionen, die jeden Zweifler verstummen lässt. Die BACC GmbH & Co. KG leistet in der Region einen starken Beitrag für eine sichere und leistungsstarke IT in den Kommunen, den hier ansässigen Unternehmen und den öffentlichen Institutionen wie Behörden und Schulen.

Bei allem Erfolg ist auch die Unternehmenskultur vorbildlich und nicht zuletzt sogar der Grund dafür, dass die Auftragsbücher voll und die Mitarbeiter wie auch die Geschäftsleitung vollkommen zufrieden sind.

Zukunftsweisende Netzwerk-Infrastrukturen für die Region

Die BACC GmbH & Co. KG bietet Ihren Kunden leistungsstarke und zukunftsweisende Netzwerk-Infrastruktur in der Region Friedberg und darüber hinaus an. Mit sprichwörtlicher Frauenpower wird das erfolgreiche Unternehmen in der IT-Branche von Betina Gerstlacher geleitet. BACC ist ein Service- und Realisierungspartner für drahtlose und modernste Technologien. WLAN-Infrastrukturen werden projektiert und hochwertig im Outdoor- und Indoor-Bereich umgesetzt und Sicherheitssysteme installiert.

BACC übernimmt alle Aufgaben für IT und IT-Sicherheit zuverlässig und realisiert für seine Kunden zukunftsweisende Projekte, und das seit mehr als 20 Jahren. Das Credo der Unternehmensleitung folgt dem kategorischen Imperativ und besagt, dass alle Mitarbeiter so behandelt werden, wie man selbst gern behandelt werden möchte.

Das Erfolgsrezept lautet: Frauen in Führungspositionen

Betina Gerstlacher leitet das Unternehmen mit ihrem ausgeglichenen Stil, der gar nicht versucht, sich betont männlich zu geben. Sie und ihr Team, zeigen, was eine weiblich geprägte Unternehmenskultur ausmacht, und dass sie zuverlässig zum Erfolg führt. So gehört beispielsweise das Zusammensitzen aller Mitarbeiter am Mittagstisch bei leckeren Speisen von lokalen Betrieben seit Jahren zu einer fest etablierten Tradition bei BACC.

Vertrauen und Menschlichkeit verbunden mit innovativer Kraft, das sind die fest verankerte Werte, die im Unternehmen gelebt werden. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl in ihrem Unternehmen. Das spiegelt sich letztlich in den zahlreichen, erfolgreich durchgeführten Kundenprojekten des Unternehmens wider. Das Rezept lautet: Mehr Frauen in Führungspositionen in der IT.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BACC GmbH & Co.KG

Herr Peter Detzel

Josef-Wassermann-Str. 5

86316 Friedberg

Deutschland

fon ..: 0821-599603-26

web ..: http://www.bacc.gmbh

email : peter.detzel@bacc.gmbh

BACC und IT-Dienstleister aus Friedberg, hat den Fokus daraufgelegt, DER IT Dienstleister im Süden zu werden. Dazu tragen die hoch motivierten Mitarbeiter, das außergewöhnlich gute und kollegiale Betriebsklima sowie eine kompetente, unaufgeregte, weibliche Geschäftsführung bei. Damit hat sich der IT-Dienstleister in Bayern und weit darüber hinaus einen Namen gemacht, und sich bei vielen Unternehmen zu einer verlässlichen Größe entwickelt.

Pressekontakt:

Pressemann.com Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-3227729

web ..: https://pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Maler“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag