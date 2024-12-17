  • FREQUENTIS treibt digitale Modernisierung des lettischen Luftraums voran

    Wien (IRW-Press/21.08.2025) –
    *
    Projektbeginn ebnet den Weg für die Einführung von SWIM (System Wide Information Management)
    *
    Digitale Transformation im Einklang mit europäischen ATM-Vorschriften
    *
    Frequentis-Systeme verbessern Datenaustausch und Situationsbewusstsein

    Der lettische Flugsicherungsdienstleister LGS hat Frequentis mit der Modernisierung zentraler Komponenten seiner ATM-Infrastruktur (Air Traffic Management) beauftragt. Das Projekt schafft die Grundlage für einen schnelleren und zuverlässigeren digitalen Austausch von Flugdaten, Wetter- und Luftrauminformationen ein entscheidender Schritt auf Lettlands Weg zu einem vollständig digitalen ATM und zu Trajectory-Based Operations (TBO). TBO zählt derzeit zu den wichtigsten Entwicklungen im ATM-Bereich und ermöglicht durch Echtzeitdaten eine effizientere und umweltfreundlichere Flugplanung.

    Mit dem Upgrade wechselt LGS vom bisherigen Nachrichtensystem zu SWIM einer Initiative der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zur Harmonisierung und Optimierung des Informationsaustauschs im ATM. Das Projekt steht im Einklang mit den europäischen Regulierungszielen, darunter das Common Project 1 (CP1) im Rahmen des SESAR-Deployments (Single European Sky ATM Research).

    „Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein auf Lettlands Weg zu einem vollständig digitalen und integrierten Flugsicherungsumfeld“, sagt Imants Viskers, Leiter der Technikabteilung bei LGS. „Mit der Einführung von SWIM-Technologien unterstreichen wir unser Engagement für Innovation, Effizienz und Sicherheit.“

    Die Initiative baut auf einer über 20-jährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit auf: Bereits heute setzt LGS auf Frequentis-Lösungen zur Verwaltung sensibler Flug-, Wetter- und Luftrauminformationen. Diese Infrastruktur wird nun gezielt erweitert mit zwei Schlüsseltechnologien: MosaiX SWIM und CADAS-ATS. MosaiX SWIM bildet künftig die Grundlage für SWIM-Dienste und ermöglicht den digitalen Austausch von Wetterdaten, Luftfahrtmitteilungen (NOTAM) sowie Flight-and-Flow-Informationen (FF-ICE) mit Eurocontrol und weiteren Partnern. CADAS-ATS verarbeitet Flugpläne, NOTAMs und Briefing-Services und fungiert zugleich als zentrale Quelle für aeronautische Daten.

    „Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit LGS durch dieses zukunftsweisende Projekt weiter zu vertiefen“, sagt Reinhard Grimm, Vice President ATM bei Frequentis. „Dies ist mehr als nur ein System-Upgrade es ist ein strategischer Wegbereiter für die künftige Luftraumverwaltung Lettlands. Mit unserer flexiblen, standardbasierten Plattform unterstützen wir LGS dabei, sich an die sich wandelnden regulatorischen Anforderungen anzupassen und gleichzeitig den Weg für die nächste Generation digitaler ATM-Services zu ebnen.“

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage
    www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

    (Ende)

    Aussender: Frequentis AG
    Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
    Land: Österreich
    Ansprechpartner: Stefan Marin
    Tel.: +431811501074
    E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
    Website: www.frequentis.com

    ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
    Börsen: Amtlicher Handel in Wien
    Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Frequentis AG
    Stefan Marin
    Innovationsstraße 1
    1100 Wien
    Österreich

    email : stefan.marin@frequentis.com

    Pressekontakt:

    Frequentis AG
    Stefan Marin
    Innovationsstraße 1
    1100 Wien

    email : stefan.marin@frequentis.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Frequentis AG: Österreichischer Weltmarktführer für sicherheitskritische Infrastruktur treibt globale Expansion voran
      Sicherheitskritische Infrastruktur und Kommunikationssysteme sind weltweit gefragt. Doch nur wenige, spezialisierte Unternehmen agieren langfristig erfolgreich in dieser technologisch anspruchsvollen Nische. Mit einer Ausnahme: Die Frequentis AG expandiert mit ihren Produkten...

    2. FREQUENTIS und Avinor treiben Automated-Tower-Betrieb in ganz Norwegen voran
      Wien (IRW-Press/17.12.2024) – * Frequentis wird seine fortschrittliche Automated-Tower-Lösung für den Flughafen Oslo und bis zu 14 regionale Flughäfen liefern * Die Lösung wird die Sicherheit und Effizienz steigern und...

    3. Schneider Electric treibt digitale Transformation in der Baubranche voran
      BIM-Schulungen für Planer und Elektriker...

    4. FREQUENTIS gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt: EBIT deutlich über Analystenerwartung (Consensus).
      Wien, Österreich (IRW-Press/04.03.2025) – Durch die gute Geschäftsentwicklung und die profitablen Projektabwicklungen im Jahr 2024 konnte der Umsatz gemäß den vorläufigen Zahlen auf EUR 480,3 Mio. gesteigert werden (2023: 427,5...

    5. Medien- & Investoren-Konferenz mit Frequentis am 05. Mai 2022 (Online)
      Frequentis lädt herzlich zur Medien- & Investoren-Konferenz (Online) ein: 5. Mai 2022, 17.00 – 18.00 Uhr. Ein gutes Jahr liegt hinter Frequentis: – Der Umsatz stieg um 11,4% gegenüber dem...

    6. Dr. Reuter: Frequentis kommt auf allen Wellenlängen voran
      Der Spezialist für sicherheitskritische Kommunikationssysteme erwartet nach einem starken Geschäftsjahr 2021 durch die jüngsten Zukäufe neue Wachstumsimpulse. Frequentis hat mit seinen detaillierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt, dass die...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.