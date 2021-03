Freeman erzielt Erweiterung der flachen, hochgradigen Oxid-Goldmineralisierung in Lehmhi: 0,9 g/t Au über 174,2 Meter, einschließlich 3,9 g/t Au über 18,5 Meter

SALMON, IDAHO – 11. März 2021 – Freeman Gold Corp. (CSE: FMAN) (FWB: 3WU) (Freeman oder das Unternehmen) freut sich, die Untersuchungsergebnisse des Kerns aus weiteren 11 von 34 Diamantbohrlöchern in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Lemhi von Freeman in Idaho vorzustellen. Ziel des Phase-1-Bohrprogramms von 2020 waren die Bestätigung der historischen Mineralisierung und die mögliche Einbeziehung von über 355 historischen Bohrlöchern in eine erste, mit dem National Instrument 43-101 konforme Ressourcenschätzung. Das Bohrprogramm konzentrierte sich auf Infill- und Step-out-Bohrungen in dem bekannten Vererzungskörper, um das Konfidenzniveau zu erhöhen und die potenzielle Ressource zu maximieren.

In allen bisher gebohrten Löchern wurden hochgradiges flaches Oxid und Gold durchteuft. Ausgewählte bemerkenswerte Ergebnisse aus den weiteren 11 Bohrlöchern umfassen wie folgt: 2,6 g/t Au über 14,1 m (FG20-005C); 1,6 g/t Au über 86 m, einschließlich2,2 g/t Au über 20,2 m (FG20-007C); 0,9 g/t Au über 174,2 m, einschließlich 3,9 g/t Au über 18,5 m (FG20-008C); und 3,5 g/t Au über 9,5 m (FG20-013C). Die Goldmineralisierung erstreckt sich über mindestens 210 Meter und ist in der Tiefe offen. FG20-014C wurde zur Prüfung der Mineralisierung unterhalb der Intrusion gebohrt. Die unterhalb des Intrusionsverbands entdeckte Mineralisierung ergab 1,2 g/t Au über 21,8 m, was verdeutlicht, dass sich die Mineralisierung nicht nur in der Tiefe, sondern auch in Richtung Osten fortsetzt. Dieses Bohrloch war das östlichste, das in der Kampagne 2020 gebohrt wurde. Diese neue Zone bleibt in Streichrichtung offen. Ferner endete Bohrloch FG201-008 in der Mineralisierung (der Abschnitt von 181,93 m bis 182,97 m enthielt 2,39 g/t Au), was entweder auf weitere Erznadeln in der Tiefe oder auf die Nähe zu einem Nebengang hindeutet. Die Ergebnisse werden derzeit vom technischen Personal im Hinblick auf künftige Folgemaßnahmen interpretiert.

Tabelle 1 – Wichtige Bohrergebnisse

Bohrloch-Azimut, GesamttiTiefe (m) AbschniDurchschnitt

Nr. Neigung efe tt licher

Erzgehalt

(Grad) (m)

(m) (g/t Au)

Von Bis

FG20-004C298 -75 223 0 27,4 27,4 0,4

und 93,0 167,074 0,7

einschlie 93,0 107,214,2 1,8

ßlich

und 208,2209,91,7 5,2

FG20-005C360 -90 210 43,0 57,1 14,1 2,6

einschlie 49,0 57,1 8,1 3,5

ßlich

und 66,9 123,556,8 0,5

FG20-007C360 -90 182 7,4 181,7174,3 0,8

einschlie 15,8 36,0 20,2 2,2

ßlich

einschlie 90,0 97,5 7,5 6,3

ßlich

einschlie 14,9 100,986,0 1,6

ßlich

FG20-008C360 -90 184 9,4 183,6174,2 0,9

einschlie 64,7 71,8 7,1 3,8

ßlich

einschlie 82,1 100,618,5 3,9

ßlich

FG20-009C360 -90 197 16,5 183,1166,6 0,3

einschlie 155,1162,06,9 2,6

ßlich

FG20-010C360 -90 173 100,0136,936,9 0,6

einschlie 108,0113,15,1 1,7

ßlich

FG20-011C360 -90 173 12,1 153,0140,9 0,3

einschlie 118,1122,03,9 5

ßlich

einschlie 118,1132,013,9 1,9

ßlich

FG20-012CNoch keine Ergebnisse

FG20-013C360 -90 184 106,9127,220,3 2,1

einschlie 109,1118,69,5 3,5

ßlich

einschlie 110,2116,96,7 4,3

ßlich

FG20-014C360 -90 286 70,0 75,0 5,0 1,1

und 157,9179,721,8 1,2

einschlie 159,0163,04,0 2

ßlich

FG20-015C360 -90 201 35,0 59,0 24,0 1

einschlie 49,0 51,0 2,0 4,8

ßlich

und 113,0124,011,0 2,1

einschlie 113,0117,04,0 4,9

ßlich

und 146,0168,022,0 0,3

FG20-016C360 -90 164 64,8 101,136,3 0,25

einschlie 71,0 72,0 1,0 4,3

ßlich

*Die Abschnitte stellen die Kernlänge dar. Die wahre Mächtigkeit wird auf 90-95 Prozent (%) der Kernlänge geschätzt.

Will Randall, der President und CEO, merkte dazu an: Diese Bohrergebnisse belegen erneut die durchgängig hochgradige, oberflächennahe Goldmineralisierung von Lemhi. Die Untersuchungsergebnisse liegen inzwischen vor und haben bei 50 % der von Freeman gebohrten Bohrlöcher unsere Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns besonders über die Ergebnisse der Probebohrungen in den hochgradigen Strukturen, die einheitlich und vorhersehbar ausgefallen sind. Auch Bohrloch FG20-014C stimmt uns positiv; dies ist unser erstes Bohrloch zur Erkundung möglicher Wiederholungen der flach liegenden Strukturen in der Tiefe unterhalb eines vorherrschenden Intrusionskörpers. Wir haben mittlerweile bestätigt, dass die Goldmineralisierung sich in der Tiefe fortsetzt, und konzentrieren uns nun auf die Folgearbeiten, um diese Entdeckung bestmöglich auszuwerten.

Geologisch betrachtet liegt das Goldprojekt Lemhi im Idaho-Montana-Porphyrgürtel, einer nordöstlich streichenden Ausrichtung von Erzlagerstätten und Minen in Verbindung mit granitischen Porphyr-Intrusionen. Diese erstrecken sich nordöstlich über Idaho und sind mit dem Trans-Challis-Verwerfungssystem verbunden, einem (20-30 km) breiten System von gestaffelt angeordneten, nordöstlich streichenden Strukturen, die sich vom Boise-Becken mehr als 270 km in Montana hinein erstrecken. Die Goldmineralisierung in Lemhi lagert in Quarziten und Phylliten aus dem Mesoproterozoikum innerhalb einer Reihe von relativ flach liegenden Erzgängen, die aus Quarzgängen, Quarzstöcken und Brekzien bestehen. Die mineralisierten Erzadern sind mit niedrigwinkligen Verwerfungen, Faltungen und einer oder mehreren Scherzonen vergesellschaftet. Die Mineralisierungszonen weisen unterschiedliche Gehalte an Sulfiden auf (Pyrit, Chalkopyrit, Bornit, Molybdän und gelegentlich Arsenopyrit), in denen häufig freies Gold vorkommt. Die Goldmineralisierung in Lemhi ist in der Tiefe und in Streichrichtung offen.

Alle Bohrkern- und Gesteinsproben werden an ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver, Kanada, ein unabhängiges und vollständig akkreditiertes Labor (ISO 9001:2008), gesandt; dort werden sie mit Brandprobe auf Gold und mit induktiv gekoppelter Plasmaspektroskopie (ausgewählte Bohrlöcher) auf mehrere Elemente analysiert. Freeman verfügt über ein straff organisiertes Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK), in dem in jeden Probenversand mindestens 10 % Doppel-, Leer- und Standardproben eingefügt werden.

Die Kernfotos und Bohrabschnitte sind unter www.freemangoldcorp.com einsehbar. Die Bohrlöcher wurden nicht in der Bohrreihenfolge analysiert, sondern nach Erfassung der Lieferungen im Labor.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dean Besserer, P. Geo., VP Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiets Lemhi liegt (das Projekt Lemhi). Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Bei der Mineralisierung im Projekt Lemhi handelt es sich um eine Goldoxidmineralisierung in geringer Tiefe, die in 355 Bohrlöchern identifiziert wurde und in der Tiefe bzw. in mehrere Richtungen offen ist. Das Unternehmen schließt gerade ein erstes Phase-1-Diamantbohrprogramm für eine erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung ab.

Für das Unternehmen:

William Randall

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Herrn Ken Cotiamco unter der Rufnummer 604-687-7130 oder per E-Mail an ken@freemangoldcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens beinhalten, aber nicht auf diese beschränkt sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freeman Gold Corp.

Howard Milne

Suite 1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver

Kanada

email : hdmcap@shaw.ca

