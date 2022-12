Früh buchen, früh freuen

Das Motto der Sonnenhotels zum Buchungsstart 2023

Die Zeit „zwischen den Jahren“ ist für viele die Zeit, in der man das vergangene Jahr einmal Revue passieren lassen kann und mit Vorfreude bereits auf das neue Jahr blickt. Da gehört unbedingt auch der Blick auf die schönste Zeit des Jahres dazu: Die Urlaubszeit. Wer seinen Urlaub zeitig für das kommende Jahr plant, kann sich schon jetzt attraktive Rabatte bei den Sonnenhotels sichern. Bei einer Buchung zum Beispiel bis zu 180 Tage im Voraus, profitieren Gäste von bis zu 20 Prozent Ermäßigung je nach Wahl des Lieblingshotels. Das bringt Vorfreude beim Buchen.

Schönste Destinationen

Die Urlaubsziele reichen bei den Sonnenhotels von der Küste bis zu den Bergen. Hier ist man an der richtigen Adresse, um unterschiedlichste Wünsche erfüllt zu bekommen. Elf Reiseziele in Deutschland und Österreich umfassen das Angebot und bieten Frühbucherrabatte mit vielen attraktiven Prozenten. Perfekte Kulissen inmitten wunderschöner Landschaften für einen unvergesslichen Urlaub voller Outdoor-Abenteuer und kulinarischer Genüsse. Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie locken die Nordsee-Insel Amrum, die Mecklenburgische Seenplatte, das Erzgebirge, die Lüneburger Heide, der Harz, der Bayerische Wald, das fränkische Weinland und auch Österreich mit Kärnten und dem Salzburger Land! Ob Skifahren und Snowboarden im Winter oder Schwimmen und Wandern in den wärmeren Jahreszeiten in malerischer Umgebung.

Die besten Urlaube sind diejenigen, bei denen man sich entspannen und einfach nur genießen kann. Deshalb machen die Angebote der Sonnenhotels es auch sehr leicht, das perfekte Urlaubspaket für alle Bedürfnisse zu finden. Mit den verschiedensten Wellness- und Spa-Möglichkeiten kommt die Entspannung und das Genießen dann auf keinen Fall zu kurz. Wer nicht mehr warten möchte, plant also schon jetzt seinen Traumurlaub und profitiert von den aktuellen Rabatten.

Die Sonnenhotels feiern 2022 ihr 20-jähriges Jubiläum und sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit gehören elf 3-bis 4-Sterne-Häuser zur Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstaltende eine attraktive Adresse sind. Das Ferienhotel-Unternehmen bietet auch besondere Übernachtungs­möglichkeiten, wie zum Beispiel ganz außergewöhnliche Baumhäuser.

