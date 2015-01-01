Frühjahr als Hochsaison für neue Riffbecken: Weichkorallen und Meerwassertiere gefragt

Mit steigenden Temperaturen beginnt für viele Aquarianer die ideale Zeit, ein Meerwasseraquarium einzurichten. Die Nachfrage nach Korallen und passenden Bewohnern steigt im Frühjahr deutlich an.

Das Frühjahr gilt unter erfahrenen Aquarianern traditionell als bevorzugter Zeitraum, um ein neues Riffbecken aufzusetzen oder ein bestehendes Meerwasseraquarium mit neuen Bewohnern zu ergänzen. Die stabileren Temperaturen während der wärmeren Monate erleichtern den Versand empfindlicher Meerestiere und sorgen für geringeren Stress beim Transport. Gleichzeitig profitieren Einsteiger von der längeren Tageslichtperiode, die den natürlichen Biorhythmus vieler Riffbewohner unterstützt.

Besonders Weichkorallen im Meerwasseraquarium erfreuen sich bei Einsteigern großer Beliebtheit. Im Vergleich zu Steinkorallen stellen sie geringere Anforderungen an die Wasserchemie und verzeihen kleinere Schwankungen der Wasserparameter eher. Gattungen wie Sarcophyton, Sinularia oder Zoanthus gelten als robust und eignen sich daher gut für den Einstieg in die Riffaquaristik. Dennoch benötigen auch Weichkorallen eine angemessene Beleuchtung, stabile Strömungsverhältnisse und regelmäßige Wasserpflege.

Wer ein Riffbecken im Frühjahr plant, sollte ausreichend Zeit für die Einlaufphase einkalkulieren. Fachleute empfehlen, das Aquarium mindestens vier bis sechs Wochen biologisch reifen zu lassen, bevor die ersten Korallen und Fische eingesetzt werden. In dieser Phase bauen sich die notwendigen Bakterienkulturen auf, die für den Abbau von Schadstoffen im Wasser verantwortlich sind. Eine sorgfältige Kontrolle der Wasserwerte mit geeigneten Testsets gehört dabei zur Grundausstattung.

Der rundum neu gestaltete Online-Shop Aqua Planet bietet Aquarianern ein breites Sortiment für die Meerwasser- und Süßwasseraquaristik. Das Angebot umfasst neben lebenden Tieren und Pflanzen auch Aquarientechnik, Pflegeprodukte, Futter sowie Einrichtungsgegenstände wie Steine, Bodengrund und Rückwände. Auf alle Tiere und Pflanzen gewährt das Unternehmen eine Lebendankunft-Garantie. Neben dem Onlinehandel betreibt das Unternehmen einen Schauraum, in dem Interessierte die Tiere vor Ort begutachten können.

Weitere Informationen zum Sortiment und zu verfügbaren Meerwassertieren finden sich auf der Webseite von Aqua Planet.

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Herr Stefan Wimmer

Alois Kaltenbruner-Straße 27

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