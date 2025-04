FRENZEL Grapefruit lädt zur Verkostung ein – am 26. April 2025 im E-Center Selders, Wuppertal

Wuppertal, 22. April 2025 – Fruchtig, herb, ausgezeichnet

Am Samstag, den 26. April 2025 von 12:00 bis 16:00 Uhr, lädt das innovative Start-up FRENZEL zur Verkostung seines prämierten Likörs FRENZEL Grapefruit (15 % vol) ein. Die Veranstaltung findet im E-Center Selders, Otto-Hausmann-Ring 115, 42115 Wuppertal, direkt am Point of Sale statt. Besucherinnen und Besucher können die außergewöhnliche Geschmackswelt des modernen Likörs kostenfrei erleben und sich persönlich von der Premium-Qualität „Made in Germany“ überzeugen.

FRENZEL Grapefruit begeistert mit einem leuchtenden Farbspiel sowie seinem charakteristisch fruchtig-herben Geschmack, der sowohl Kenner als auch Neugierige anspricht. Der Likör eignet sich ideal für den Genuss pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, kombiniert in Spritz-Varianten oder kreativen Signature-Cocktails – ein perfekter Begleiter für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß. Mit modernsten Verfahren und hochwertigen Zutaten schaffen wir außergewöhnlichen Geschmack für anspruchsvolle Konsumentinnen und Konsumenten“, erklärt Johannes Frenzel, Inhaber von FRENZEL.

Interessierte erhalten während der Verkostung Anregungen zu unterschiedlichen Genussmöglichkeiten und Mix-Ideen für sommerliche Drinks.

Unternehmensprofil

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Der Anspruch lautet klar: Jede Flasche ein Erlebnis – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit FRENZEL Grapefruit bietet das Unternehmen ein Produkt, das durch sein einzigartiges Geschmacksprofil und ansprechendes Design überzeugt und so zu einem besonderen Highlight jeder Getränkekarte wird. Vertrieb aktuell ausschließlich in Deutschland.

Weitere Informationen sowie Rezeptideen und POS-Materialien für Handel und Gastronomie finden Sie unter: www.frenzel.com.

Gesetzliche Hinweise

Abgabe und Ausschank nur an Personen ab 18 Jahren.

Genießen Sie Alkohol verantwortungsvoll. Mehr unter www.massvoll-geniessen.de.

Hersteller:

Johannes Frenzel

c/o Codeks

Moritzstraße 14

42117 Wuppertal, Deutschland

Presse- & Verbraucherkontakt

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

c/o Codeks

Moritzstraße 14

42117 Wuppertal – Germany

Tel.: +49 202 2541473

E-Mail: info@frenzel.com

Web: www.frenzel.com

