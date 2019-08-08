Freeport startet mit Kumul Minerals Holdings Limited Gespräche über den Ausbau des Kupferprojekts Yandera, einem der weltweit größten unerschlossenen Kupferprojekte

– Freeport hat im Hinblick auf den Ausbau seines unternehmenseigenen Kupferprojekts Yandera zudem Gespräche mit einer Reihe potenzieller strategischer Partner aufgenommen und u. a. Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) und/oder Absichtserklärungen (MoUs) unterzeichnet.

– Nachdem sich bei der Kupfernachfrage aufgrund der globalen Energiewende ein beispielloses strukturelles Versorgungsdefizit abzeichnet, haben die Kupferpreise in den letzten Wochen Rekordhöhen erreicht.

– Die Nähe zu Asien, dem größten Kupferverarbeiter und -verbraucher der Welt, macht das Kupferprojekt Yandera möglicherweise zu einem attraktiven langfristigen Kupferlieferanten.

Vancouver, British Columbia, 27. Januar 2026 / IRW-Press / Freeport Resources Inc. (das Unternehmen oder Freeport Resources) (TSXV: FRI) (OTCQB: FEERF) (FWB: 4XH) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, das MoU) mit der Firma Kumul Minerals Holdings Limited (Kumul Minerals), einer staatlichen Bergbauinvestmentgesellschaft von Papua-Neuguinea (die Parteien) abgeschlossen hat, um beim Ausbau und bei der strategischen Erschließung des Kupferprojekts Yandera in Papua-Neuguinea (PNG) zusammenzuarbeiten.

Das MoU bietet den Parteien einen Rahmen für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch, um mögliche Vorgehensweisen für den Ausbau von Yandera zu sondieren, wie etwa die koordinierte Zusammenarbeit mit staatlichen Interessengruppen und die Prüfung strategischer Optionen, die eine langfristige Projekterschließung begünstigen könnten. Das MoU ist unverbindlich und begründet für keine der beiden Parteien eine Verpflichtung zum Abschluss einer Transaktion oder zum Abschluss einer finalen Vereinbarung.

Freeport Resources behält sämtliche Eigentumsrechte sowie die Kontrolle über das Kupferprojekt Yandera und wird auch weiterhin aktiv diverse Alternativen der Finanzierung und strategischen Planung prüfen, um einen entsprechenden Mehrwert für seine Aktionäre schaffen zu können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die frühzeitige, konstruktive Zusammenarbeit mit Kumul Minerals das Interesse des Staates an einer geordneten und transparenten Erschließung von Mineralprojekten von nationaler Bedeutung widerspiegelt und die strategische Positionierung des Projekts verbessert.

Kumul Minerals spielt eine wichtige Rolle bei der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen des Staates im Bergbausektor Papua-Neuguineas und vermittelt uns wertvolle institutionelle Einblicke, so Nathan Chutas, Senior VP Operations, Direktor und qualifizierter Sachverständiger. Dieses MoU unterstützt unsere Bemühungen, Yandera voranzubringen und bietet uns gleichzeitig volle Flexibilität, um die überzeugendsten Ergebnisse für das Projekt und seine Stakeholder zu erzielen. Das MoU hat eine Erstlaufzeit von 90 Tagen, in denen die Parteien mögliche Strukturen für eine zukünftige Zusammenarbeit ausloten können. Alle verbindlichen Übereinkommen wären an weitere Verhandlungen und an den Abschluss finaler Vereinbarungen geknüpft.

Strategische Partner

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Gespräche mit mehreren potenziellen strategischen Partnern aufgenommen hat, um das Kupferprojekt Yandera bis zur finalen Machbarkeitsstudie zu bringen. Im Rahmen der Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern wurden Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs) und in bestimmten Fällen auch unverbindliche, nicht exklusive Absichtserklärungen unterzeichnet, in denen eine Zusammenarbeit bei der Weiterführung, Erschließung und strategischen Planung des Kupferprojekts Yandera vereinbart wurde.

Freeport Resources hat diesen strategischen Outreach-Prozess mit dem Ziel initiiert, das Projekt voranzutreiben und eine größtmögliche Wertschöpfung zu erzielen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt auf Grundlage der historischen Aufwendungen, der aktuellen Kupferpreise und des Potenzials für eine Ressourcenerweiterung stark unterbewertet ist.

CEO Gord Friesen meint dazu: Freeport Resources verzeichnet einen deutlichen Anstieg des Interesses an seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt Yandera, das nach Ansicht des Unternehmens auf die sich verändernden makroökonomischen Rahmenbedingungen, wie etwa die Rekordpreise für Kupfer und Gold sowie die strategisch günstige Lage von Yandera in der Region Asien-Pazifik, zurückzuführen ist. Yandera zählt zu den größten unerschlossenen Kupferprojekten der Welt und gilt als das größte unerschlossene Kupferprojekt im fortgeschrittenen Ausbaustadium in Asien, das sowohl in der Kupferverarbeitung als auch im Kupferverbrauch weltweit führend ist. Seit 2005 wurden über 200 Millionen US$ in das Projekt investiert, was 2017 in einer umfassenden Vormachbarkeitsstudie gipfelte, in der eine der weltweit größten unerschlossenen Kupferressourcen abgegrenzt wurde.* Angesichts der neuen Höchststände des Kupferpreises aufgrund der beispiellosen Nachfrage ist der Zeitpunkt für Gespräche ideal, und wir freuen uns, dass wir Verhandlungen mit potenziellen strategischen Partnern aufgenommen haben, um den Ausbau des Projekts bis zu einer finalen Machbarkeitsstudie und zur Minenerschließung zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über den Fortschritt der Gespräche auf dem Laufenden zu halten.

Die Größe des Projekts Yandera und seine Nähe zu wichtigen asiatischen Märkten eröffnen entsprechende Möglichkeiten, um strategische Partnerschaften und langfristige Abnahmevereinbarungen mit potenziellen strategischen Investoren zu schließen und so die Projektfinanzierung zu unterstützen. Das Unternehmen hat Gespräche mit institutionellen und potenziellen strategischen Partnern aufgenommen, die durch strukturierte Upstream-Vereinbarungen wie Joint Ventures, Beteiligungen, Projektfinanzierungen und Abnahmevereinbarungen nach Zugang zu ausgedehnten und langlebigen Kupferressourcen suchen.

Herr Nathan Chutas, Senior VP Operations, Direktor und qualifizierter Sachverständiger von Freeport Resources, erklärt: Auch wenn unsere bisherigen Gespräche mit interessierten Parteien positiv verlaufen sind, gibt es keine Garantie für den erfolgreichen Abschluss einer Transaktion, und alle verbindlichen Verpflichtungen erfordern die Ausarbeitung und Unterzeichnung finaler Dokumente. Wir werden uns bemühen, die Anleger zeitnah über alle wesentlichen Entwicklungen zu informieren. Die Weiterführung dieses Projekts erfordert die uneingeschränkte Unterstützung aller Regierungsebenen, einschließlich der Regierung von Papua-Neuguinea, der Provinz Madang, des Distrikts Usino-Bundi und nicht zuletzt der Kommune und Interessengruppen von Yandera. Freeport wird im Zuge der weiteren Gespräche zum Ausbau dieses wichtigen Projekts mit den Gemeindevorstehern und Vertretern aller Regierungsebenen zusammenarbeiten und kommunizieren.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern noch in einem sehr frühen Stadium befinden und der Abschluss einer Transaktion vom erfolgreichen Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Ausarbeitung finaler Vertragsunterlagen und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen abhängt.

Des Weiteren möchte Freeport Resources Herrn Solen Loifa von der OUR-Partei zu seiner Ernennung zum neuen Bergbauminister von Papua-Neuguinea gratulieren. Das Unternehmen begrüßt seine Ernennung und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Minister beim weiteren Ausbau des Projekts Yandera.

Über Kumul Minerals Holdings Limited

Kumul Minerals Holdings Limited ist Papua-Neuguineas staatliche Mineralien-Investmentgesellschaft, die für die Verwaltung der staatlichen Beteiligungen an großen Rohstoffprojekten zuständig ist und als wirtschaftliche Schnittstelle der Regierung zu den Branchenteilnehmern fungiert. Kumul Minerals konzentriert sich auf die Verwaltung des Portfolios, Governance und die langfristige Wertschöpfung durch Partnerschaften mit nationalen und internationalen Erschließungsunternehmen. Das frühzeitige Interesse der Firma am Projekt Yandera zeugt vom Auftrag, eine transparente und wirtschaftlich solide Erschließung zu unterstützen, die mit den nationalen Wirtschaftszielen, den Interessen der Stakeholder und der Kommune Yandera im Einklang steht.

Über das Kupferprojekt Yandera

Bis dato wurden im Kupferprojekt Yandera, das zu 100 % Freeport Resources gehört, über 200 Millionen US$ in Explorations- und Erschließungsarbeiten investiert; unter anderem wurde im Jahr 2017 von Worley Parsons eine Vormachbarkeitsstudie erstellt.* Bei den aktuellen Preisen belaufen sich die geschätzten historischen Ressourcen in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie auf 727 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalentgehalt von 0,45 %. Das Kupferprojekt Yandera befindet sich in strategisch vorteilhafter Lage innerhalb des Bismarck Intrusive Complex in Papua-Neuguinea, im sogenannten Papuan Fold Belt, einem Mineralgürtel, der erstklassige Erzkörper wie Grasberg, Ok Tedi, Porgera, Hidden Valley, Wafi-Golpu und Frieda River beherbergt. Das Projekt ist Teil einer 245 Quadratkilometer großen Liegenschaft in der Provinz Madang.

*Unabhängiger Technischer Bericht zum Projekt Yandera – Vormachbarkeitsstudie, erstellt für Era Resources Inc. und datiert mit 27. November 2017. Die Studie wurde vor dem Erwerb der Beteiligung des Unternehmens am Projekt Yandera erstellt und basiert auf historischen Schätzungen, die das Unternehmen nicht als aktuell betrachtet. Diese Informationen sollen den Lesern einen Überblick über die historischen Analysen zum Projekt Yandera geben. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass keine ausreichenden Arbeiten durch einen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt wurden, um historische Schätzungen zum Projekt Yandera als aktuell einzustufen, und dass Analysen, die von früheren Eigentümern des Projekts durchgeführt wurden, möglicherweise auf Annahmen beruhen, die im aktuellen Marktkontext nicht mehr angemessen oder zutreffend sind. Das Unternehmen müsste ein Explorationsprogramm absolvieren, das auch die Bohrung von Zwillingslöchern zu den historischen Bohrlöchern beinhaltet, damit mögliche historische Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen eingestuft werden können. Das Unternehmen hat keine Kenntnis von einer aktuelleren Mineralressourcenschätzung für das Kupferprojekt Yandera.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Senior Vice-President of Operations von Freeport Resources, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Dr. Chutas hat den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung geprüft und genehmigt.

Über Freeport Resources Inc.

Freeport Resources ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das seinen Geschäftsschwerpunkt vor allem auf den Ausbau und die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Molybdän-Projekts Yandera in der Provinz Madang in Papua-Neuguinea legt. Das Projekt Yandera ist eine der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Lagerstätten der Welt und erstreckt sich über rund 245,5 Quadratkilometer.

Bitte besuchen Sie die Website www.freeportresources.com oder kontaktieren Sie uns unter der nachstehenden E-Mail-Adresse für weitere Informationen.

Im Namen des Board

Freeport Resources Inc.

Gord Friesen, Chief Executive Officer

T. (236) 334-1660

E. gord@freeportresources.com

www.freeportresources.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe erwarten, glauben, schätzen, rechnet mit, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, voraussichtlich, beabsichtigen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten behaftet sind. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen zur Entwicklung des Kupferprojekts Yandera und zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem die weitere Mitarbeit von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, die Wettbewerbsbedingungen in dem Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Viele bekannte und unbekannte Unsicherheiten und Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den zukünftigen Geschäftsplänen des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung des Kupferprojekts Yandera; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Schlüsselkräfte zu halten; und Risiken, dass das Unternehmen keine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt keine Finanzierung erhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freeport Resources Inc.

Scott Davis

Suite 250-750 West Pender St.

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada

email : sdavis@crossdavis.com

Pressekontakt:

Freeport Resources Inc.

Scott Davis

Suite 250-750 West Pender St.

V6C 2T7 Vancouver, BC

email : sdavis@crossdavis.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pan American Energy beginnt mit den Arbeiten an einer Mineralressourcenschätzung für das Projekt Big Mack ZenaTech testet erfolgreich vier IQ Nano-Indoor-Drohnen mittels Schwarmtechnologie für den Einsatz im Bestandsmanagement im Regierungs- und Verteidigungssektor