Fritz ist doof – Erinnerungen, Erzählungen und Interviews

Gudrun Bernhagen teilt in „Fritz ist doof“ Kindheitserinnerungen verschiedener Menschen aus deren Schulzeit von 1924 bis 1991.

Welche Erinnerungen bleiben eigentlich von einem, die Persönlichkeit stark prägenden Lebensabschnitt, wie es die Schulzeit ist, erhalten? Sind es die Photosynthese oder das Periodensystem, die Lehrer oder die Freunde, die familiären oder historischen Umstände? Die Interviews mit Zeitzeugen der Jahrgänge 1924 bis 1991 sowie Episoden von anderen Personen und aus dem Leben der Autorin selbst geben sehr persönliche Antworten auf die eingangs gestellten Fragen. Als Ergebnis entstand diese interessante, unterhaltsame und kurzweilige Lektüre, die den Lesern Erlebnisse aus der eigenen Schulzeit in Erinnerung rufen wird.

Ob beim Lesen des Buchs „Fritz ist doof“ von Gudrun Bernhagen gute oder schlechte Erinnerungen hervor kommen, wird von Menschen zu Mensch unterschiedlich sein. Die einen liebten die Schule, aber kamen mit ihren Klassenkameraden nicht klar, die anderen hassten die Schule, aber waren die beliebtesten Kinder der Klasse. Diese Sammlung an Erinnerungen spiegelt eine breite Palette an Erfahrungen mit der Schule dar und zeigt, dass nicht jeder Mensch die Schulzeit auf die gleiche Weise in Erinnerung behalten hat.

„Fritz ist doof" von Gudrun Bernhagen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28835-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

