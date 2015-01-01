  • Freiheit ohne Brille – warum immer mehr junge Erwachsene auf Augenlasern setzen

    Der Trend zum Augenlasern wächst stetig – besonders bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 40 Jahren.

    Der Wunsch nach mehr Freiheit, Komfort und natürlicher Sehschärfe bewegt viele dazu, sich dauerhaft von Brille und Kontaktlinsen zu verabschieden. Aumedica begleitet diesen Wandel mit modernster Lasertechnologie und individueller Betreuung.

    Im hektischen Alltag von heute wünschen sich viele Menschen eine unkomplizierte Lösung für ihre Sehschwäche. Ob beim Sport, auf Reisen oder im Berufsleben – Brillen beschlagen, Kontaktlinsen trocknen aus und die Handhabung ist oft lästig. Durch Augenlasern lässt sich das Sehen dauerhaft korrigieren, und das ganz ohne Fremdkörpergefühl oder Pflegeaufwand.

    Aumedica setzt auf schonende, berührungsfreie Verfahren wie die Smart-Surf-Technologie. Diese Methode arbeitet ohne Schnitt und ohne Berührung der Hornhautoberfläche. Das bedeutet: eine besonders sichere und sanfte Behandlung, die gerade für aktive, junge Menschen ideal ist.

    Viele Patientinnen und Patienten berichten schon kurz nach der Behandlung von einem völlig neuen Lebensgefühl. Sie genießen das klare Sehen beim Sport, beim Autofahren oder im Beruf – ohne Brillenputzen oder Kontaktlinsenstress. Das Team von Aumedica unterstreicht, dass Augenlasern heute kein Luxus mehr ist, sondern eine moderne, bewährte Lösung für dauerhaft gutes Sehen.

    Interessierte können sich auf www.aumedica.de umfassend informieren und einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren.
    Pressekontakt: Aumedica, Heumarkt 43, 50667 Köln, Telefon 0221 / 29798663, E-Mail info@aumedica.de, Website www.aumedica.de.

    Über Aumedica
    Aumedica ist ein spezialisiertes Augenlaserzentrum mit Sitz in Köln (Heumarkt 43, 50667 Köln). Das Unternehmen steht für Präzision, Innovation und Sicherheit in der Augenlaser­chirurgie. Mit hochmodernen Verfahren wie der Smart-Surf-Technologie, individueller Betreuung und dem Fokus auf junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren setzt Aumedica neue Maßstäbe in der refraktiven Augenheilkunde. Weitere Informationen unter www.aumedica.de

