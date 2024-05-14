  • FREQUENTIS-Sprachkommunikation verbindet Fluglots:innen im Luftraum von Katar

    Wien (IRW-Press/27.05.2026) –
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    Bereitstellung der Sprachkommunikation der nächsten Generation für das neue Qatar Air Traffic Control Centre (QATCC) zur Unterstützung von 40 Lots:innenarbeitsplätzen in den Bereichen Area Control Centre und Approach
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    Integration mit mehreren Frequentis-Lösungen zu einer vollständig interoperablen digitalen Air Traffic Management (ATM)-Plattform
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    Fortschritt der OneATM-Vision Katars mit messbaren Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Kapazität, Vorhersagbarkeit und betriebliche Effizienz

    Bayanat Engineering Qatar liefert als Hauptauftragnehmer in Zusammenarbeit mit Frequentis das X10 Voice Communication System (VCS) an die Qatar Civil Aviation Authority (QCAA). Die Implemen­tierung umfasst 40 Lots:innenarbeitsplätze im QATCC ein beachtlicher Umfang für eine moderne, vollständig integrierte Kommunikationsinfrastruktur der Flugverkehrskontrolle. Sie unterstützt den Betrieb im Bereich Approach sowie im Area Control Centre.

    Das X10 VCS ermöglicht zusammen mit weiteren Frequentis-Lösungen den Lots:innen der QCAA den Betrieb einer einheitlichen digitalen ATM-Plattform der nächsten Generation. Durch die Integration der Sprachkommunikation mit fortschrittlichen Tools für Ankunfts- und Abflugmanagement, Luftfahrt­informationsmanagement, Tower-Automatisierung und Entscheidungsunterstützung liefert die Plattform messbare Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Kapazität, Vorhersagbarkeit und betrieblicher Effizienz und gibt den Lots:innen die Sicherheit, den zunehmenden Flugverkehr präzise zu steuern.

    „Diese Implementierung ermöglicht es der QCAA, nicht nur isolierte Systeme zu betreiben, sondern ein kohärentes, interoperables OneATM-Ökosystem“, sagt Hasan Ezzeddine, Managing Partner bei Bayanat Engineering Qatar. „Das X10 VCS verbindet als Teil der übergeordneten Plattform Lots:innen und Pilot:innen nahtlos und stärkt die Entscheidungsunterstützung, wodurch sichergestellt wird, dass der Flugverkehr in Katar sicher, effizient und zukunftsfähig bleibt.“

    Bayanat Engineering Qatar verfügt über umfassende regionale Expertise in der Bereitstellung und Unterstützung sicherheitskritischer Luftfahrtsysteme und gewährleistet Zuverlässigkeit, die Einhaltung internationaler Standards sowie langfristige operative Spitzenleistungen.

    Die Installation des X10 VCS im QATCC ist ein wichtiger Meilenstein auf Katars Weg zu einer vollständig digitalen, integrierten und zukunftssicheren ATM-Umgebung und legt das Kommunikations­fundament für fortschrittliche Initiativen wie Trajectory-Based Operations (TBO), SWIM-Integration und modernes Flow-Management.

    „Die Integration des X10 VCS in Katars digitale ATM-Landschaft verbessert die Interoperabilität, Sicherheit und Effizienz“, sagt Fawaz Baroud, Geschäftsführer von Frequentis Middle East. „Indem wir der QCAA eine einheitliche Betriebsplattform bereitstellen, unterstützen wir weiterhin Katars Ambition, in der Region bei modernen ATM-Technologien führend zu sein und jeden Flug noch sicherer, effizienter und vorhersehbarer zu machen.“

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage
    www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

    (Ende)

    Aussender: Frequentis AG
    Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
    Land: Österreich
    Ansprechpartner: Stefan Marin
    Tel.: +431811501074
    E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
    Website: www.frequentis.com

    ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
    Börsen: Amtlicher Handel in Wien
    Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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    Frequentis AG
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    Innovationsstraße 1
    1100 Wien
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    email : investor@frequentis.com

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