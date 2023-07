Frenzel Spritz: Der erfrischende Sommerhit 2023 aus dem Hause Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Im Sommer 2023 wird die Getränkelandschaft mit einem neuen Trendgetränk belebt

Wuppertal, den 11.07.2023 – Im Sommer 2023 wird die Getränkelandschaft mit einem neuen Trendgetränk belebt: Frenzel Spritz. Hervorgegangen aus dem kreativen Prozess des Startups Johannes Frenzel | frenzel.drinks, sorgt der Frenzel Spritz bereits jetzt für erfrischende Vorfreude auf die warme Jahreszeit. Das Startup Johannes Frenzel | frenzel.drinks, im Herbst 2021 von Inhaber Johannes Frenzel gegründet, steht für den Anspruch, neuartige und einzigartige Liköre zu kreieren. Mit Sorgfalt und großem Geschick wurde ein Likör hergestellt, der als Basis für den erfrischenden Frenzel Spritz dient.

Ein neuer Stern am Getränke-Himmel

Der Sommer ist die Jahreszeit der kühlen Erfrischungen und experimentellen Cocktails. Im Jahr 2023 wird der Frenzel Spritz Teil dieser Szene und bestimmt maßgeblich den Geschmack des Sommers. In den vergangenen Jahren erfreuten sich bereits viele Likörvarianten großer Beliebtheit. Nun tritt der Frenzel Spritz an, um seinen Platz in der Riege der Sommerklassiker zu finden. Doch der Frenzel Spritz ist mehr als nur ein weiterer Sommerdrink. Er ist das IT-Getränk des Jahres 2023. Seine besondere Mischung, seine Einzigartigkeit, seine besondere Note – all dies macht ihn zur beliebten Wahl bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Der Frenzel Spritz ist dabei nicht nur ein Begleiter für den Strandtag am Meer oder dem See. Er rundet auch einen erfolgreichen Segeltörn oder das Erlebnis der perfekten Welle beim Surfen ab. Es ist das Getränk der Freude, der Geselligkeit und des Genusses. „Der Frenzel Spritz ist immer da, wo positiv-gestimmte Menschen zusammenkommen und die Zeit miteinander genießen wollen“, so Johannes Frenzel, Gründer von Frenzel Drinks.

Zubereitung leicht gemacht

Für alle, die den Frenzel Spritz selbst probieren möchten, ist die Zubereitung denkbar einfach. Eine detaillierte Anleitung findet man auf der Website www.frenzel.com. Frenzel Grapefruit ist dabei die Hauptzutat, die dem Frenzel Spritz seine einzigartige, erfrischende Note verleiht. „Ein Glas Frenzel Spritz ist schnell kreiert und bereichert jeden Sommertag mit seiner erfrischenden Note“, so Johannes Frenzel. Ziel ist es, Kunden, Medien und die breite Öffentlichkeit mit dem Frenzel Spritz zu begeistern und den Genuss eines kühlen Sommercocktails neu zu definieren. Frenzel Spritz – der Sommer 2023 wird erfrischend anders.

Verantwortungsvoll genießen. 15 % vol

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks ist ein Start-up, das sich auf die Kreation von einzigartigen und innovativen Likören spezialisiert hat. Gegründet im Herbst 2021, vereint Johannes Frenzel professionelles Können, Kreativität und die Leidenschaft für erlesene Destillate. Mit dem rezept des Frenzel Spritz zur Sommersaison 2023 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Getränkelandschaft und bietet eine spannende Alternative zu traditionellen Sommergetränken. Das Startup steht für die Idee, dass jeder Moment des Genusses etwas Besonderes sein sollte – wie mit einem Glas Frenzel Spritz in der Hand.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: 02022541473

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Denkanstöße: Wie wollen wir leben? Neue Auszeichnung in der Bettenbranche