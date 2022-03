Freeman Gold nimmt Handel an OTCQX auf

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 3. März 2022 – Freeman Gold Corp. (TSX-V: FMAN, OTCQX: FMANF, FWB: 3WU) (Freeman oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich seine Stammaktien für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert haben und ab heute unter dem bestehenden Symbol FMANF gehandelt werden. Freeman steigt vom OTCQB® Venture Market auf zum OTCQX. Darüber hinaus werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol FMAN gehandelt.

US-Anleger finden die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Kurse Level 2 für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com.

Der OTCQX-Markt, die höchste Marktstufe der OTC-Märkte, ist für etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen konzipiert. Um sich für den OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen die Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen. Die Aufnahme in den OTCQX-Markt wird voraussichtlich eine verbesserte Liquidität und ein verbessertes Handelserlebnis für aktuelle und potenzielle US-Investoren bieten und das Unternehmen einem breiteren Markt zugänglich machen.

Über OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Die datengesteuerten Offenlegungsstandards bilden die Grundlage für die drei öffentlichen OTC-Märkte: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market.

Unsere OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) bieten eine wichtige Marktinfrastruktur, auf die sich Broker-Dealer bei der Abwicklung von Handelsgeschäften stützen. Das innovative Modell bietet Unternehmen einen effizienteren Zugang zu den US-Finanzmärkten.

OTC Link ATS, OTC Link ECN und OTC Link NQB sind jeweils ein von der SEC reguliertes ATS, das von OTC Link LLC, einem bei der FINRA und SEC registrierten Broker-Dealer, Mitglied der SIPC, betrieben wird.

Auf www.otcmarkets.com können Sie mehr darüber erfahren, wie OTC Markets Group Inc. besser informierte und effizientere Märkte schafft.

Über Freeman Gold Corp.

Freeman ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldprojekts Lemhi liegt (das Projekt Lemhi). Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Das Projekt beherbergt eine oberflächennahe hochgradige Oxidgoldressource. Die grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 umfasst 749.800 Unzen (oz) Gold mit 1,02 Gramm pro Tonne in 22,94 Millionen Tonnen (angedeutet) und 250.300 Unzen Gold mit 1,01 g/t Au in 7,83 Millionen Tonnen (vermutet). Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Projekt Lemhi zu erweitern und in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzutreiben. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., VP Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für das Unternehmen:

William Randall

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Herrn Tom Panoulias unter der Rufnummer 416-294-5649 oder per E-Mail an: tom@freemangoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens in Verbindung mit der Notierung am OTCQX-Markt und deren Auswirkungen sowie die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freeman Gold Corp.

Howard Milne

Suite 1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver

Kanada

email : hdmcap@shaw.ca

Pressekontakt:

Freeman Gold Corp.

Howard Milne

Suite 1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver

email : hdmcap@shaw.ca

