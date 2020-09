Freiheit in Grenzen für Eltern mit Kindern im Jugendlichenalter – Neuer Band der „Freiheit in Grenzen“-Reihe

In Klaus A. Schneewinds neuem Buch aus der Reihe „Freiheit in Grenzen“ lernen Eltern von Jugendlichen, wie sie mit Herausforderungen in dieser Zeit des Heranwachsens umgehen können.

Kindererziehung ist ein „schwieriges Geschäft“, das werden Eltern in der ganzen Welt bestätigen können. Kommen die Kinder in die Pubertät, stehen Eltern und ihre Kinder vor neuen, oft nicht besonders angenehmen Herausforderungen und wichtigen Lernprozessen, die für die Zukunft der Jugendlichen eine vitale Rolle spielen. Das Ziel dieses neuen Ratgebers ist die Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern mit Kindern im Jugendlichenalter. So lernen die Eltern u.a. auch, wie sie mit schwierigen Menschen besser umgehen können (seien es die eigenen Kinder, Lehrer oder andere Erwachsene).

Das Buch “ Freiheit in Grenzen – Themen und Fallbeispiele zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen für Eltern mit Kindern im Jugendlichenalter“ von Klaus A. Schneewind zeigt anhand von fünf Fallbeispiele mit jeweils drei Varianten, wie sich Eltern und Kinder verhalten könnten, und liefert hilfreiche Tipps. Das Buch ist ein Leitfaden und Anregung für das Erziehungskonzept „Freiheit in Grenzen“.

Die im Video (YouTube) von Schauspielern dargestellten Fallbeispiele entsprechen den Beschreibungen im Ratgeber und vertiefen die Informationen. Für Eltern im Grundschulalter hat der Autor zudem ein hilfreiches Buch veröffentlicht, „Freiheit in Grenzen – Themen und Fallbeispiele zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen für Eltern mit Kindern im Grundschulalter“, das auch über tredition bestellbar ist.

„Freiheit in Grenzen – Themen und Fallbeispiele zur Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen für Eltern mit Kindern im Jugendlichenalter“ von Klaus A. Schneewind ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08834-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

