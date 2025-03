FREQUENTIS C4i und Lockheed Martin Australia schließen Partnerschaft für sichere Kommunikation für AIR6500

Wien (IRW-Press/21.03.2025) –

*

Die Australian Defence Force wird C4is VOICE C2 Multidomain-Kommunikation einsetzen

*

C4i liefert moderne, souveräne Sprachkommunikations­systeme, die mit Kommandonetzwerken integrierbar sind, um sichere Multi-Domain-Verteidigungseinsätze zu unterstützen

Frequentis C4i ist seit 2024 mit der Lieferung von hochmodernen Multi-Domain-Kommunikations­systemen für das AIR6500 Joint Air Battle Management System der Australian Defence Force (ADF) beauftragt. Die Partnerschaft von C4i mit Lockheed Martin Australia stellt einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Zusammenarbeit der Unternehmen dar. Im Rahmen des Vertrags entwickelt C4i souveräne Sprachkommunikationssysteme mit einem eingebauten intuitiven Human-Machine-Interface, die in die Joint Air Battle Management C2-Netzwerke eingebunden werden.

Das AIR6500-Programm ist ein Schlüsselelement der nationalen Sicherheitsstrategie der ADF und verbessert die Leistungsfähigkeiten in der Luft, an Land, zur See, im Cyberspace und im Weltraum. Die innovative Technologie von Frequentis C4i wird als Rückgrat dieser Bemühungen dienen, indem es sichere Echtzeitkommunikation ermöglicht, die für gemeinsame Einsätze von Streitkräften entscheidend ist.

„Durch die Integration unserer modernen Hardware- und Software-Lösungen verbessern wir die Fähigkeit des Militärs, sicher und effektiv über alle Bereiche hinweg zu kommunizieren. Diese Kompetenz ist unerlässlich, um rasch auf Bedrohungen zu reagieren, vor allem in herausfordernden Umgebungen“, sagt Darren Gardner, Geschäftsführer von Frequentis C4i. „Lockheed Martin stellt Australiens Air-Battle-Management-Technologie der nächsten Generation aktiv auf der Weltbühne vor und positioniert die C4i-Technologie als Schlüsselelement in internationalen Verteidigungsinitiativen. Als KMU in Australien sind wir stolz, zu einem großen australischen Verteidigungsprogramm beizutragen, wodurch jedes Jahr weitere hochqualifizierte Ingenieur:innen zu unserem Team dazukommen.“

Zusätzlich zur Stärkung der australischen Verteidigung wird diese Zusammenarbeit neue Exportchancen für C4i eröffnen, um sich an globalen Verteidigungsprojekten beteiligen zu können. Lockheed Martin Australia greift für die Lieferung von AIR6500 auf die Besten in Australiens Industrie zurück. AIR6500 hat das Potenzial, den weltweiten Markt für integrierte Luft- und Raketenabwehr zu erschließen, dessen Wert auf 83 Milliarden AUD (rund EUR 48 Milliarden) geschätzt wird.

„Wir freuen uns, mit C4i zusammenzuarbeiten, um innovative Sprachkommunikationstechnologien in AIR6500 zu integrieren“, sagt Rob Milligan, Programmdirektor von AIR6500 bei Lockheed Martin Australia. „C4i bringt sehr viel Erfahrung in AIR6500 ein. Ihre robusten und sicheren Technologien sind im Verteidigungsbereich, bei Regierungen und in der Industrie in über 40 Ländern gut etabliert und in Betrieb. Diese Partnerintegration wird die Fähigkeit der ADF, in Situationen mit hohem Druck effektiv zu reagieren, verbessern.“

Die skalierbaren und rasch einsetzbaren Kommunikationssysteme von C4i werden militärische Schlüsselallianzen stärken und eine nahtlose Kooperation bei gemeinsamen Operationen sicherstellen. Diese hochmobile Lösung befähigt Verteidigungspersonal, rasch Joint Operations Centres zu etablieren, da sie eine robuste Kommunikationsinfrastruktur für koordinierte Reaktionen in komplexen Szenarien bietet.

Über C4i

C4i ist seit 2021 ein Mitglied der Frequentis-Gruppe. Gegründet 1989, ist C4i führend in der Entwicklung von sicheren Kommunikationslösungen für die anspruchsvollsten missionskritischen Umgebungen der Welt. Die interoperablen Kommunikationslösungen von C4i werden von Verteidigung, Regierungen und Industrie in mehr als 40 Ländern eingesetzt. Die Produkte von C4i ermöglichen schnelle Reaktionszeiten, Interoperabilität und eine flexible Nutzung von Ressourcen und bieten den Kunden einen kontinuierlichen Schutz der Cybersicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.c4i.com (

www.c4i.com/)

Über Lockheed Martin Australia

Lockheed Martin Australia mit Hauptsitz in Canberra ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Lockheed Martin Corporation. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiter:innen in Australien, die an einer breiten Palette von Großprogrammen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Ziviltechnik arbeiten.

Lockheed Martin Australien Medienkontakt: Stacey Ward, stacey.l.ward@global.lmco.com, +61 439 369 305

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis. Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen. Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2024 sind: Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio..

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

